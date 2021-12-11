Магические воды Байкала: Восточная Сибирь полна сакральных мест

Фото: Youtube / atlasculture

Министр туризма Бурятии Алдар Доржиев сообщил, что зимой 2022 года Ростуризм возобновит чартерные рейсы в республику. Это увеличит поток путешественников в регион. Корреспондент «Вечерней Москвы» отправилась в путешествие по Бурятии и Иркутской области, узнала, как развит туризм в этой самобытной местности и куда стоит отправиться в первую очередь.

Путь от Москвы до Бурятии долог: сначала — самолетом, потом — автобусом, туда, где ждут заросшие лесами седые Саяны, торжественные буддистские пантеоны и дацаны, могучие реки, светлые горные озера с чистейшей водой и бескрайнее море тайги, подернутое синеватой дымкой. Времени в пути нельзя терять ни минуты, потому что в Восточной Сибири, чтобы добраться от пункта «А» в пункт «Б», нужно преодолеть десятки, а то и сотни километров.

Бурятский улус и мировой бренд

Первая остановка экспедиции — Тункинский район Республики Бурятия, улус Хойто-Гол. В переводе с бурятского — Северная река. Лесной край, деревянная архитектура, не менявшаяся столетиями. Согласно данным на 2020 год, в улусе 556 человек постоянного населения.

А всю экономику представляют лесозаготовка да приусадебные хозяйства. Чем не традиционный жизненный уклад! Особенности Хойто-Гола позволили ему войти в Ассоциацию самых красивых деревень России, которая и организовала эту экспедицию.

В центральной части России более привычно пожаловавшим на праздник подносить хлеб да соль. В Бурятии — чашу свежего молока. Нас угощали дети в национальных костюмах. Директор ассоциации Александр Мерзлов вместе с главой Тункинского района Чингисом Маншеевым снимают драпировку с огромного баннера: «Хойто-Гол избран в Ассоциацию самых красивых деревень России».

— В Тункинской долине было четыре кандидата на присоединение, и Хойто-Гол был выбран совместным решением с Министерством туризма Бурятии, — рассказывает Александр Мерзлов. — Ведомство выделяет средства на развитие улуса. Кстати, Хойто-Гол очень понравился нашему французскому эксперту Жаку Рагону.

Он отметил яркую индивидуальность улуса. Здесь уникальное деревянное зодчество, нетронутая сибирская природа, есть множество культурных объектов, что дает отличные перспективы развития туризма.

В Хойто-Голе находится Историко-этнографический музей имени Буда Ангархаева, повествующий об истории и жизненном укладе восточных бурят. Здание музея, построенное по инициативе местной учительницы истории Елизаветы Шобоновой, напоминает по форме восьмистенную юрту. С 1990 года здесь собирают традиционные предметы быта, орудия труда, национальные костюмы, украшения, детские игрушки.

— По бурятским традициям юрты всегда делились на мужскую и женскую половины. Так и здесь. Мужская часть дома отдана оружию и охотничьей добыче. Здесь у нас есть, например, мунген хутага — национальные бурятские ножи. Такой нож охотник носил в одних ножнах с двумя маленькими ножиками и с палочками для еды. К ножнам крепится цепочка со специальной широкой клипсой — для красоты…

На женской половине — традиционные наряды, серебряные и медные украшения, резные и расписные детские колыбели, глиняная и деревянная посуда — все, что веками окружало в быту бурятских женщин, — рассказывает гостям директор музея Туяна Самбуева. В Доме культуры местные музыканты встречают нас буддистской мантрой «Ом мани падме хум» — «О, жемчужина, сияющая в цветке лотоса! », дарят каждому члену экспедиции синюю ленту — хадак, в знак дружбы и почтения.

Среди местных жителей — молодой человек в оранжевом дэгэле, воинском костюме с доспехами. Это чемпион мира по разбиванию кости голыми руками Жалсып Манзаров. В Бурятии разбивание ребром ладони бычьих берцовых костей — старинная богатырская забава и национальный вид спорта, он называется «Хээр шаалган».

