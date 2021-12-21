Петр Бирюков: Городские службы справляются с любыми вызовами природы

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Столицу украсили к Новому году. Яркая иллюминация останется на улицах вплоть до 8 марта. Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков отмечает: праздничные конструкции и огни создают особое настроение жителям российского мегаполиса. В интервью он рассказал, как выбираются инсталляции, как Москва готовится к морозам и какие планы по благоустройству территорий города на следующий год.

К капризам погоды готовы

— Петр Павлович, в Москве наблюдаются перепады температур, снегопады и другие зимние погодные сюрпризы. Как с ними намерены справляться городские службы, достаточно ли людей и техники в их арсенале?

— Для нас это штатная работа. Всякие катаклизмы бывают в любое время года — не только зимой, они случаются и летом, и осенью, и весной. Коммунальные службы готовы работать при любых условиях, в том числе — экстремальных: при низких минусовых температурах, при обильных снегопадах. Недавний пример: в начале декабря за сутки выпало более 15 сантиметров снега. Это достаточно много, но при этом службы справились достойно. Дороги и улицы постарались максимально оперативно расчистить, параллельно специалисты занимались очисткой кровель зданий.

— А как морозы выдерживает городская система?

— Ее переводим в свой режим работы. Это касается тепло- и водоснабжения, газификации столицы — все делается в соответствии с температурами на улице. Такие переходы плавные, они позволяют не допустить каких-либо сбоев и отключений. Уверен, что город достойно пройдет любое резкое похолодание. Хочу подчеркнуть, что последние 11 лет мы работаем без аварий и сбоев. Это все благодаря четко выстроенной работе всей технологической цепочки в столице.

Есть ли уже прогноз, какой будет нынешняя зима: снежная, холодная или аномально теплая? К чему готовиться?

Мы готовимся к тому, что зима будет холодная и снежная. Готовимся к работе именно в таких условиях. Рассчитываем, что прогноз повторится на уровне 2014 года, когда в Москве выпало много снега. В природе наблюдается подобная цикличность, и мы готовы к ней.

— Какие-то новации планируется применять при уборке города?

— Старые методы — лопаты — малоприемлемы. Нужно огромное количество людских ресурсов. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение — автоматизировать и механизировать ряд процессов, изменить технологию уборки. В прошлом году мы ряд новаций отработали.

Среди них — перебрасывание валов снега на газоны. Благодаря такому решению получилось задействовать меньше уборочного транспорта на улице и не собирать снег вдоль лотковой части. Идут мощные роторы, которые перекидывают снежные валы на газоны. Так сокращаем время уборки улиц. В этом году такой курс продолжим. У нас для этого задействовано порядка 800 единиц роторной техники. Также в арсенале — примерно около 25 тысяч ручных мини-блоков, с которыми специалисты работают во дворах и парках.

Кроме того, мы постоянно следим за новыми образцами коммунальной техники. Некоторые из созданных уже проходят испытания. Речь идет о трех видах машин на электротяге. Это небольшие виды техники — установки помогают в уборке снега и листвы с тротуаров. Мы вскрыли недочеты и подсказали производителям, как эти образцы усовершенствовать.

— В Москве есть и более крупногабаритная техника. Как она задействована в уборке столицы?

— Продолжаем утилизировать снег через снегосплавные пункты. Их мощности за последние годы увеличили практически вдвое. Так, через 56 имеющихся установок ежесуточно может проходить примерно 650 тысяч кубометров снега. Его вывозим из центра города и с тех территорий, где нет газонной части. На данный момент в Москве снегоуборочной техники достаточно — более десяти тысяч единиц. Она способна справиться со всеми задачами.

— За последние годы распространение получили и противогололедные материалы. Они безопасны?

— Противогололедные материалы безопасны, имеют все необходимые лицензии и сертификаты. В их составе новые добавки — мелкогравийная крошка и муравьиная кислота, которые помогают обрабатывать дороги и тротуары, чтобы не допустить скольжения людей. В Москве установлено более пяти тысяч оранжевых контейнеров, чаще всего они стоят у остановок общественного транспорта. В случае ледяных дождей любой может воспользоваться смесями, обработав места у остановок. Совок всегда лежит в таком контейнере.

