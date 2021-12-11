Две стороны одного штамма: чего ждать от «Омикрона»

Сотрудники аэропорта Домодедово и прилетевшие из ЮАР пассажиры. Туристов отправляют на 14 дней в обсерватор в Сергиевом Посаде вне зависимости от результата ПЦР-теста / Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Вирусолог Петр Чумаков назвал штамм «омикрон» живой вакциной. «Вечерняя Москва» продолжила разбираться, какими особенностями обладает новый вариант ковида и чего от него можно ожидать.

Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев считает, что «омикрон» не вызывает более тяжелого течения заболевания. По его мнению, самое неприятное — это мутации вируса, меняющие структуру белков таким образом, что иммунная система окажется неспособной воспринимать обновленный вариант болезненной молекулы как угрозу. Тогда те, кто переболел, смогут заразиться ковидом снова.

Вирусолог, профессор Сколковского института науки и технологий (Сколтеха) Георгий Базыкин также говорит, что пока очевидно только одно: распространяется новый штамм быстро. Но что это значит, непонятно.

— «Омикрон» может заменить собой все остальные штаммы, а может и продолжить с ними сосуществовать. Но особенно важно для нас сейчас, насколько хорошо он будет уходить от существующего иммунитета, — рассказал Георгий Базыкин.

Он полагает, что вирус не будет полностью уходить от иммунитета. Сейчас ясно, что он ускользает от антител. Однако у организма несколько уровней защиты.

Ученым предстоит выяснить, как новый штамм будет ускользать от B-клеток памяти и от Т-клеток. От того, сможет ли болезнь обманывать разные уровни защиты организма, зависит количество заболевших и какие меры борьбы придется предпринимать — например, понадобится ли разрабатывать другую вакцину.

— Я думаю, что вирус продолжит эволюционировать, — рассуждает о будущем Георгий Базыкин. — Он все время мутирует. Вирусу интересно изменяться так, чтобы становиться новым с точки зрения нашей иммунной системы. Это позволяет ему обходить иммунитет и заново заражать людей, которые уже болели ранее.

По словам специалиста, не только вирус постоянно дрейфует и изменяется. Человечеству, в свою очередь, придется к нему адаптироваться.

— Наша иммунная защита регулярно знакомится с новыми вариантами и привыкает к ним, — добавил профессор. По словам Петра Чумакова, есть вероятность, что люди, которые переболеют и перенесут этот штамм коронавируса, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам. Таким образом, возможно, природа создала живую вакцину против ковида.

КСТАТИ

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов считает: сейчас коронавирус ищет новых хозяев. Конкретные сроки окончания пандемии ковида в человеческой популяции, по словам медика, будут зависеть от достижения иммунной прослойки более 70–80 процентов.