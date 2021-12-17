«Помогать нуждающимся — мое призвание»: история студентки столичного Центра сопровождаемого проживания

Светлана Ярковская на работе / Фото: Пресс-служба Департамент труда и социальной защиты

Столичный Департамент труда и социальной защиты населения развивает технологию сопровождаемого проживания для людей с ментальными особенностями. Главная цель — помочь людям с инвалидностью развить самостоятельность и адаптироваться к жизни в социуме.

Светлана Ярковская проживает в учебно-тренировочном общежитии Центра сопровождаемого проживания «Гурьевский». С первого дня девушка проявила целеустремленность, трудолюбие и добродушие.

Когда работа — хобби

Про таких, как Света, говорят — человек с большим сердцем. Забота и помощь окружающим — ее кредо. Девушке интересна добровольческая деятельность. Сотрудники Центра сопровождаемого проживания поддержали ее стремление и помогли устроиться волонтером в Центр социальной поддержки и реабилитации «Семь-Я».

Для студентов учебно-тренировочного общежития разработана программа постепенного погружения в трудовую занятость. На первом этапе они посещают мастерские и студии, где привыкают к дисциплине, становятся более ответственными и самостоятельными. Светлана начала работать в типографии мастерской АНО «Вера. Надежда. Любовь». В 2020 году организация выиграла конкурс помещений, которые город передал в безвозмездную аренду некоммерческим организациям. После прохождения программ подготовки к трудоустройству в адаптированных мастерских студентам помогают найти работу в городских организациях.

— Вступая в трудовые отношения, важно понимать, что у них есть своя специфика. Это не личные отношения. Здесь нужно уметь держать дистанцию. Наша задача — донести до студентов, что работа — это труд, а не досуг. Есть обязанности, которым нужно следовать, — подчеркнула Ольга Заводилкина, психолог учебно-тренировочного общежития Центра сопровождаемого проживания «Гурьевский».

Сотрудники общежития предложили девушке несколько вакансий, она выбрала работать с нуждающимся в посторонней помощи. Осенью Светлана трудоустроилась в Московский многопрофильный центр паллиативной помощи. В обязанности девушки входит поддержание чистоты и порядка, сортировка и доставка перевязочных средств в процедурные кабинеты.

О возможности работать в центре говорили представители Общероссийского народного фронта, которые приезжали в общежитие на экскурсию с коллегами из Нижегородской области. Тогда Светлана рассказывала гостям о жизни студентов, себе и своем желании помогать людям. Экспертам понравилась девушка, и они захотели помочь.

— Помощь никогда не может быть лишней. Такие примеры партнерства воодушевляют, и, может быть, эта история послужит хорошим примером для других организаций. Мы с удовольствием воспользовались предложением коллег. Очень здорово наблюдать за тем, какая счастливая Света каждый день возвращается с работы, — отметила директор центра Ирина Шпитальская.

— Меня хорошо принял коллектив. Все сотрудники отзывчивые и доброжелательные, помогают в работе. Сейчас я уже неплохо знаю, что от меня требуется, — признается Светлана.

Светлана на рабочем месте / Фото: Пресс-служба Департамент труда и социальной защиты

Светлана любознательная и быстро обучается всему новому. Осенью 2021 года на IV Форуме социальных инноваций регионов девушка представляла московскую практику сопровождаемого проживания. Она делилась с участниками и гостями мероприятия своими достижениями, рассказывала, как студентов общежития готовят к самостоятельному проживанию.

Из смелой и озорной девчонки в настоящую леди

Светлана участвовала в проекте преображения «Школа леди». Она посещала все занятия и всегда внимательно слушала педагогов. Девушка научилась приготовлению полезных блюд, правильно ухаживать за кожей лица, основам фотопозирования, скорректировала осанку и походку, впервые вышла на подиум в вечернем дизайнерском платье.

— Когда мы думали над этим проектом, мы хотели, чтобы девушки не просто надели на себя красивые наряды, а подошли к этому осознанно, через глубокое познание себя, — отметила Мария Лавриненко, педагог-организатор и автор проекта «Школа леди».

По результатам обучения Светлана стала специалистом по правильному питанию. На экзамене девушка проявила свои кулинарные способности и приготовила вкусный завтрак. Ее полезный бутерброд с авокадо оценили члены жюри.

Светлана Ярковская на выпускном / Фото: Пресс-служба Департамент труда и социальной защиты

Как рассказала девушка, благодаря проекту она стала внимательно следить за собой и прежде чем куда-то пойти, думает, какую одежду для этого надела бы леди, как она поступила бы в той или иной ситуации.

Столичный Департамент труда и соцзащиты развивает проекты по трудоустройству жителей социальных стационарных учреждений в городские организации. Проживающие работают в центрах госуслуг «Мои Документы», в ближайшее время смогут пройти собеседование в территориальных центрах социального обслуживания.