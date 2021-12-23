Поставили несколько рекордов

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

2021 год стал для Москвы этапом восстановления экономики от последствий обрушившейся на мир пандемии коронавируса, при этом строительная отрасль столицы столкнулась и с новыми вызовами — это как связанный с пандемией дефицит рабочей силы, так и рост цен на стройматериалы. О том, с какими результатами отрасль завершает этот непростой год, а также о том, какие рекорды он принес Москве, рассказал заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Андрей Юрьевич, каким был этот год для строительной отрасли и с какими результатами вы его заканчиваете?

— Этот год, как и прошлый, был для нас непростым — пандемия еще продолжается, и мы все по-прежнему ощущаем ее последствия: из-за оттока рабочих из стран ближнего зарубежья на стройках возник дефицит рабочей силы, кроме того, мы столкнулись с ростом цен на стройматериалы, продиктованным сегодняшними рыночными условиями. Однако, несмотря на все трудности, в этом году мы не только не сбавили объемов и темпов строительства, но и смогли нарастить их по целому ряду направлений.

Существенный скачок произошел в секторе строительства недвижимости — с начала года в городе построено и введено порядка 14 миллиона квадратных метров различной недвижимости. Это значительно больше, чем годом ранее, когда было введено более десяти миллионов «квадратов». Годовой план сейчас перевыполнен уже более чем наполовину. Это касается и жилья, сейчас мы приближаемся к значению в 7 миллионов квадратных метров жилья — это беспрецедентный результат, мы значительно превзошли исторический рекорд 1965 года, когда в городе было построено около пяти миллионов «квадратов» жилья.

— Программа реновации внесла свой вклад в этот рекордный показатель?

— Не решающий, но внесла: с начала года в столице построено около миллиона метров жилья по реновации. Мы передали под заселение более 60 новостроек, ключи от квартир получили свыше 22 тысяч участников программы.

— А каковы результаты в строительстве транспортной инфраструктуры?

— Здесь у нас тоже есть рекорд — в начале декабря состоялся самый масштабный в современной истории Московского метрополитена единовременный ввод новых станций — был запущен участок Большой кольцевой линии «Терехово» — «Каховская» с десятью станциями. Вместе с введенными ранее станциями «Мневники» и «Народное Ополчение» в этом году мы открыли для пассажиров 12 станций. Теперь на Большой кольцевой линии действуют 22 станции из 31. Таким образом, ключевой проект московского метростроения на сегодняшний день реализован уже на две трети.

Продолжается также активное строительство хордовых магистралей, работа по развитию МЦД и интеграции железнодорожной инфраструктуры в единую городскую сеть. Так, в этом году мы стали еще на один шаг ближе к завершению формирования современного транспортного каркаса столицы.

КСТАТИ

В 2021 году продолжилась работа по подбору новых стартовых площадок для программы реновации. Их потенциал увеличился более чем на миллион квадратных метров — столько можно построить жилья для переселения жителей старых домов.