Владимир Платонов: Московским предпринимателям нужна Торгово-промышленная палата

Владимир Платонов на экспертной дискуссии «Права человека в маске» в рамках Гайдаровского форума «Россия и мир после пандемии» в РАНХиГС / Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

21 декабря Московская торгово-промышленная палата (МТПП) отметила юбилей — 30 лет со дня создания. МТПП — это целая страна: палата объединяет более 3800 компаний из различных сегментов и отраслей экономики города Москвы — крупный, средний и малый бизнес, индивидуальных предпринимателей, государственные и общественные организации. Чем помогает палата городу и чем город помогает ей, рассказал ее председатель Владимир Платонов.

— Владимир Михайлович, для чего в 1991 году создавалась Московская торгово-промышленная палата?

— Я часто повторяю, что мы живем в стране с тысячелетней историей, но самой молодой рыночной экономикой, которой всего 30 лет. Представьте себе ситуацию три десятилетия назад. Жесточайший экономический кризис, товарный дефицит, инфляция, разрываются хозяйственные связи между регионами. Старая экономическая модель уже не работает, новая — лишь создается. Пятый год развиваются кооперативы и иные формы негосударственной экономики. Представьте: только 5 декабря 1991 года парламент отменил уголовную ответственность за предпринимательскую деятельность!

Правовая база для новой экономической модели была крайне слабой, «правила игры» для предпринимателей не прописаны, все зависело от массы субъективных факторов — конкретных чиновников на местах, руководителей государственных предприятий, порой даже криминала… Конечно, предпринимателям было важно объединиться. Ведь до сих пор бизнесмен, обращающийся в органы власти с заявлением или жалобой, был одиночкой. А уж в 1991-м, когда фактически действовали органы власти, сформированные в другую социальную эпоху, это было особенно явственно. Когда же была создана структура, имеющая привычное и понятное для нашей страны (да и для всего мира) название «Торгово-промышленная палата», ее представители стали ощущать за своей спиной Организацию, которую и власть, и руководители производств старой формации воспринимали как полноценного партнера. Появилась возможность развития экономических связей, разработки реальной правовой базы для предпринимательской деятельности.

И вот 19 октября 1991 года была создана Торгово-промышленная палата России. А 22 декабря в здании мэрии на Новом Арбате, 36, собрались руководители 72 компаний и заявили о создании Московской торгово-промышленной палаты — некоммерческой, неправительственной и неполитической организации, призванной способствовать развитию предпринимательской деятельности в Московском регионе.

Быть вместе — выгодно

— В чем было отличие новой организации от ТПП советской эпохи?

— Институт торгово-промышленных палат, существовавший в Европе с XVI века, стал развиваться у нас только в советские времена. Частный бизнес в социалистическом государстве был под запретом, поэтому ТПП занимались защитой экономических интересов советской экономики за рубежом. Так продолжалось до 1991 года.

— С начала 1990-х МТПП заключала соглашения о сотрудничестве с торгово-промышленными палатами разных стран. Для чего это было нужно? Неужели отдельно взятые компании не могли договориться о сотрудничестве напрямую?

— Ну, чтобы напрямую договориться, отдельно взятые компании для начала должны найти друг друга. Сейчас это проще — есть интернет, соцсети, маркетплейсы. А 30 лет назад ничего этого не было! На мощную рекламу средства были в основном у больших и высокодоходных бизнесов. И множество бизнесменов начинали рабочий день с чтения газеты «Из рук в руки»… И даже в соседнем регионе найти контрагента было делом очень непростым, нужно было или ехать туда и читать местную рекламу, или иметь неформальные связи. А уж с зарубежными странами это становилось вообще задачей почти неразрешимой! Ехать с деловыми целями за границу, не зная тамошних законов, специфики, а порой и языка, было непросто. Кроме того, бизнесмены из стран с давними рыночными традициями первые десятилетия относились к российским предпринимателям с сильной опаской, а в некоторых — и вовсе начинали общение только после запроса в местную ТПП, являющуюся для них организацией привычной и понятной. Соглашение нашей палаты с зарубежными коллегами сразу давало возможность получения списков компаний, ищущих партнеров за рубежом, и проверки контрагентов.

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

От Петра I до Гавриила Попова

— Для чего при МТПП создавались гильдии и какую роль они играют сейчас?

— Слово «гильдия» для нас не ново. Еще Петр I своим указом записал «торгово-промышленных людей» в две гильдии, носившие административные функции. Екатерина II, издав Жалованную грамоту городам, регламентировавшую проведение реформ городского управления, учредила купеческие гильдии, нахождение в которых показывало уровень кредитоспособности торгового человека. Вот мы и решили использовать старое привычное название в петровском смысле — «гильдия» как профессиональное, отраслевое объединение. В него вступают люди, работающие в одной сфере, имеющие общие проблемы, требующие решения. Это позволяет консолидировать и вырабатывать общую точку зрения и предлагать ее органам власти. Кстати, правительство Москвы и Московская городская дума быстро поняли выгоду взаимодействия с гильдиями МТПП, по этому предмету неоднократно принимались городские нормативные акты.

