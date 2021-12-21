Сезонное обострение жуликов: какие схемы используют кибермошенники перед Новым годом

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Аналитики крупной российской компании по информационной безопасности рассказали, что только за первую неделю декабря в интернете появилось более 20 мошеннических сайтов с фейковыми подарочными картами известных брендов. Количество таких ресурсов продолжает расти.

Такие сайты заманивают броскими объявлениями: приобрести подарочную карту со скидкой 50 процентов или лимитированный товар.

— Мошенники копируют сайты с авиа- и железнодорожными билетами, с услугами бронирования гостиниц, лотерейными чеками. Перед Новым годом количество фейковых ресурсов растет. Но во время пандемии оно увеличилось десятикратно. Потому что люди стали чаще покупать и бронировать онлайн. Мошенники этим пользуются, — говорит эксперт по кибербезопасности Сергей Золотухин.

По словам специалиста, с фейковыми сайтами злоумышленники используют несколько ловушек: человек вводит свои личные данные, которые попадают в распоряжение киберпреступников. Их они используют в дальнейшем, например, для телефонного мошенничества. Вторая схема — человек привязывает к фейковым ресурсам свои страницы в социальных сетях и теряет к ним доступ.

Третий вариант: пользователь оплачивает покупку на этом сайте. Все деньги уходят мошенникам, никакого товара, естественно, не приходит.

Бренд из-под полы

Иногда жулики делают сайты-двойники известных брендов и продают товар со скидкой. После оплаты онидействительно отправляют вещи, но совсем не то, что вы заказывали.

— Прежде чем покупать что-то на интернет-ресурсе, смотрите адресную строку. На официальных сайтах там будет название бренда. На фейковом — в имени компании будут лишние символы и буквы, — предупреждает эксперт.

Второй момент, на который стоит обратить внимание, — зеленый замочек в адресной строке. Он показывает, есть ли между сайтом и пользователем защищенное соединение. На официальных ресурсах, как правило, такой символ есть.

— Третий признак — оформление сайта. Мошенники используют не оригинальные цвета бренда, фейковые сайты, как правило, выполнены некачественно. Если у вас закралось хоть одно сомнение, то лучше покинуть этот ресурс. Проверить сайт можно в реестре доменных имен. Если там будет указано, что страница была сделана пару дней назад, это явный признак того, что она фейковая, — добавил Золотухин.

Вирусная открытка

Еще один популярный перед праздниками вид мошенничества — открытка с вирусом. На электронную почту приходит письмо от неизвестного пользователя. Во вложении — милая картинка с поздравлением, а в тексте письма — ссылка на скачивание. Человек, не подозревая ничего плохого, переходит по ней и получает на устройство вредоносную программу.

Заманчивые послания

Похожая схема: человек получает на почту заманчивое письмо, что ему якобы положены новогодние выплаты от государства. В теле послания — ссылка на сторонний ресурс. Человек переходит на сайт, вводит банковские реквизиты, которые получают мошенники.

Эксперт рекомендует — не открывать ссылки на ресурсы, если они пришли от незнакомого пользователя.

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Поймать с поличным

Юрист Елена Черных рассказала «Вечерке», что делать, если вы стали жертвой интернет-мошенников.

Эксперт рекомендует обратиться в дежурную часть полиции с заявлением, написанным от руки. В нем нужно максимально подробно описать ситуацию.

— К заявлению приложите доказательства: данные сайта, скриншоты, реквизиты счета, куда были перечислены деньги, информацию о банковской карте, с которой был осуществлен перевод, выписку с банковского счета, где отражена операция, распечатанную переписку (если такая имеется), номер телефона либо адрес электронной почты, откуда вам направляли сообщения, — говорит Елена Черных.

По словам эксперта, сделать это нужно, даже если вы потеряли небольшую сумму.

— Многие считают, что обращаться в полицию бессмысленно. Действительно, мошенников в интернете достаточно сложно найти и привлечь к ответственности. Но чем больше людей обратится, тем тщательнее проведут проверку. Кроме этого, можно дополнительно обратиться в Роспотребнадзор, чтобы сообщить о вредоносном сайте для его блокировки, — отметила юрист.

Черных добавила, что мошенники копируют не только сайты популярных брендов, но и банков, сервисов доставки еды.

На фишинговых страницах пользователям предлагают принять участие в опросах, в розыгрыше призов и других активностях. Это все привлекает людей, и перед праздниками нужно быть особенно осторожными. Инструментом в руках киберпреступников становятся даже официальные ведомства.

— Сейчас многие документы, например страховой полис, можно оформить электронно. Естественно, мошенники пользуются этим. Они создают фишинговые ресурсы, посетители которых получают поддельный документ, теряют деньги впустую и передают злоумышленникам свои конфиденциальные данные, — добавляет Елена Черных.

Она отметила, что количество онлайн-преступлений выросло в пандемию.

— Количество случаев интернет-мошенничества в 2020 году выросло на 73,4 процента по сравнению с 2019 годом. За шесть месяцев 2021 года было зафиксировано более 315 000 таких преступлений. Даже в МВД заявили о создании киберполиции (новый отдел), которая будет заниматься преступлениями в онлайне, — рассказала юрист.