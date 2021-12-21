Меняем ритм мегаполиса: новые станции метро, дороги и здания формируют комфортную среду для жителей

Москвичка Лаура Боревская стала одной из первых пассажирок обновленной станции метро «Каховская» Большого кольца / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За этот год в Москве возвели более ста зданий и десятки километров дорог. Для пассажиров открылись новые станции Большой кольцевой линии метро, ввели в эксплуатацию новостройки по программе реновации. Появились новые школы, учебные корпуса и детские сады, медицинские учреждения, места для занятий спортом, культурные объекты. О ключевых проектах, имеющих важнейшее значение для столицы, рассказывает «Вечерняя Москва».

В Департаменте строительства Москвы подвели предварительные итоги возведения городской инфраструктуры за счет средств столичного бюджета в 2021 году: по данным на начало недели, введено в эксплуатацию более 138 объектов площадью более двух миллионов квадратных метров. Среди крупнейших проектов — создание и реконструкция дорог и транспортных развязок. Благодаря им появились важные и удобные и для пассажиров, и для транспорта маршруты. Так, летом было запущено движение по Богородскому путепроводу.

— Он был построен с опережением контрактных сроков в рамках строительства Северо-Восточной хорды от Лосиноостровской улицы до Ярославского шоссе, — рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. — Путепровод соединяет два района Восточного административного округа — Богородское и Метрогородок — за счет прямого соединения улицы Лосиноостровской, ранее разделяемой железнодорожными путями МЦК, и создает бессветофорное движение Северо-Восточной хорды на участке от Открытого до Ярославского шоссе.

На Волоколамском шоссе для автомобилистов открылся мост через реку Сходню по пять полос для движения в каждом направлении. Кроме этого, было запущено движение по новым дорогам длиной около 1,5 километра, среди которых — основной ход и дублеры магистрали. Также реконструировали подземный пешеходный переход в районе дома № 112 по Волоколамскому шоссе.

В декабре запущено и движение транспорта по эстакаде основного хода Северо-Восточной хорды (СВХ) от станции Московского центрального кольца «Ботанический сад» до улицы Сельскохозяйственной. Участок сдали раньше срока на семь месяцев. Вместе с эстакадой было открыто движение по наземному участку основного хода СВХ от проезда Нансена до Березовой аллеи, а также подземный пешеходный переход в районе Сигнального проезда.

Кольцо растет

Двенадцать новых станций появилось в этом году на карте Московского метрополитена. В апреле для пассажиров открылись станции метро «Народное Ополчение» и «Мневники» Большой кольцевой линии (БКЛ). Они стали первыми станциями подземки в районе Хорошево-Мневники. А в начале декабря президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли участок Большой кольцевой линии метро от станции «Мневники» до «Каховской». Протяженность нового участка — 20 километров.

— Новые станции Большой кольцевой линии, безусловно, заметно улучшат транспортную доступность целого ряда районов на западе и юге Москвы, — отметил президент России. — Для миллионов людей поездки станут более быстрыми, удобными, разгрузятся радиальные линии подземки, во многом изменится — без преувеличения можно сказать — весь ритм жизни города.

Новый участок включает в себя 10 станций: «Терехово», «Кунцевскую», «Давыдково», «Аминьевскую», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторскую», «Воронцовскую», «Зюзино» и «Каховскую». Линию от «Мневников» до «Давыдково» строили в однопутном исполнении с помощью тоннелепроходческих щитов «Надежда» и «Лилия» диаметром 10 метров. А участок от «Давыдково» до «Каховской» выполнили традиционным для московского метро способом — с устройством двух однопутных тоннелей диаметром шесть метров. Сергей Собянин подчеркнул, что 70 процентов проекта БКЛ уже реализовано.

— Остается 30 процентов — это девять станций, которые мы, безусловно, в основном уже построим в следующем году, и, надеюсь, в 2023 году кольцо полностью замкнется и будет работать уже в полноценном режиме, — отметил мэр.

