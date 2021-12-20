По решению столичных властей в здании мэрии на Тверской, 13, теперь проходят спектакли и концерты

Скрипачки ансамбля солистов «Орфарион» Ольга Черногорова (слева) и Татьяна Чибисова выступили в Белом зале мэрии Москвы на представлении, посвященном истории старинного здания. Вместе с коллективом они исполнили произведения, которые могли звучать под сводами Тверской, 13, два века назад / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В здании мэрии Москвы стартуют «Музыкальные вечера» — иммерсивные представления, пропитанные историей места. В пятницу «Вечерняя Москва» побывала на предпремьерном показе.

Вокруг здания на Тверской, 13, ходит немало любопытных историй. Заслуженная артистка России, певица Яна Иванилова вспоминает когда-то рассказанную ей байку: однажды мошенник продал этот дом некоему английскому лорду. Иностранец приехал с вещами, и тут раскрылся обман. Актеру Сергею Щедрину нравится другая «сказка». Как-то раз в Белом зале, где проходили балы и маскарады, прямо во время торжества внезапно распахнулись все окна и погасли свечи. Люди бросились к дверям, но они оказались заперты.

— Говорят, об этом даже писали в газетах, — сказал актер, достал из кармана небольшой звонкий колокольчик и начал созывать гостей к началу представления.

Сегодня он выступает в роли проводника, который вместе с артистами мастерской Брусникина поможет гостям перенестись в эпоху, когда особняк на Тверской был резиденцией генерал-губернаторов. По закону иммерсивности зрители станут полноправными участниками представления: пройдут по самым знаковым комнатам дома и узнают только подлинные истории, связанные с ним. Сценарий спектакля основан на фактах, которые собрали сотрудники Музея Москвы.

— Когда вы поднимались по парадной лестнице, возможно, заметили глухие прямоугольные ниши, — обратил внимание гостей на детали Щедрин. — На этих местах хотели поставить венецианское стекло. Вы только представьте, какая феерия света была бы здесь днем, а по вечерам красиво отражались свечи.

Впечатленные гости, проследовав за проводником, оказались в Голубом зале. Сегодня здесь проходят деловые встречи, а раньше его использовали как комнату ожидания. Отсюда можно было попасть, например, в Красный зал, на прием к генерал-губернатору.

— Вот там висит портрет Дмитрия Голицына, — рассказывает Сергей Щедрин под аккомпанемент струнного квартета имени Глинки. — При нем зданию на Тверской, которое пострадало в пожаре, вернули былую красоту.

В 1833 году в газете вышла заметка: «Особняк генерал-губернатора восстановлен и стал даже краше, чем прежде». В этом же году дали отменный бал.

В Белом зале, где нередко бывал сам Пушкин, гостей ждал музыкальный сюрприз. Ансамбль солистов «Орфарион» исполнил произведения Глинки и других композиторов, популярных в XVIII–XIX веках.

— Может, кому-то покажется странным, что мы начали с увертюры Глюка к опере «Ифигения в Авлиде», — сказал худрук ансамбля Олег Худяков. — Но на рубеже веков ее исполнял даже Роговой оркестр — на охотничьих рогах. Поэтому для концерта выбраны произведения, которые могли звучать на Тверской пару столетий назад.

Первые представления в здании пройдут 25 декабря.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Илья Бачурин, гендиректор Москонцерта:

— Дом на Тверской,13, благодаря руководству Департамента культуры столицы и Управления делами мэра и правительства Москвы станет площадкой для культурных событий. Днем, как и раньше, здесь будут проходить деловые совещания, а по вечерам — концерты, спектакли и такие вот иммерсивные постановки, к созданию которых мы будем привлекать самых разных режиссеров и артистов. Мне кажется, каждый хоть раз должен побывать внутри этого особняка. Тем более впервые для жителей и гостей столицы открывают парадный вход со стороны Тверской улицы.

СПРАВКА

Здание на Тверской построили в 1782 году по проекту архитектора Матвея Казакова для графа Захара Чернышева — первого генерал-губернатора Москвы. Однако официальной резиденцией градоначальников особняк стал только через восемь лет. После революции 1917 года здесь разместился Моссовет, а в 1940-е годы дом реконструировали по проекту Дмитрия Чечулина. Ему удалось сохранить архитектурный облик здания, перестроив его в более крупном масштабе.