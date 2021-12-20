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«Жену нашел в сугробе»: режиссер Сергей Проханов — о случайностях и закономерностях театральной жизни

Андрей Объедков

Егор Пряников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Жену нашел в сугробе»: режиссер Сергей Проханов — о случайностях и закономерностях театральной жизни
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В Театре Луны состоялась премьера спектакля «Шпионка Сталина и Гитлера», автором и режиссером-постановщиком которого стал художественный руководитель театра Сергей Проханов. Режиссер рассказал «Вечерке» о семье, сложностях профессии и о том, почему он не ставит спектакли по пьесам других драматургов.

— Сергей Борисович, почему решили создать спектакль «Шпионка Сталина и Гитлера»?

— Эта тема давно витала в воздухе. Уж больно она интересная! Главный персонаж — актриса Ольга Чехова (урожденная Книппер. — «МВ»), которая была разведчицей, была вхожа в ближний круг и Сталина, и Гитлера. Ольга снялась в 144 фильмах в Германии. Но почему-то ее не трогали ни НКВД, ни СС, хотя обе стороны знали, что она была двойным агентом. Наверное, от нее была какая-то польза и тем, и другим. Мы попытались в этом спектакле приоткрыть завесу тайны.

— Расскажите, пожалуйста, о начале своего творческого пути, когда вы сами играли в театре и кино. Почему вы решили стать артистом?

— С семи лет я пел, занимался в театральной студии, играл в школьных постановках. Позже поступил в Щукинское училище (Театральный институт имени Бориса Щукина. — «МВ»). Хотя мне предназначалось будущее физика, ведь в школе у меня было хорошо с точными науками...

— Есть стереотип: творческие люди — чаще гуманитарии... А вы учились в школе с физико-математическим уклоном?

— Школа была обычная, но в ней выделили два класса — набрали в них учеников, которые хорошо занимались физикой, я тоже туда попал. И, кто знает, возможно, сейчас я бы работал в космосе, как многие выпускники этого класса, поступившие после в технический вуз. Но решил стать актером.

— После училища попали в Театр Моссовета?

— Да, пришел на показ к Юрию Завадскому, меня взяли. Были интересные роли — например, Сашка в одноименном спектакле. Это был единственный театр, где я был преимущественно актером, режиссировал только один спектакль. Вместе с Павлом Хомским мы поставили рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда». Я был вторым режиссером, но при этом основным двигателем. А в Театре Луны я гораздо больше ставлю, чем играю.

— Как вы решили создать свой театр?

— В годы перестройки стало возможным создавать кооперативы, в том числе театры. А ведь незадолго до этого Олег Табаков не мог открыть театр, были только студии. Во время оттепели все изменилось. Мы собрали команду из 85 талантливых юношей и девушек. У меня был свой подвал — четыре года мы его обустраивали.

— Театр в подвале... Были сложности, наверное?

— Да. При этом зрители к нам шли. У нас был маленький зальчик, который всегда был переполнен. Мы поднимали цены на билеты, чтобы снизить количество народа, но это не помогало. А потом нам передали здание на Малой Ордынке, предназначавшееся для Театра комедии. Я достроил его, и вот уже долгие годы работаю в нем. Правда, пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения играют свою роль — заполняемость залов сейчас, конечно, не полная.

— Вы сами пишете пьесы?

— Так получилось. И пьесы сам пишу, и сам билеты продаю... (смеется)

— Почему так получилось, что вы создаете спектакли только по пьесам собственного авторства?

— Я хотел поставить спектакль «Ночь нежна» по одноименному роману Фицджеральда. Заказал пьесу одному драматургу — итог мне не понравился. Заказал второму автору — тоже не то оказалось. Пришлось сесть самому за стол и написать. И тогда получился тот результат, который я хотел увидеть. Этот спектакль уже более 24 лет в нашем репертуаре.

— На сцену вы не выходите сейчас. Что-то поменялось в вашей жизни?

— Человек переживает определенные этапы становления. Сначала актером был, потом — режиссером, потом на Новодевичье понесут. Или на другое кладбище, где участок дадут (смеется).

