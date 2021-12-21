Если праздник, то по плану

Встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой на празднике «Новогодняя елка», устроенном в одном из столичных домов культуры / Фото: Давид Шоломович / РИА Новости

Газета «Вечерняя Москва» с читателями уже почти 100 лет. Долгие годы она была и путеводителем, и всезнающим «Справочным бюро». Эта рубрика давала читателям уникальную возможность получить ответы на важные вопросы. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, что волновало жителей Москвы в разные годы.

50 лет назад, в канун Нового года, москвичей волновало примерно то же, что и сегодня. «Справочное бюро» вспоминает праздничные письма горожан.

Шеф, два счетчика плачу!

Все помнят, как Женя Лукашин в исполнении Андрея Мягкова в фильме «Ирония судьбы» 31 декабря бойко перемещался «верхом» на автомобилях с шашечками. Однако в действительности не то что поймать, но даже заказать «зеленоглазое такси» в Новый год было задачей нетривиальной.

18 декабря 1971 года товарищ В. Соловьев спрашивал у нашей газеты: «Когда можно заказать такси для поездок в новогодние праздники?» Журналисты связались с Управлением таксомоторного транспорта и легковых автомобилей и выяснили, что «предварительные заказы на машины принимаются до 29 декабря включительно. Такси можно заказать на 31 декабря, на 1 и 2 января». Так что в 1971 году гражданину Лукашину пришлось бы озаботиться трансфером из бани до 3-й улицы Строителей, дом 25, квартира 12, еще за два дня до того, как к нему и его маме забежал в гости его старый школьный приятель Павлик. Который и позвал его мыться.

Деда Мороза вызывали?

Мороз Иванович как отечественный персонаж рождественских праздников был известен еще с 1840 года, когда впервые можно встретить упоминания о нем. Но окончательное формирование нынешнего образа Деда Мороза и его внучки Снегурочки состоялось в конце 1930-х годов. Персонажи всем полюбились — и детям, и взрослым. Встретить их можно было не только на елках, открытках, в мультфильмах и детских садиках, но и пригласить к себе, заказав визит аниматоров, как бы их назвали сегодня, в соответствующей службе сервиса.

В 1971 году, а именно 23 декабря, на страницах «ВМ» встречаем вопрос от читателя Ф. Моторина: «До какого числа в фирмах бытового обслуживания «Заря» можно будет сделать заказ на доставку новогодних подарков Дедом Морозом и Снегурочкой?» Связавшись с городским Управлением бытового и коммунального обслуживания, Справочное добыло следующую информацию: «Прием заказов на доставку новогодних подарков производится диспетчерскими пунктами фирм бытовых услуг «Заря» по 29 декабря. Адреса и телефоны диспетчерских вы можете узнать по телефону справочной службы быта 294-10-20». Мы позвонили по этому номеру, но нам ответили, что он уже не существует.