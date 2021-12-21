Почему цены на билеты в театры перед Новым годом взлетают до небес

Павел Попов и Яна Соболевская в спектакле «Война и мир» / Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Не за горами новогодние праздники, которые хочется провести интересно и культурно. И как оказывается, удовольствие это не из дешевых. «Вечерка узнала», почему цены на билеты перед Новым годом взлетают до небес.

В этом году, как обычно, отличился Большой театр — огромные очереди, чтобы купить билет на балет «Щелкунчик», который дают на Исторической сцене и только перед Новым годом. Цены оказались не очень демократичными — от 1500 до 20 000 рублей.

Перекупщики быстро отреагировали на ажиотаж и перепродавали билетики по запредельным ценам — до 120 тысяч рублей. Оказалось, что именно спекулянты — одна из причин высоких цен на спектакли. Если театр установит низкую цену, билеты попадут к спекулянтам и станут недоступны обычному человеку.

— Театры вынуждены «отбивать» деньги, которые они теряют из-за перекупщиков, — рассказал «Вечерке» менеджер билетного оператора Евгений Леновой. — Спекулянты по высоким ценам продают не самые лучшие места, а театр предлагает более близкое расположение за эту же сумму, что делает перекупщиков менее конкурентоспособными. Тут уже решает сам зритель.

В Москве боле 400 театров вместе с частными, конкуренция за зрителя огромная. Казалось бы, надо цены держать такие, чтобы позволить себе сходить на любимую постановку могли любой москвич и гость из другого города.

Изучаем предложения: вот спектакль «И никого не стало» с Владимиром Машковым и Анной Чиповской в Московском театре Олега Табакова — цена доходит до 16 тысяч рублей. Такой же ценовой потолок на спектакль «Война и мир» в Театре имени Евг. Вахтангова с Виктором Сухоруковым в главной роли. За первые места на спектакль «Любовные письма» в ТЮЗе с Екатериной Климовой и Гошей Куценко придется выложить 20 тысяч.

Московский театр Олега Табакова рассказал «Вечерке», что, как ни странно, цены формируются исходя от запроса самих зрителей, и спектакли с высокими ценами на билеты скорее исключение, чем правило.

— Для многих билеты становятся подарком родным и друзьям. Да и покупая их себе, зрители хотят почувствовать свою избранность, если хотите, идя на спектакль за 8 тысяч рублей, а не за 800, — говорят в театре. — А еще цена складывается в большинстве своем из-за гонораров. Если в постановке участвуют известные актеры, заслуженные и народные артисты, билеты на такие спектакли будут выше. Важную роль играет количество тех, кто задействован в спектакле, а также его художественное оформление.

Например, в постановке «Страсти по Бумбарашу» участвуют около 50 актеров. А для спектакля «И никого не стало» костюмы разрабатывал известный модельер Валентин Юдашкин.

— Раньше театры были местом для интеллигенции, — рассказал «Вечерке» креативный директор рекламного агентства Андрей Амлинский. — Нужно было посещать постановки, читать книги.

Сейчас же театр перешел в раздел развлечений. Это перестало быть вещью первой необходимости. Поэтому билеты можно сравнить с люксовой одеждой и украшениями.

Ценообразование происходит загадочным образом и часто исходит от престижа заведения и участвующих в нем актеров.

Ах, какие цены!

«Ревизор»

Московский театр Олега Табакова Владимир Машков в главной роли. Цена: 12 000– 16 000 руб лей;

«Вишневый сад. Комедия»

Театр на Таганке Ирина Апексимова в одной из главных ролей. Цена: 7000– 35 000 руб лей;

«Одна абсолютно счастливая деревня»

Мастерская Петра Фоменко Евгений Цыганов в главной роли. Цена: 5000– 20 000 руб лей.

«Спасатель»

Театр Антона Чехова Виктор Добронравов в главной роли. Цена: 1800– 20 000 рублей