«Жену нашел в сугробе»: режиссер Сергей Проханов — о случайностях и закономерностях театральной жизни Кадр из фильма «Завтрак на траве » / 1979 год

— Как пришла идея создать фильм «Театр Луны, или Космическая дурочка 13.28»?

— Когда кино «наклонилось», то есть пришло в упадок, мы решили на крыше нашего театра снять фильм — о том, как Луна падает на крышу театра. Достали деньги, силы тоже нашлись. В фильме играют интересные люди: художник Никас Сафронов, актер Евгений Герчаков, актриса Ольга Кузьмина, я.

— Забавные случаи в вашей работе случаются?

— Был случай перед спектаклем «Таис Сияющая». Актер, исполняющий сирийского царя, потерял голос. А роль большая! Все смотрят на меня — ведь пьесу написал я. Пришлось выйти на сцену самому. Хорошо, что текст знал!

— Как вы познакомились с матерью ваших детей, Татьяной?

— Приехал с другом отдохнуть на дачу на Пахре, покататься на лыжах. Проходим мимо сугроба, а на нем две девушки сидят. Познакомились. И у меня завертелось с одной из них. Оказалось, кстати, что девушка, которая мне понравилась, — внучка сразу двух маршалов: Василевского и Жукова, двух министров обороны. Вот такое чудо вытащил из сугроба!

— Ваша дочь Анастасия, как вы, работает в театре?

— Да, она художник по костюмам, возглавляет детский театр «Маленькая Луна».

— Не у каждого театра есть детская студия…

— Пожалуй, да. У нас занимаются до ста человек. В нашем здании есть специальный зал для их занятий и выступлений — отдельная сцена. Недавно поставили спектакль «Анфиса в виртуале». Там задействованы юные артисты, на сцену выходит только одна профессиональная актриса. А еще многие из наших воспитанников снимаются в кино.

— А как вы относитесь к тому, что ваш сын Антон уехал на Филиппины?

— Неожиданно получилось. Взял и укатил, построил там свой бизнес. Теперь выучился на второго пилота. Что дальше выкинет — не знаю.

«Жену нашел в сугробе»: режиссер Сергей Проханов — о случайностях и закономерностях театральной жизни Фото: lunatheatre.ru / театр Луны

ДОСЬЕ

Сергей Борисович Проханов родился 29 декабря 1952 года. После окончания Театрального училища имени Щукина был принят в труппу Театра имени Моссовета. Ныне — художественный руководитель Театра Луны. В 1999 году Сергею Проханову присвоено звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации», в 2005 году — «Народный артист Российской Федерации».

Усатый нянь

Известность Проханов получил благодаря кино. Впервые он снялся в фильме «Семья, как семья», это было в 1970 году. Узнавать его стали после фильма «Ох уж эта Настя!», где артист сыграл пионервожатого. Правда, его фамилия не была указана в титрах.

А всенародную известность принесла главная роль — Кеши Четвергова — в комедии «Усатый нянь». По сюжету его герой — хулиган, по которому, как говорят, тюрьма плачет. И с целью перевоспитания его назначают воспитателем — в детский сад.

Помор и цыган

Сергей Проханов имеет поморские и цыганские корни. Один его дед был церковным живописцем, расписывал храмы в Архангельской области, а другой — бессарабский цыган, который женился на кубанской казачке. Именно свои корни Проханов называет основой сценического темперамента.

Разочарование

В школьные годы Сергей участвовал в конкурсе «Музыкальная весна», но жюри его не заметило, что стало для юноши психологической травмой. Тогда у него начал ломаться голос.

Личная жизнь

В настоящее время Сергей Проханов живет один, с женой Людмилой он развелся после 25 лет совместной жизни. У них двое взрослых детей. Дочь работает художником по костюмам в Театре Луны, сын живет на Филиппинах.

Телеведущий

Сергей Проханов вел телепередачу о кино «Знай наших». Он планировал создать несколько интересных рубрик, но на деле выпуски стали походить на телевикторину о фильмах. Позже Проханов с телевидения ушел.

Конец карьере киноартиста

Расстаться с кино Сергей решил после того, как завершились съемки в детективе «Привал странников», где у него снова была небольшая роль. Актер считал, что кино умерло и ему в нем делать нечего. И полностью переключился на работу в театре.

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