— Здесь важны не только сила и сноровка, но и определенный духовный настрой, — говорит богатырь Жалсып. А потом делает плавные и не слишком быстрые взмахи руками, словно примеряясь к месту. Резкий, сокрушительный__ удар — и вот уже крепкая кость разлетается на части.

По словам пресс-секретаря администрации Тункинского района Доры Хамагановой, развитие туристической инфраструктуры — один из главных приоритетов для местной власти.

— Благодаря изменениям в законе об особенностях предоставления земельных участков в Дальневосточном федеральном округе, принятым в декабре 2020 года, гражданам стало проще получить государственную муниципальную землю в личное распоряжение. Сейчас по всему району готовы более 15 инвестиционных площадок, где можно строить современные частные отели, — сказала Дора Хамаганова.

Кочевники священных гор

Древний шаманизм и буддизм, пришедший в эти края несколько веков назад, слились в мировоззрении бурятского народа воедино. Признавая и уважая постулаты буддийской веры, здесь по сей день чтят духов местности, приносят дары скалам и деревьям.

Проезжая по автодороге Монды-Орлик, идущей вдоль ущелья Черного Иркута, видим небольшой каскад: чистый холодный ключ бьет прямо из скалы и тоненькой струйкой стекает по камням.

Вокруг на каждом деревце — сотни разноцветных атласных ленточек. Земля на подходах к роднику усыпана мелкими монетками, конфетами. Это дары местных жителей. Так в Бурятии «бурханят» — задабривают духов леса, гор и воды, чтобы они были благосклонны к путешественникам. И подобные природные алтари встречались на нашем пути десятки раз.

Фото: Валерий Малеев

В улусе Сорок проживают 1100 человек. Это дом для сойотов — малого коренного народа Бурятии. Считается, что самоназвание народа — сойоты — и название здешних гор — Саяны — однокоренные слова на древнем языке. Здесь находится этнографический музей под открытым небом сойотский этнокомплекс «Ильчир».

Его сердце — это два жилища, урса. Летний и зимний. Сойоты — народ оленеводов и охотников, летом кочевали со своими стадами, а с приходом холодов селились в более крепких и теплых постоянных домах. Ныне в музее собрана богатая коллекция традиционных ремесленных изделий. А рядом с урсами на подворье выставлена редкостная деревянная лодка — катамаран.

В сорокской школе создан краеведческий музей «Сылтыс». Здесь мы встречаемся с местными жителями и сотрудниками администрации района. Школьники с энтузиазмом рассказывают участникам делегации про предметы обихода сойотов. Большинство экспонатов музея приспособлено к быту оленеводов.

Переметные кожаные сумы, берестяные туески, легкая и удобная деревянная посуда ембэ, которая не разобьется в пути.

— С каждый годом туристический поток в наш район увеличивается, — рассказывает заместитель руководителя администрации Окинского района Баярма Бакшахарова. — В первую очередь путешественников привлекает практически нетронутая природа. Чтобы лучше познакомиться с ней, рекомендую отправиться в природный заповедный комплекс «Шумак», расположенный в горах на высоте 1550 метров над уровнем моря. Там есть минеральные источники, можно подняться на самую высокую точку Восточных Саян — гору Мунку-Сардык, Вечную Вершину.

Поиски богини, прогулки по лаве

На следующий день наша экспедиция отправляется на Окинское плато — красивейшее лесистое плоскогорье, расположенное на высоте 1800–2400 метров над уровнем моря. Побурятски эти горы зовутся Ахын Хадалиг Газар. Первое, что встречается на нашем пути, — шесть деревянных столбов, установленных полукругом.

Посередине деревянное изваяние, представляющее собой фигуру шамана-хондогора — местного жителя, представителя одного из племен, издревле обживающего Саянские горы.

