Обманы сетевые, наказания реальные

Фото: Рixabay

14 декабря в Министерстве внутренних дел России сообщили, что за 11 месяцев 2021 года размер ущерба от телефонных и интернет-мошенников составил 45 миллиардов рублей. Каждый седьмой гражданин подвергся нападкам жуликов.

Как рассказал заместитель начальника следственного департамента МВД России полковник юстиции Данил Филиппов, минимальная сумма потерь от действий этих правонарушителей составляет 15 тысяч рублей.

— Самая крупная потеря — 25 миллионов рублей. Половина пострадавших самостоятельно передавали мошенникам секретные данные: пароли и пин-коды своих банковских карточек, — отметил Данил Филиппов.

Что интересно, возраст тех, кто попался на удочку мошенников, снижается. Если раньше чаще обманывали пенсионеров, то сейчас они составляют лишь 15 процентов потерпевших. А основная масса жертв — молодежь.

С января по ноябрь 2021 года сотрудники МВД выявили около 88 тысяч киберпреступников. Это наполовину больше, чем в прошлом году. Количество интернет-мошенников постоянно растет в силу развития рынка дистанционных банковских услуг и онлайн-ретейлинга. Ну и пандемия тоже подстегнула нас чаще уходить на «удаленное» взаимодействие с банком, говорит «ВМ» эксперт по финансам столичного отделения «Опоры России», генеральный директор компании по финансовому консалтингу Павел Вешаев.

Эксперт считает, что уровень финансовой грамотности и «цифровой гигиены» пользователей в нашей стране очень низок, а это развязывает руки обманщикам. К тому же мошенникам выгодно вкладываться в киберпреступность. Из-за того, что чаще всего крадут не большие суммы у одного человека, а понемногу у нескольких, преступников достаточно сложно найти и привлечь к уголовной ответственности.

— Чтобы уменьшить количество преступлений, нужно подойти к проблеме комплексно. Во-первых, выстроить систему предотвращения обмана в самих банках, во-вторых, просвещать население в вопросах кибербезопасности, и в-третьих, с овершенствовать работу правоохранительных органов, — сказал Павел Вешаев.

Последний пункт уже активно прорабатывается. Данил Филиппов сообщил, что МВД готовит ряд законопроектов, с помощью которых упрощается расследование преступлений подобного рода.

— Эффективен был бы такой вариант, когда при поступлении информации о хищении денег у пользователя блокировалась бы моментально вся цепочка счетов — до момента, когда мы разберемся, кто к этому всему причастен, — отметил он. — Сейчас следователям нужен месяц, чтобы проследить путь движения украденных денег.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным компании по предотвращению кибератак, с помощью подложной платежной системы мошенники похитили 3,15 миллиарда рублей у россиян за вторую половину 2020 и первую половину 2021 года.

Ежедневные потери составляли 8,6 миллиона рублей. Это 11 767 транзакций в сутки. От 5 до 10 минут нужно мошенникам, чтобы опустошить счет. 120 000 киберпреступлений совершено в 2021 году.