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Создать резервы

— Одна из задач, поставленная и на федеральном, и на городском уровнях, — сформировать необходимые резервы различных ресурсов. В Москве они есть. Как они сегодня оцениваются? Как удалось их сформировать, особенно учитывая то, что Москва — это крупнейший мировой мегаполис, на обеспечение которого необходимо много ресурсов?

— Это самый главный вопрос в деятельности Комплекса городского хозяйства. На сегодня мы имеем около 200 теплогенерирующих объектов: квартальные, районные станции, крупные ТЭЦ. Все они работают с резервом. За последние годы добились того, чтобы при выходе из строя любого источника автоматически происходило переключение на резервную подачу воды, тепла или газа. Это целый комплекс работ, который провели за последние годы для повышения надежности всех систем. Огромные вложения пришлись на обновление инженерных коммуникаций.

— За счет чего это происходит?

— Инженерные коммуникации молодеют: как за счет ремонта, так и за счет строительства новых. Ежегодно мы обновляем от 2,5 до 3 процентов городских сетей. Это помогает проходить безаварийно любую зиму.

— Есть ли какие-то ноу-хау при обновлении столичных сетей?

— Да, во время ремонта применяем новейшие технологии. Ремонтируя инженерные коммуникации, не делаем огромных траншей и разрытий. Мы задействуем технологии современной прокладки: например, протаскивания так называемого полиэтиленового чулка, использование которого позволяет увеличить срок работы трубопровода до полувека. Еще одно важное обстоятельство — постоянное обновление города, за последние годы площадей в Москве стало под 90 миллионов квадратных метров. Казалось бы, нужно максимально наращивать энергетические мощности. Но мы отмечаем другой процесс — сокращение потребления. Это говорит об энергоэффективности всех процессов. Кроме того, нами создан серьезный резерв: по теплу — 48 процентов, по воде — более 50 процентов, по канализованию — свыше 40 процентов. Также мы сократили потребление газа, запас в этой сфере составляет порядка 30 процентов. По электроэнергиион оценивается в 35 процентов. Сегодня в Москве применяются новые ресурсосберегающие, энергоэффективные светильники и другие новшества в области эксплуатации объектов городского хозяйства и зданий. Все передовые технологии, которые есть в мировой практике, успешно применяются в российской столице. При этом поставщиками оборудования чаще всего выступают отечественные предприятия.

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Каждый проект важен

— В этом году было реализовано несколько крупных проектов в сфере благоустройства столицы. Петр Павлович, какие вы бы особенно выделили? Какие назвали бы главными?

— Для меня все объекты — главные. Это и набережные в центре столицы, и улицы от Больших Каменщиков до Нагатинской, и территория у Киевского вокзала, и ремонт Ленинского проспекта до Московской кольцевой автодороги. Новинкой этого года стала высадка крупномерных деревьев вдоль крупных магистралей — Ленинградского и Алтуфьевского шоссе. Мы вместе с москвичами обсуждаем районные проекты. Работа идет не только на крупных территориях, но и во дворах. За этот год их благоустроено порядка 3,5 тысячи. Кроме того, благоустроены 32 территории возле столичных поликлиник. Добавились в городе и здания, украшенные архитектурно-художественной подсветкой. Их стало на 45 больше.

— Есть ли планы на следующий год?

— Планы на 2022 год уже сформированы. Программа разработана, проходило ее обсуждение с москвичами на портале «Активный гражданин». Мы учитываем мнения горожан, затем идем на защиту проектов к мэру столицы Сергею Собянину. Таким образом, решение принимается коллегиально, изменения вносятся вместе со специалистами. Используя наши наработки прошлых лет, существующие стандарты, принимаем концепцию благоустройства в городе. На следующий год программа по объему примерно такая же, как и в 2021-м.

В списке не только крупные парковые территории и магистрали в центре, но и обустройство знаковых объектов во всех районах, где прошли обсуждения с жителями столицы. В центре работы пройдут в переулках Арбата, у улицы Большой Никитской, однако основное направление — это периферийные районы.

— А есть ли цифра, какое количество объектов обустроят в следующем году?

— Примерно 4,8 тысячи различных объектов: парков, дворов, магистралей.

— Вы упомянули портал «Активный гражданин». Помогает ли в вашей работе этот проект?