— Как вообще развивались отношения с городскими властями? Для чего мэрия и МТПП были и есть нужны друг другу? Какие вопросы удавалось и удается решать?

— Отношения с городскими властями развивались в разных направлениях, но в течение всех 30 лет нашего существования они были интересными и конструктивными. Это логично: ведь уже в 1991 году было понятно, что бизнес станет мощной экономической силой, и впоследствии это проявлялось все ярче. Сегодня малое предпринимательство приносит до 25 процентов доходов городского бюджета. Видимо, поэтому в сам момент основания палаты, на учредительном съезде 12 декабря 1991 года, первый глава города Гавриил Попов приветствовал собравшихся и пообещал поддержку. На протяжении этих лет городские власти старались использовать связи и интеллектуальный потенциал палаты. Например, во времена Юрия Лужкова МТПП имела статус организационно-методического центра по выставочно-ярмарочной деятельности. Постоянно используется огромный потенциал палаты во внешнеэкономической деятельности. Мы, например, по-прежнему принимаем активное участие в презентации регионов, проектов, технологий во время крупнейших международных форумов. Во все времена власть высоко ценила нашу систему профессиональных гильдий, позволяющую в спокойном режиме четко и ясно выявлять проблемы и защищать интересы предпринимателей из самых различных отраслей экономики.

Без лишней рекламы

— Изменилось ли что-то с приходом Сергея Собянина?

— Да, палата стала все активнее использоваться как экспертная площадка для отработки и апробации городских нормативных актов и законопроектов. Мы принимали участие и в создании Антикризисного плана 2015 года, и в формировании пяти пакетов помощи бизнесу после наступления коронакризиса. А между этими двумя вехами была активная работа над оптимизацией городской налоговой системы, законов о промышленной и инвестиционной деятельности в Москве, проектами городских бюджетов. Надо сказать, что зачастую это взаимодействие проходит без лишней рекламы. Например, Штабу по защите бизнеса под руководством Сергея Собянина и Штабу поддержки экономики, который возглавил вице-мэр Владимир Ефимов, удалось быстро выработать механизм обсуждения и принятия адекватных мер поддержки бизнеса. Каждая из них тщательным образом в закрытом режиме прорабатывалась с городскими предпринимателями.

— Неужели власть действовала с оглядкой на предпринимателей?

— Конечно. В МТПП постоянно обращались с запросами: экспертов интересовали мнения рядовых предпринимателей практически по каждому самому мелкому финансовому, налоговому и т.д. инструменту. Причем отрицательные отзывы бизнесменов на действия властей рассматривались куда внимательнее, чем благодарности: это позволяло своевременно корректировать экономическую политику. Эта система обратной связи с бизнесом, своеобразное «одно окно», позволила пережить удар ковида по экономике.

— Но власть — это ведь не только правительство.

— Совершенно верно. Мосгордума активно участвует в жизни палаты. Четверть века, будучи депутатом, я вместе с покойным коллегой Александром Крутовым работал в Совете палаты, в начале нулевых мы принимали первый в России региональный закон о ТПП, стараясь дать ей новые правовые возможности. И сегодня мы очень тесно сотрудничаем и с Алексеем Шапошниковым, и с депутатским корпусом. Это совершенно естественно: Дума по закону формирует политику города, в том числе экономическую, и плюс к этому у каждого депутата в округе множество предпринимателей, поэтому полноценно жить нуждами своего округа, игнорируя интересы бизнеса, просто невозможно.

— Можете назвать конкретные примеры взаимодействия бизнеса с властью?

— Их множество: частно-государственное партнерство, творящее буквально чудеса в дорожном строительстве, возведении важнейших для города сооружений, здравоохранении; московское такси, ставшее, по моему убеждению, самым удобным в мире; стремительное развитие IT-индустрии и дистанционных сервисов в городе, еще масса всего, делающего Москву комфортным и красивым городом, — все это результаты долго и не всегда просто формировавшейся системы взаимодействия. Причем основана она не на принуждении, не на криминале или коррупции, а на знании и верном использовании законов экономики.

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Кризис преодолели

— Как отразился на московском бизнесе коронакризис?

