Корреспондент «Вечерней Москвы» победила на Всероссийском конкурсе Министерства просвещения РФ

Директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения России Сергей Шатунов вручает награду специальному корреспонденту Марьяне Шевцовой / Фото: Пресс-служба Минпросвещения России

Министерство просвещения РФ подвело итоги Всероссийского конкурса «Про образование — 2021». Среди победителей — специальный корреспондент «Ве­черней Москвы» Марьяна Шевцова.

Торжественная церемония награждения прошла в среду вечером. На ней стали известны имена финалистов и победителей в десяти номинациях.

— Мы очень благодарны всем СМИ, редакторам, журналистам, блогерам, освещающим вопросы образования и воспитания, — обратился с приветственной речью первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев. — Спасибо и за то, что поднимаете острые темы, требующие нашего пристального внимания, и за то, что находите интересные практики и замечательных педагогов, чей опыт можно тиражировать в масштабах страны.

По словам Бугаева, журналисты рассказывают о современной школе профессионально, креативно и ярко.

— Такой информационный обмен помогает нам всем вместе совершенствовать российскую систему образования, — отметил он.

Первое место в номинации «Лучший материал о науке и технологиях в образовании» завоевала специальный корреспондент отдела «Московская власть» нашего издания Марьяна Шевцова. Награду она получила за статью «Разработка школьников предсказывает капризы погоды», которая рассказывает об учащихся школы № 1409 Дмитрие Цое и Егоре Леонове.

Они, готовясь к научно-практической конференции «Курчатовский проект — от знаний к практике, от практики — к результату», создали метеокомплекс «Кентавр», который предназначен для замеров погодных условий в труднодоступных местах.