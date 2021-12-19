На недельку до Египта: цены на туры опустились до уровня 2015 года

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Цены на туры в Египет опустились до уровня 2015 года. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Так, самые дешевые пятидневные туры на двоих в середине декабря с вылетом из Москвы обойдутся в 28 тысяч рублей. Ближе к Новому году их можно приобрести за 40 тысяч. В АТОР отмечают, что снижение цен вызвано резким падением спроса.

На сами новогодние праздники цены, конечно, существенно вырастут. — Можно отдохнуть не только в Египте, но и в Турции, Таиланде, ОАЭ. Средний ценник от 120 до 140 тысяч рублей, — рассказала директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова.

Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии, считает, что дешевле можно отдохнуть в России. Наиболее популярные курорты — Сочи, Приэльбрусье, Шерегеш, Белокуриха, Подмосковье.

— Средний чек за новогодний тур в этом году будет выше, — считает эксперт. Вообще, стоимость отдыха всегда растет. Причины — инфляция, рост курса валют и цен на топливо, налоги. А Новый год — это период высокого спроса, и ближе к дате вылета стоимость туров будет заметно расти из-за динамического ценообразования.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин подтверждает: — На новогодние праздники нигде дешево не бывает! Сейчас, например, под Сочи забронировано свыше 80 процентов номеров в отелях горнолыжных курортов.

Кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев советует:

— Давайте вспомним такой прекрасный способ отдохнуть, как «родственный туризм». Практически у каждого москвича есть родственники в регионах, куда на Новый год можно прекрасно съездить! К тому же почти во всех городах будут праздничные мероприятия, ярмарки, ледовые городки — новогодняя атмосфера обеспечена. Ну и живое личное общение, по которому мы так соскучились. Если вы и родственники привиты, то почему бы и не встретиться?