Диаметры объединяют: до Зеленограда можно будет добраться в несколько раз быстрее

Проект пассажирского терминала станции Крюково / Фото: Департамент транспорта Москвы

21 декабря в столичном Департаменте транспорта рассказали о ходе реконструкции станции Крюково. Она войдет в состав третьего Московского центрального диаметра (МЦД).

Зеленоград получит более быструю и надежную связь с Москвой. Сделать это призван третий маршрут диаметров. Запустить его планируют на рубеже 2022–2023 годов. Он свяжет Крюково в Зеленограде и подмосковное Раменское.

Сейчас работа развернута на ряде станций. Одна из них — Крюково — проходит серьезную реконструкцию. Здесь уже началось строительство пассажирского терминала.

— На сегодняшний день почти достроили платформу, продолжается укладка путей, — рассказали в пресс-службе МЦД.

Параллельно ведутся строительство надземного крытого моста и работы по удлинению и реконструкции тоннеля.

— На станции уже есть удобная пересадка на десятки автобусных маршрутов, — продолжили в пресс-службе МЦД. — В сутки станция принимает до 20 тысяч человек, а когда станет конечной на третьем Московском центральном диаметре, пассажиров будет еще больше.

В свою очередь в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры добавили: на станции Зеленоград смогут останавливаться и поезда магистрали «Москва — Санкт-Петербург».

— На месте устаревшей остановки создаем мультихаб междугороднего уровня. Как поручил мэр Москвы, в 2022 году мы сохраним темпы развития железнодорожной инфраструктуры, — заявил заместитель мэра столицы и руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. — Каждый новый диаметр — это не только дополнительные транспортные возможности для пассажиров, но и импульс к развитию прилегающих территорий, в том числе росту жилой и коммерческой застройки, что ждет и город Зеленоград после запуска третьего диаметра.

Добавим, что запуска третьего маршрута Московских центральных диаметров ждут миллионы человек. Направление между столицей и областью сможет обслуживать порядка 46,8 миллиона пассажиров в год. Третий диаметр пересечется с линиями столичного метрополитена, Московского центрального кольца и станциями других МЦД, таким образом у пассажиров появятся альтернативные маршруты. Кроме того, сократится время в пути и повысится комфортность поездок.

Расстояние в 85 километров между Зеленоградом и Раменским пассажиры смогут проехать за один час сорок минут.

Также в ближайшие годы будет запущен четвертый маршрут диаметров.

КСТАТИ

С открытием третьего центрального диаметра станет удобнее пользоваться городским транспортом жителям 24 районов Москвы. Улучшится доступность 18 парков и 13 музеев.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

На третьем диаметре расположатся 42 станции, 14 из них будут иметь пересадки на метро, МЦК и пригородные направления. Поезда будут курсировать через 5–6 минут.

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