— Шаман держит над своей головой лебедя — священную птицу своего народа. Столбы — это шесть сэргэ, ритуальных коновязей, символизирующих районы, заселенные хонгодорами. Два белых камня на южной и восточной сторонах — средоточия природной силы. Если загадать заветное желание и коснуться камня лбом и обеими ладонями, говорят, оно непременно сбудется, — рассказывает кандидат географических наук Алексей Папаев.

По его словам, Окинское плато охраняют 13 священных гор, которым поклоняются местные жители. Вот Хан-Уула, Гора-владыка, высшая точка хребта Хамар-Дабан, ее высота составляет 2371 метр. У подножия горы находится обоо — природный алтарь, куда жители приходят, чтобы почтить духов местности.

— Один день в году сюда съезжаются буддийские ламы со всех районов Бурятии. Мы вместе кланяемся горам и просим, чтобы год прошел без наводнений и засуx, принес хороший урожай и добрую охоту, — говорит Папаев.

Бездетные семьи приходят сюда, чтобы попросить природу о наследниках. По легенде, на одной из гор можно увидеть лик богини Зеленой Тары — хранительницы семьи. Добраться до него — задача не из простых, это самая высокогорная точка Восточной Сибири — 3491 метр. По легенде, если пройти через грот в скале Эхын Умай, можно сбросить всю негативную энергию и очиститься душой, а потом уже попросить высшие силы о чем-то самом сокровенном.

Через несколько километров величественный пейзаж перечеркивают чернеющие каменные реки, в застывших волнах высятся угловатые глыбы. Это застывшая лава. Как объяснил Алексей Папаев, в Восточных Саянах есть множество потухших вулканов. Последнее извержение, как определили геологи, было в 725 году нашей эры. Тогда в радиусе 70 километров вокруг погибло в потоке расплавленной горной породы все живое. А сейчас сквозь тысячелетние трещины в базальте рдеют под скупым горным солнцем мелкие продолговатые созревшие ягоды барбариса.

Фото: 20th Century Fox Russia

Острова, где живут легенды

Финальная точка нашего путешествия — остров Ольхон на священном Байкале. Поселок Хужир — оазис настоящей цивилизации на острове. Здесь множество кафе, отелей, магазинов, сувенирных лавок. Видно, что туристы здесь — частые гости. Но чем дальше лежит путь экспедиции от поселка вглубь острова, тем девственнее природа.

Самая северная точка острова — мыс Хобой. В переводе с бурятского — Клык. Еще одно место силы на нашей дороге. Узкие лесные тропы, долины каменных духов, наскальные рисунки. По преданию, именно здесь первый бурятский шаман обрел свой дар беседовать с душами предков и исцелять болезни.

Со смотровой площадки открывается величественное свинцово-синее зеркало Байкала. Вдали маячит остров с загадочным названием Святой Нос. По-бурятски говорят Хилмэн-Хушун, Осетриный Нос. А по-русски почему-то Святой.

Оказывается, дело вот в чем: шторма здесь бывают нешуточные. В старые времена как плыли мимо длинного скального мыса на своих ладьях рыбаки, так в страхе налететь на острые камни молились гораздо чаще и усерднее, чем даже в церкви: «Святый Господи, помилуй нас!» Так и повелось называть — Святой Нос…

Впрочем, для бурятского народа это место тоже издавна считалось священным. Здесь шаманы возносили молитвы Байкалу, просили своих богов даровать щедрый улов и не обойти своей милостью рыбаков и охотников, здесь же их соплеменники и хоронили своих волхвов. Давно уже нет ни капищ, ни старого шаманского кладбища, наскальную роспись исследуют ученые — палеонтологи, этнографы, историки. А легенды и предания все еще хранит величественная природа.