Семь станций нового участка Большого кольца — пересадочные. С них можно пересесть на радиальные линии, а с некоторых — на поезда МЦД. С «Новаторской» в будущем можно будет пересесть на одноименную станцию строящейся Троицкой линии. На всех станциях есть пандусы и лифты для комфортного передвижения маломобильных граждан, инвалидов и пожилых людей.

Главный специалист техконтроля Алексей Полехин (слева) и руководитель проекта Андрей Пинтус / Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Выдаем ключи сотням семей

Темпы реализации программы реновации набирают свои обороты. С начала года ввели в эксплуатацию более миллиона квадратных метров — 76 домов. Больше всего жилых домов введено в ЮВАО — 14, жилой площадью 267,2 тысячи квадратных метров, и в районе Люблино — 7 жилых домов жилой площадью 130,7 тысячи квадратных метров. В планах до конца года достроить еще 7 зданий. С начала года для переселения передан 61 дом, больше всего передано для переселения домов в ЮВАО и ВАО (по 14 домов в каждом округе). Ключи от новых квартир с начала года уже получили более 8 тысяч семей (более 21 тысячи жителей). До конца года планируется выдать ключи еще 800 семьям.

Спорт — это модно

В районе Академический на улице Губкина, 6, введен в эксплуатацию Физкультурно-оздоровительный комплекс «Самбо-70». Он стал первой специализированной школой спортивной гимнастики, которую построили за последние десять лет. В здании площадью почти 4,8 тысячи квадратных метров разместились зал хореографии и аэробики, тренажерный зал, медицинские помещения.

Специализированный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) для занятий физкультурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья открыл свои двери в Коломенском проезде, 15а.

— Городу нужен специализированный спорткомплекс, — отметил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с сотрудниками комплекса. — Например, чтобы обеспечить максимальную эффективность тренировок спортсменов-паралимпийцев или занятия лечебной физкультурой. Мы такой построили в Коломенском проезде. Я уверен, он станет родным домом для тысяч сильных духом людей.

Многофункциональный спорткомплекс построили на территории Мневниковской поймы. Кроме того, спорткомплекс с первым в городе биатлонным тиром для школы № 102 Москомспорта возвели в районе Митино на улице Барышихе, 33а, строение 2. Здесь можно проводить занятия по теннису, волейболу, бадминтону, биатлону и пулевой стрельбе из спортивного оружия.

А в районе Покровское-Стрешнево на Тушинской, владение 16, введен в эксплуатацию многофункциональный ФОК «Красный Октябрь» с двумя бассейнами, игровым залом, тренажерными зонами, пунктом проката спортинвентаря и фитобаром.

И для театра, и для зоопарка

Новые здания в этом году получили два столичных театра. Завершилась реконструкция здания Детского музыкального театра юного актера на улице Макаренко, 4, строение 1. Здесь разместились зрительный зал на 248 мест, репетиционные помещения, гримерные, мастерские, костюмерные помещения, вокальные классы и комнаты для учителей. А у театра «Уголок дедушки Дурова» появилась новая сцена, рассчитанная на 340 мест. Ее выполнили в виде манежа диаметром 13 метров, а в центр встроили плунжерный подъемник — иллюзионный люк для спецэффектов. Кстати, зрительный зал из циркового может трансформироваться в театральный.

До конца года планируется завершить работы сразу по двум объектам в столичном зоопарке — новый вход рядом со станцией метро «Баррикадная» и мост над Большой Грузинской улицей, который соединит Старую и Новую территории зоопарка. Новый вход представляет собой двухэтажный павильон, который выполнили в общем стиле со сложившимся ансамблем. Пешеходный мост через Большую Грузинскую построили в виде морской волны, его ширина увеличилась с четырех до девяти метров.

Завершается строительство еще одного объекта в зоопарке — нового павильона «Ластоногие», его ввод намечен уже на следующий год. Трехэтажное здание с комплексом бассейнов и помещений для содержания редких видов морских животных. Для них обустроили пять вольеров общим объемом более 9500 кубических метров.

