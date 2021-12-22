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Московские школьницы победили на Всероссийском конкурсе сочинений

Марьяна Шевцова

Общество
Московские школьницы победили на Всероссийском конкурсе сочинений
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Две московские школьницы стали победителями Всероссийского конкурса сочинений 2021 года. Это звание получили Анастасия Крупник из школы №1554 и Виктория Косицына из школы № 2048. Всего победителями стали сто учащихся из 63 субъектов Российской Федерации.

Работа ученицы школы № 1554 Анастасии Крупник посвящена роли книги в жизни человека. Главный герой ее рассказа из года в год перечитывает роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», оказавший на него в юности сильное влияние. Став писателем, он продолжает возвращаться за вдохновением к произведению. Однажды эту книгу берет в руки его дочь, и они вместе обсуждают полюбившуюся историю. А ученица школы № 2048 Виктория подготовила сценарий телевизионной программы «Живой роман», гостями которой стали главные герои исторической повести Александра Пушкина «Капитанская дочка» Мария Миронова и Петр Гринёв. В интервью ведущей шоу — автору сочинения — они рассказывают о своей жизни и делятся своими взглядами на мир.

— Каждый год Всероссийский конкурс сочинений помогает ребятам не только поддерживать традиции, но и создавать оригинальные по форме литературные тексты, которые могут стать первым опытом публичного выступления в прессе, первым шагом к профессиональному будущему в области литературы, публицистики, медиасферы. В этом году две столичные школьницы стали победительницами федерального этапа конкурса. Это однозначно заслуженная победа и большая честь — достойно представить столицу на всероссийском состязании. Уверен, их оригинальные творческие задумки способны стать предметом вдохновения для других школьников, — отметил директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Всего на федеральном этапе Всероссийского конкурса сочинений было представлено 354 работы из 84 субъектов Российской Федерации. Его участниками стали ученики 4-11 классов школ и студенты колледжей. Торжественная церемония награждения авторов лучших работ состоится 23 декабря в историческом парке «Россия — Моя История» в Москве.

Всероссийский конкурс сочинений проводится Министерством просвещения Российской Федерации с 2015 года. Он направлен на возрождение традиций написания сочинения как самостоятельной творческой работы, в которой отражаются личностные, предметные и метапредметные результаты учащихся. Оператором регионального этапа в Москве является Городской методический центр.

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