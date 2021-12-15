Секреты черепаховой табакерки и каретных часиков

Старший научный сотрудник отдела драгоценных металлов Галина Крюк показывает массивные дорожные часы для дилижанса, изготовленные французским мастером Бержье в XVII веке / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

15 декабря в Государственном историческом музее открывается выставка «Драгоценные часы и табакерки». Экспонаты XVII–XIX веков музей представил из коллекций собственных фондов.

В центре выставочного зала — роскошное синее бархатное платье, словно только с плеча модницы XVIII века. У пояса, на вышитой тесьме, крохотные круглые часики. Тонкая работа французских мастеров. На отделанной полированным мрамором крышке часов эмалью выведен изящный женский профиль.

Рядом на стенде представлены уже мужские модели часов — более сдержанные, лаконичные. И явно покрупнее.

— Часы — достаточно сложный механизм, у них интересная и долгая история, — рассказывает Алексей Левыкин, директор Государственного исторического музея, — сейчас мы носим часы серийного производства, а такие хронометры считались предметом роскоши и изготавливались индивидуально, на заказ — в соответствии со вкусами и достатком владельцев.

Вот, к примеру, под музейным стеклом еще пара часов. На вид — обычные карманные, только размером в несколько раз больше. Не полезут в карман, впору на стену вешать!

— Это дорожные часы, — объясняет старший научный сотрудник отдела драгоценных металлов Галина Крюк. — Их использовали в каретах и дилижансах. Они с боем, как традиционные в те годы настенные, потому и больше. Это чтобы путешественникам было удобно узнавать время даже ночью, когда темно и ничего не видно.

Незаменимым аксессуаром, причем и мужским, и женским, были табакерки. В моде было нюхать табак, вот и носили его запас с собой — в искусно отделанных ювелирных коробочках из дорогого металла, с вензелями и вставками из редких минералов.

— Сейчас мы назвали бы это вредной привычкой, — говорит Алексей Левыкин, — а в те годы дворянский быт немыслим без табакерок. Ими хвастались, менялись в знак дружбы и даже награждали — как ценными подарками.

По словам директора, табакерку можно было получить в знак государственных или военных заслуг, как медаль.

Мастера разных стран изготавливали табакерки из золота, серебра или даже из панциря черепахи. Добавляли и другие, необычные для нашего времени элементы.

— Черные волокна под крышкой одного из экспонатов — это человеческий волос, — объясняет Галина Крюк, указывая на табакерку, сделанную российским ювелиром. — Такое решение характерно для эпохи сентиментализма — первой трети XIX века. Это время чувственности, трепетной памяти о близком человеке.

Поэтому срезать локон любимой и заключить его в амулет было типично. К каждому наряду полагалась своя табакерка, повторяющая стиль костюма. Чтобы изысканно дополнять образ своего хозяина.

По словам ученых, все предметы, представленные на выставке, — настоящие драгоценности. И не только потому, что сделаны из редких материалов. Это эстетика, мода и дух просвещенного XVIII века.

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