— Объект не имеет аналогов в России по своей уникальности и количеству экспозиций редких видов морских животных, — отметил руководитель Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Главный специалист техконтроля Алексей Полехин (слева) и руководитель проекта Андрей Пинтус осматривают детско-взрослый инфекционный корпус больницы в Коммунарке / Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Медицина шаговой доступности

В столице продолжается масштабная программа возведения медучреждений. В этом году завершено строительство шести объектов общей площадью более 72 тысяч квадратных метров. Так, новая детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с женской консультацией открылась в Нагатинском Затоне по адресу: улица Речников, 5.

Терапевтический корпус построили на территории Международного медицинского кластера в Сколкове. Две подстанции скорой помощи на 20 машино-мест каждая возвели в районе Даниловский на улице Ленинская Слобода, владение 5, и в городе Московский (Новая Москва) на улице Радужной, владение 23а. В новых зданиях предусмотрены все условия для максимально эффективной и комфортной работы.

Введены в эксплуатацию учебно-лабораторные корпуса на проспекте Вернадского.

Детско-взрослый инфекционный комплекс на 100 коек открылся на территории больницы в Коммунарке.

Образование по московскому стандарту

В столице ежегодно строятся новые учреждения образования: детские сады, учебные корпуса, школы. Тем не менее потребность в учебных местах остается в связи со строительством жилых домов и с возрастающим числом юных москвичей. С начала года за счет средств горбюджета было введено в эксплуатацию 7 образовательных объектов.

На севере Москвы в районе Левобережный в Валдайском проезде, 14/1, построили школугигант на 1900 мест, а в районе Ховрино на Петрозаводской, 19а, для 350 школьников открылся новый учебный корпус школы № 597 «Новое поколение». Четырехэтажный блок начальных классов ввели в эксплуатацию в районе Южное Бутово на улице Брусилова, 29, корпус 1а. Корпус может функционировать и как блок начальных классов, и как детский сад. Предусмотрена и комбинированная форма работы.

Кроме того, новый учебный корпус на 400 мест ввели в районе Кунцево рядом со станцией метро «Молодежная» на улице Оршанской, владение 10, корпус 1, корпус 2. Он располагается по соседству с действующей школой № 1293, сюда переедут учащиеся 9–11-х классов этой школы. У Центра образования № 825 появился блок начальных классов, рассчитанный на 350 мест, на улице Окской, 16, корпус 3. Школу на 550 мест ввели в эксплуатацию на улице 8-го Марта, владение 4, в районе Савеловский, а для школы № 2007 на улице Горчакова, 9, корпус 1, в районе Южное Бутово возвели учебный корпус на 300 мест.

СПРАВКА

С начала программы реновации в столице было снесено 66 жилых домов. При демонтаже всех отселенных по программе домов используется технология умного сноса. Основными ее принципами являются безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование образующихся отходов.

Год назад в Москве приняли соответствующий порядок и запустили автоматизированную систему контроля отходов строительства, сноса зданий и вывоза грунта. С ее помощью в этом году проконтролировано перемещение более 10 миллионов тонн отходов и грунтов с объектов строительства по госзаказу на спецобъекты приема. С 1 января 2022 года планируется распространить автоматизированный контроль на все объекты строительства в Москве. Контроль вывоза отходов осуществляется при помощи мобильного приложения, в котором фиксируются габариты и виды отходов и другие необходимые данные. Далее движение грузового транспорта в режиме реального времени контролируется с помощью системы спутниковой навигации, которой оборудован каждый автомобиль.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За этот год в столице за счет средств городского бюджета было построено 12 станций метро, открыто 61,08 километра новых дорог, создано 32 искусственных сооружения, 19 наземных и подземных пешеходных переходов. Ввели в эксплуатацию 77 жилых домов, а также здания социальной инфраструктуры: 6 медицинских объектов, 2 объекта культуры, 7 объектов образования и 5 объектов для занятий физкультурой и спортом.