Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сезонное обострение жуликов: какие схемы используют кибермошенники перед Новым годом

Маргарита Мартовская

Общество
Сезонное обострение жуликов: какие схемы используют кибермошенники перед Новым годом
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Аналитики крупной российской компании по информационной безопасности рассказали, что только за первую неделю декабря в интернете появилось более 20 мошеннических сайтов с фейковыми подарочными картами известных брендов. Количество таких ресурсов продолжает расти.

Такие сайты заманивают броскими объявлениями: приобрести подарочную карту со скидкой 50 процентов или лимитированный товар.

— Мошенники копируют сайты с авиа- и железнодорожными билетами, с услугами бронирования гостиниц, лотерейными чеками. Перед Новым годом количество фейковых ресурсов растет. Но во время пандемии оно увеличилось десятикратно. Потому что люди стали чаще покупать и бронировать онлайн. Мошенники этим пользуются, — говорит эксперт по кибербезопасности Сергей Золотухин.

По словам специалиста, с фейковыми сайтами злоумышленники используют несколько ловушек: человек вводит свои личные данные, которые попадают в распоряжение киберпреступников. Их они используют в дальнейшем, например, для телефонного мошенничества. Вторая схема — человек привязывает к фейковым ресурсам свои страницы в социальных сетях и теряет к ним доступ.

Третий вариант: пользователь оплачивает покупку на этом сайте. Все деньги уходят мошенникам, никакого товара, естественно, не приходит.

Бренд из-под полы

Иногда жулики делают сайты-двойники известных брендов и продают товар со скидкой. После оплаты онидействительно отправляют вещи, но совсем не то, что вы заказывали.

— Прежде чем покупать что-то на интернет-ресурсе, смотрите адресную строку. На официальных сайтах там будет название бренда. На фейковом — в имени компании будут лишние символы и буквы, — предупреждает эксперт.

Второй момент, на который стоит обратить внимание, — зеленый замочек в адресной строке. Он показывает, есть ли между сайтом и пользователем защищенное соединение. На официальных ресурсах, как правило, такой символ есть.

— Третий признак — оформление сайта. Мошенники используют не оригинальные цвета бренда, фейковые сайты, как правило, выполнены некачественно. Если у вас закралось хоть одно сомнение, то лучше покинуть этот ресурс. Проверить сайт можно в реестре доменных имен. Если там будет указано, что страница была сделана пару дней назад, это явный признак того, что она фейковая, — добавил Золотухин.

Вирусная открытка

Еще один популярный перед праздниками вид мошенничества — открытка с вирусом. На электронную почту приходит письмо от неизвестного пользователя. Во вложении — милая картинка с поздравлением, а в тексте письма — ссылка на скачивание. Человек, не подозревая ничего плохого, переходит по ней и получает на устройство вредоносную программу.

Заманчивые послания

Похожая схема: человек получает на почту заманчивое письмо, что ему якобы положены новогодние выплаты от государства. В теле послания — ссылка на сторонний ресурс. Человек переходит на сайт, вводит банковские реквизиты, которые получают мошенники.

Эксперт рекомендует — не открывать ссылки на ресурсы, если они пришли от незнакомого пользователя.

Сезонное обострение жуликов: какие схемы используют кибермошенники перед Новым годом Фото: Pixabay

Поймать с поличным

Юрист Елена Черных рассказала «Вечерке», что делать, если вы стали жертвой интернет-мошенников.

Эксперт рекомендует обратиться в дежурную часть полиции с заявлением, написанным от руки. В нем нужно максимально подробно описать ситуацию.

— К заявлению приложите доказательства: данные сайта, скриншоты, реквизиты счета, куда были перечислены деньги, информацию о банковской карте, с которой был осуществлен перевод, выписку с банковского счета, где отражена операция, распечатанную переписку (если такая имеется), номер телефона либо адрес электронной почты, откуда вам направляли сообщения, — говорит Елена Черных.

По словам эксперта, сделать это нужно, даже если вы потеряли небольшую сумму.

— Многие считают, что обращаться в полицию бессмысленно. Действительно, мошенников в интернете достаточно сложно найти и привлечь к ответственности. Но чем больше людей обратится, тем тщательнее проведут проверку. Кроме этого, можно дополнительно обратиться в Роспотребнадзор, чтобы сообщить о вредоносном сайте для его блокировки, — отметила юрист.

Черных добавила, что мошенники копируют не только сайты популярных брендов, но и банков, сервисов доставки еды.

На фишинговых страницах пользователям предлагают принять участие в опросах, в розыгрыше призов и других активностях. Это все привлекает людей, и перед праздниками нужно быть особенно осторожными. Инструментом в руках киберпреступников становятся даже официальные ведомства.

— Сейчас многие документы, например страховой полис, можно оформить электронно. Естественно, мошенники пользуются этим. Они создают фишинговые ресурсы, посетители которых получают поддельный документ, теряют деньги впустую и передают злоумышленникам свои конфиденциальные данные, — добавляет Елена Черных.

Она отметила, что количество онлайн-преступлений выросло в пандемию.

— Количество случаев интернет-мошенничества в 2020 году выросло на 73,4 процента по сравнению с 2019 годом. За шесть месяцев 2021 года было зафиксировано более 315 000 таких преступлений. Даже в МВД заявили о создании киберполиции (новый отдел), которая будет заниматься преступлениями в онлайне, — рассказала юрист.

Читайте также:
Киберпреступность Новый год Мошенничество
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О любви к матери и других темах в творчестве Александра Кердана

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Пора раздавать удочки

Александр Никонов
Александр Никонов

Свобода их сводит с ума

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Когда будем грабить банк

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обыкновенный эйджизм

Александр Прохоров
Александр Прохоров

Объем инвестиций вырос

Никита Миронов
Никита Миронов

Ах вы маленькие наивные бизнесменчики

Все мнения
О проекте