— Полтора года назад интернет пестрил самыми пессимистическими прогнозами. Нам предрекали тотальное падение уровня жизни, гибель предпринимательства, голод, страшную безработицу и еще массу вещей, на которые хватало фантазии у авторов сетевых антиутопий. Мы не участвовали в конкурсе жутких прогнозов, вместо этого активно работали над мерами, смягчающими негативные последствия. В итоге серия четко рассчитанных мер городской и федеральной поддержки позволила уберечь московский бизнес. Конечно, потери были, особенно в первый ковидный год, когда столичный бюджет недосчитался 600 миллиардов рублей.

Страдали индустрия красоты, организации конгрессов и выставок, фитнес, ресторанный и гостиничный бизнес и т.д. Но уже с осени 2020 года начался компенсационный рост московской экономики. Предложенные городом механизмы поддержки бизнеса показали свою эффективность. Отсрочки по городским налогам и платежам, кредитная поддержка малого бизнеса, помощь в переводе бизнеса в онлайн-формат и многое другое дало очень неплохие результаты. По международным расчетам, Москва по эффективности мер поддержки экономики заняла третье место среди мировых мегаполисов, после Осло и Сингапура. В результате в нынешнем году мы превзошли показатели доковидного 2019 года. Увеличились инвестиции, объемы строительства и промышленности, снизилась безработица. Здесь все логично: если бизнес видит, что в городе для него определены четкие и тщательно соблюдаемые «правила игры» и власти системно поддерживают экономику, то предприниматели вкладывают средства, и все восстанавливается.

— А как выживала палата, когда практически вся жизнь переместилась в онлайн?

— Мы думали, пробовали новые схемы работы. Например, МТПП первой в стране на своей платформе «Бизнес-маркет» запустила виртуальные выставки, временно заменившие реальные экспозиции для бизнеса. В период, когда всем предпринимателям было тяжело, мы безвозмездно передали Штабу защиты бизнеса нашу библиотеку готовых правовых решений «Документы в порядке», предлагающую предпринимателям в режиме онлайн понятные пути защиты от потерь при различных проверках бизнеса. Летом 2020 года МТПП совместно с городским бизнесом инициировала программу стимулирования потребительского спроса «Миллион призов» — розыгрыш сертификатов во время голосования за поправки к Конституции. Эта программа помогла оживить наш «приунывший» за время карантина рынок, влила в экономику города более пяти миллиардов рублей, которые пошли во вновь открывшиеся магазины, рестораны, предприятия транспорта и службы быта.

Причины идти в МТПП

— Допустим, я — начинающий предприниматель. Стоит ли мне обращаться в МТПП, и если да, то по каким вопросам? Должен ли я платить какие-либо взносы?

— Конечно, обращайтесь. Если вы планируете начинать бизнес с нуля, мы обязательно выясним, какое направление предпринимательской деятельности вам интересно, подскажем, какая гильдия работает в этой сфере. Вас там проконсультируют более опытные коллеги, чьи советы помогут избежать обидных ошибок. К нам приходят предприниматели, ищущие новые связи и контакты, задумывающиеся о развитии своего дела, интеграции с другими отраслями, выходе в другие регионы или на зарубежные рынки. Что же касается членских взносов, то они вполне посильны. Крупные компании или корпорации платят 50 тысяч рублей в год, малые компании — 15 тысяч, молодые предприниматели — 5 тысяч рублей в год. Мы не стремимся зарабатывать на предпринимателях, такой взнос — скорее символический знак причастности к нашему клубу. И получить за такой взнос можно знаний и услуг на несравнимо большую сумму. Именно поэтому предприниматели и идут к нам.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным «Опоры России», возраст большинства столичных бизнесменов — 45–55 лет. Мужчин среди них 68 процентов. Занимаются бизнесом они, как правило, более пяти лет, применяя систему упрощенного налогообложения «Доходы». 32 процента опрошенных заняты преимущественно в торговле. 14 процентов бизнесменов занимаются профессиональной, научной и технической деятельностью. Замыкают тройку лидеров операции с недвижимостью — 9 процентов.

ДОСЬЕ

Владимир Платонов родился 24 декабря 1954 года в Москве. Окончив школу, три года работал на Машиностроительном заводе им. Хруничева в столице и учился на вечернем отделении в МАТИ им. К. Э. Циолковского, затем проходил срочную службу в Вооруженных силах. Окончил факультет экономики и права Университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы по специальности «правоведение». В 1983–1991 годах работал в прокуратуре, занимался расследованием особо тяжких преступлений. Прошел путь от стажера до заместителя прокурора района. В 1991–1993 годах занимался частной юридической практикой, специализировался на защите прав граждан. Депутат Мосгордумы шести созывов. С июля 1994 по сентябрь 2014 года — председатель этого законодательного органа. С ноября 2014 года работает в Московской ТПП. С мая 2016-го ее возглавляет.