Засекреченная машина стала экспонатом нового музея

Куратор Музея криптографии Анна Титовец у экспоната, посвященного ключам шифрования / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Первый в России Музей криптографии откроется 21 декабря на Ботанической улице. 15 декабря корреспондент «Вечерней Москвы» посетила экспозицию и увидела засекреченные ранее объекты.

Погружение в мир цифровых технологий начинается с самого входа в музей. Перед глазами появляется огромный мультимедийный экран, а под каждой ступенькой лестницы транслируется проекция с различными шифрами.

Большая часть экспонатов — интерактивная. Некоторые из них можно потрогать руками, а для других сотрудники нового музея разработали подробный аудиогид, который объяснит посетителям, что это за предмет.

Здесь же — много цифровых экранов с разными задачками и уравнениями. Например, гостям предлагают придумать защищенный пароль. Задание сделано в форме компьютерной игры: нужно защитить паролем замок, в который пытается пробраться злобный монстр. Такой киберквест — отличная аллегория, демонстрирующая, что следует внимательно относиться к своим паролям в телефонах, социальных сетях и приложениях.

Рядом — огромная стена с экранами и клавиатурами старых компьютеров. Там же — информация о первых спам-сообщениях, появлении электронной почты и даже возникновении компьютерных вирусов. Например, когда нажимаешь на розовое сердечко со злобными глазами, появляется информация о вирусе ILOVEYOU, также известном как «любовное письмо».

В 2000 году он пробрался в компьютеры миллионов людей по всему миру. Приблизительный ущерб от его распространения составил почти десять миллиардов долларов.

— Мы начинаем экскурсии с современной части экспозиции, чтобы наши посетители смогли увидеть что-то знакомое, то, с чем они сталкиваются ежедневно. Таким образом мы показываем, что криптография неотделима от современного человека, — рассказывает куратор музея Анна Титовец.

Она проходит через коридор в форме замочной скважины, подсвеченный синим неоном, и останавливается около экспоната в виде ключа.

— Вот, например, ключ криптографии — важнейший элемент шифрования в любых системах. Мы сделали его визуализацию. Приложив наушник к уху, можно узнать, как он работает, — объясняет Анна Титовец.

Но это только первый зал. Следующие, наоборот, отправляют посетителей в прошлое.

Шпионы, цилиндр Джефферсона для шифровки, созданный до 1800 года, ручные шифровальные диски времен Первой мировой войны — здесь собрано множество удивительных вещей.

Центральный экспонат нового музея — это инсталляция, посвященная легендарной шифровальной машине «Фиалка». До 2020 года вся информация об этом устройстве была засекречена.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Лидия Лобанова, директор музея криптографии:

— У нас не так много научно-технических музеев, даже в Москве. Поэтому мы хотели создать музей, в который могут приходить люди самого разного возраста. Основная наша аудитория — подростки от 12 лет. Это тот возраст, в котором можно самостоятельно знакомиться с экспонатами. Но и для семей с маленькими детьми мы планируем сделать специальные маршруты.