ФАКТЫ

Мясо — основная составляющая бурятской кухни. Самое знаменитое блюдо республики — позы или буузы. Их делают из мяса баранины, говядины или конины и теста, как пельмени или хинкали. Еще одно блюдо, которое наверняка предложат путешественникам буряты, — мясной бульон бухлер с кореньями и специями.

Иволгинский дацан в селе Верхняя Иволга Бурятии — крупнейший в России центр буддизма. При нем функционирует уникальный Музей истории российского буддизма.

Еще очень важный объект республики — Музей истории Бурятии в Улан-Удэ. Сегодня это один из крупнейших музеев во всей Сибири, где хранятся памятники древних цивилизаций гуннов, тюркои монголоязычных кочевников, некогда живших в этих краях.

В Бурятии находится самый длинный в России Северомуйский железнодорожный тоннель протяженностью 15 343 метра. Его строили на протяжении 26 лет.

ЛЕГЕНДЫ

По-бурятски озеро Байкал называется Байгаал-далай. По преданию кабанских бурят, живущих на восточном берегу водоема, однажды на этой земле случилось сильное землетрясение, почва разверзлась и появилась трещина с пылающим огнем. Люди в страхе стали молиться богам: «Бай, гал» (огонь, остановись). Трещина начала заполняться водой. Так и образовался Байкал.

Местные жители утверждают: иногда в тумане у озера можно увидеть призрачные фигуры людей. Считается, что это затонувшая армия жестокого правителя Хасана Чосона. Он хотел покорить эвенкийские племена, которые жили на другом берегу, и приказал своей армии перебраться туда через лед. Но лед треснул, и все войско ушло под воду. По легенде, беспокойные души воинов до сих пор пытаются пересечь Байкал.

Героев легенд путешественники могут разглядеть на острове Ольхон. Например, с берега Байкала можно увидеть три выступающие скалы мыса Саган-Хушун.

С ним связана легенда о шамане, у которого было три сына и дочь. Однажды своенравная девушка решила сбежать от своего отца. Он приказал сыновьям найти ее. Парни сестру нашли, но не выдали ее и спрятали. Шаман узнал о сговоре, разозлился и превратил сыновей в три белые скалы.

Еще одно место, окутанное сказаниями, — вершина берега реки Селенга, которое находится в 13 километрах от Улан-Удэ. Здесь расположена стоянка Гэсэра — героя бурятского эпоса, который очищал землю от чудовищ и демонов. Тут хан привязывал своих небесных коней и отдыхал перед дальними странствиями.

РЕПЛИКА

Открываем новые маршруты

Екатерина Сливина, руководитель агенства по туризму Иркутской области:

— Большинство российских и иностранных туристов, приезжающих в Иркутскую область, стремятся на Байкал, в связи с чем антропогенная нагрузка на природные комплексы озера ежегодно увеличивается. Мы хотим разгрузить ситуацию. В рамках проекта региональной госпрограммы Иркутской области «Туризм и индустрия гостеприимства» на 2022–2026 годы мы планируем развивать другие территории.

Уже в этом году начал реализовываться проект по развитию трех муниципальных образований: Усольский, Черемховский, Заларинский районы. Они расположены вдоль реки Ангара, привлекательны природой и самобытной культурой. Проект будет реализован поэтапно, в следующем году к программе развития добавятся Осинский, Боханский, Качугский районы.

Еще одна важная задача — развитие туризма в Иркутске. В городе работает информационно-туристская служба, проводится обучение гостиничного персонала. В 2021 году появился маркетинговый центр для продвижения нашей работы на российском и международном рынках. Разработан маркетинговый план, подготовлен полный пакет рекламных услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере туризма.

В регионе начата работа над мобильным информационным приложением, продолжается совершенствование официального туристического портала Иркутской области. Мы планируем участвовать в крупнейших международных выставках «Интурмаркет» и МIТТ в Москве. Так мы хотим показать, что Байкал — не единственное место в Иркутской области, которое может быть интересно туристам