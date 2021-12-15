Списанные книги поселятся на полках домашних библиотек

Главный библиотекарь «Светловки» Ирина Михайлова с изданиями, которые забронировали участники акции «Списанные книги» / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

14 декабря в Москве стартовал девятый этап акции «Списанные книги». Более 165 тысяч изданий получат новую жизнь в домашних библиотеках горожан.

Фонды столичных читален постоянно обновляются. Новые авторы презентуют свои произведения, издательства перевыпускают давно полюбившуюся классику. Раньше старые книги просто списывали и утилизировали, превращая в макулатуру. Но организаторы акции решили, что лучше дать возможность москвичам, домам культуры и благотворительным фондам забрать себе эти издания.

В девятом этапе проекта примут участие 187 столичных читален. Среди них — Центральная городская молодежная библиотека имени М. А. Светлова. Главный библиотекарь учреждения Ирина Михайлова раскладывает томики на столе небольшими стопками.

— В первые часы акции у нас уже забронировали около 70 книг. Спросом пользуется художественная литература. Ею в среднем по Москве интересуются около 40 процентов участников мероприятия. Популярны книги на иностранных языках и издания, посвященные узким отраслям знаний, — говорит Ирина Михайлова.

Библиотекарь добавляет, что акция пользуется большой популярностью. Многие заранее интересуются датами проведения следующего этапа.

— Обычно книги списывают, если у них есть дефекты или они становятся ветхими. Но читатели все равно забирают домой такие издания. Иногда они даже не проверяют, в каком состоянии книга, — отмечает Михайлова.

В основном москвичи могут забрать издания, выпущенные в период с 1980 по 2000 год. Но среди предложенных книг есть и более новые экземпляры.

Чтобы стать участником акции, нужно зарегистрироваться на портале проекта. После этого можно будет выбрать библиотеку и посмотреть, какие издания отдают. Зарезервировать за собой можно не более десяти изданий. Забрать их необходимо в течение трех дней.

Больше всего книг в этот раз раздадут библиотеки Южного округа — более 40 тысяч томов. Читальни в центре Москвы спишут более 32 тысяч изданий. А третье место в этом рейтинге занимают библиотеки Северо-Восточного округа. Они раздадут около 27 тысяч книг.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Краснова, генеральный директор централизованной библиотечной системы Южного округа Москвы:

— Наши библиотеки в проекте участвуют с 2017 года. За это время мы раздали москвичам 112 670 книг, брошюр и периодических изданий.

Для нового этапа подготовили 40 586 книг в 25 библиотеках. Это поможет продлить им жизнь, а книголюбам — пополнить домашние фонды. Для библиотек эта акция важна. Она позволяет освободить пространство для новой литературы.