— Если москвичи голосуют, значит, они заинтересованы в том, как будет выглядеть двор или улица, на которой они живут, какой облик получит парк у их дома. Обсуждать приходится и другие детали — где лучше разместить контейнер для сбора мусора, где установить детскую площадку. Будет абсолютно неправильным не использовать социальный статус большинства проживающих. Например, обустроить площадку воркаута там, где большинство проживающих — пенсионеры. Именно поэтому мы изучаем мнения москвичей, вырабатывая соответствующий подход при благоустройстве конкретных дворов.

— Обратную связь получаете?

— Безусловно. Приходим, например, в парк «Яуза», проект которого обсуждали в том числе с горожанами, и видим их положительную реакцию на изменения. Принятая концепция совпала с их общим мнением, а значит, и принесла радость после завершения работ.

— В этом году в городе реализован еще один проект — «От дома до дома». Можно ли подвести первые итоги?

— В перечне этой программы — приведение в порядок фасадов домов и освещения, в том числе создание архитектурно-художественной подсветки, обустройство пешеходно-тропиночной сети, локальное озеленение, обновление водосточной сети. За последние годы модернизировали порядка 230 километров водосточной сети. Если говорить о цифрах, то в прошлом году в списке было 36 объектов, в этом чуть меньше.

Фото: Вечерняя Москва

Сохранить любимые программы

— Специалисты выделяют три волны озеленения в городе: сталинское, брежневское и собянинское. Последнюю дендрологи называют самой регулярной. Петр Павлович, будут ли продолжены работы в следующие годы, в том числе по программе «Наше дерево» и системе «лунка в лунку»?

— Собянинская волна озеленения в Москве происходит по просьбам и требованиям москвичей. Конечно, все действующие программы сохраним. Все большей популярностью пользуется акция «Наше дерево», когда родители высаживают определенную породу в честь рождения ребенка. Малыш вырастет и будет знать, что в его честь растет клен, дуб или рябина. Посмотрите и на другие программы. За последние годы озеленили Садовое кольцо, высадив фруктовые и лиственные деревья. Причем породы подбираем с учетом сменяемости цветов в зависимости от времени года. За прошедшие годы деревья высажены на 452 улицах. Они живут, добавляют красоту и выделяют дополнительный кислород в городе. По этой причине останавливать программы не будем, ведь благодаря им Москва считается одной из самых зеленых мировых столиц. Почти половина ее территорий — зеленые зоны.

— Но мегаполис нельзя представить себе и без качественных магистралей. Каждое лето в городе проходят масштабные работы по ремонту дорожного полотна. Определены ли объемы программы на следующий год?

— Объемы определены: в нынешнем году это 28 миллионов квадратных метров, а в следующем — 22 миллиона «квадратов». Причем в программе прописаны новые технологии. Покрытие дорог стараемся сделать более износостойким, используем для этого полимерные смеси. Вылетные магистрали, к примеру, ремонтируются раз в три года. Ведь по ним ежедневно проезжает огромный поток автомобилей. Но, к примеру, Садовое кольцо отработало вместо трех пять сезонов. Это говорит о качестве примененных смесей. Еще одно ноу-хау — бесшовная укладка асфальта, которую использовали на Тверской улице. За последние годы мы серьезно сократили износ асфальта. При этом мы стараемся соблюдать межремонтные сроки, задействуя лабораторные методы исследования дорог.

Украсить к праздникам

— Комплекс городского хозяйства занимается обустройством зимней инфраструктуры. Все ли готовы?

— Их количество такое же, как и в прошлом году: порядка четырех тысяч объектов. При этом мы пятый год подряд ничего нового не приобретаем, используя то, что понравилось москвичам в прошлые годы. Однако меняем дислокации, перевозя инсталляции в другие районы. Новогоднее оформление будет работать до 8 марта. Москву также украсили свыше 1100 новогодних елей разного размера, которые устанавливают городские организации и инвесторы. Дополнительную праздничную подсветку включим 30 декабря.

— Можно ли в праздничном оформлении увидеть тигра — символ года?

— На улицах и символы года, и цифры 2022, и образ тигра. Однако локации раскрывать не будем, пусть москвичи их сами увидят.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За прошедший год в Москве выпало более 180 сантиметров снега. Это больше среднестатистической нормы на 30 сантиметров. При этом в Москве ежегодно растут уборочные площади. На сегодня в столице насчитывается около 200 миллионов квадратных метров твердых покрытий. К ним относятся дороги, дворы, тротуары. В городе насчитывается 17,5 тысячи зданий с двускатными крышами, с которых необходимо сбросить снег, а затем его утилизировать.