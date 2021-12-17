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Ковид эхом отзовется: какие последствия возникают после перенесенной инфекции

Марьяна Шевцова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Ковид эхом отзовется: какие последствия возникают после перенесенной инфекции
Москвичка Яна Ухватова одной из первых в столице сделала прививку от коронавирусной инфекции в Городской поликлинике № 62 / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

16 декабря начальник Первой кафедры и клиники имени академика Н. С. Молчанова Владимир Салухов заявил, что самая высокая концентрация антител после ковида наблюдалась у пожилых пациентов. Также у многих выздоровевших возникал посткоронавирусный синдром. «Вечерка» попросила врачей рассказать, как он проявляется.

По словам главного врача городской поликлиники № 2 Натальи Шиндряевой, ковид средней и тяжелой форм течения заболевания влияет на работу многих органов и систем человека.

— Основные последствия связаны с пневмонией, которая возникает у людей во время ковида. После выздоровления у человека могут быть дыхательная недостаточность, фиброзные изменения, сердечно-сосудистые осложнения, — сказала она.

Важно отметить, что особый риск существует для людей с хроническими заболеваниями, так как коронавирусная инфекция обостряет их. Оказывает влияние ковид и на нервную систему человека.

— У переболевших снижается настроение, ухудшается память, возникают панические атаки, — отметила главный врач городской поликлиники.

Лечение посткоронавирусного синдрома — процесс длительный. Он может занять как несколько недель, так и несколько месяцев. Сроки зависят от конкретного человека и состояния его организма.

— Мы отмечаем, что пациенты среднего возраста, которые работают, стали чаще обращаться за листками нетрудоспособности после болезни, — добавила Наталья Шиндряева.

С тем, что коронавирус опасен, согласен и врач общей практик и , невролог Сергей Длин. По его словам, коронавирус может оказывать влияние на стенки сосудов, вызывая в первые два месяца их воспаление.

— Это приводит к повышению давления, в том числе и у тех, кто раньше не сталкивался с этим, — пояснил он.

Еще один важный симптом посткоронавируса — слабость, апатия и даже депрессия.

— Многие не понимают, как с этим состоянием справляться. Самим это сделать непросто. В таком случае нужно обязательно обращаться к специалистам, — подчеркнул медик.

При этом единственный способ избежать возникновения постковидного синдрома — это защититься от коронавируса и не болеть.

— Поэтому призываю всех, кто еще не сделать прививку против ковида, обязательно пройти вакцинацию, чтобы избежать последствий этой непредсказуемой инфекции, — заключила главврач московской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева.

КСТАТИ

Сделать прививку от новой коронавирусной инфекции сегодня можно в 100 центрах вакцинации в городских поликлиниках, а также в торговых центрах и других общест венных местах без предварительной записи. С собой нужно взять паспорт, полис ОМС при наличии и СНИЛС.

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