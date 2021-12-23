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Пять новых медучреждений готовы оказывать помощь пациентам

Ирина Петрова

Общество
Пять новых медучреждений готовы оказывать помощь пациентам
Главный врач новой поликлиники в Щербинке Елена Лисицина тестирует установленное оборудование / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Обеспечить жителей столицы доступом к медпомощи по лучшим мировым стандартам призвана продолжающаяся в Москве масштабная модернизация инфраструктуры здравоохранения.

Так, в уходящем году в городе построено пять новых медицинских объектов, среди них — Детский инфекционный корпус в Коммунарке, две подстанции скорой помощи и две поликлиники.

Детский инфекционный корпус в Коммунарке уже принимает пациентов. Здесь созданы все необходимые условия для оказания помощи детям от месяца до 18 лет с острыми инфекциями, включая такие опасные, как менингиты и энцефалиты. В боксах для пациентов есть многофункциональные кровати, кнопки вызова медперсонала, телевизоры, душ, санузлы.

В Щербинке и Нагатинском Затоне открылись детско-взрослые поликлиники.

— Строительство поликлиник в шаговой доступности от жилых домов повышает доступность медпомощи, — отметили «ВМ» в пресс-службе столичного Соцкомплекса. — Все новые поликлиники и больницы оснащаются современным оборудованием, при этом здания строят по стандартам, которые обеспечивают максимальный комфорт посетителей и быстрый доступ к самым нужным специалистам.

Среди ключевых медучреждений, созданных в этом году, также два новых центра амбулаторной онкологической помощи (в ГКБ им. С. П. Боткина и ГКОБ № 1) и два эндоскопических центра (в ГКБ им. В. М. Буянова и в ГКБ им. С. П. Боткина). В онкоцентрах оказывают помощь на всех этапах лечения: диагностика, хирургия, лекарственная терапия, диспансерное наблюдение, что позволяет сократить время постановки диагноза, повысить его точность и быстрее начать лечение. Эндоскопические центры позволяют выявлять злокачественные опухоли на ранних стадиях, опираясь на все преимущества инвазивных обследований.

В Морозовской детской больнице создан первый в России центр трансфузиологии (для переливания крови, ее компонентов и спецпрепаратов).

Благодаря этому педиатрические и акушерские стационары Москвы теперь будут объединены в единую сеть, что позволит обеспечить централизованный выбор и распределение компонентов крови для детей, включая новорожденных. Центр практически в два раза перекрывает необходимые потребности города, выводя профильную службу на новый уровень, — дает возможность специалистам заниматься научными исследованиями и внедрять новые технологии. Кроме того, открыт пункт по заготовке плазмы с антителами к COVID-19, позволяющий увеличить ежемесячные объемы ее заготовки более чем в 2,5 раза и активнее использовать эффективный метод лечения.

В ближайшие годы в Москве будет построено около миллиона квадратных метров новых медобъектов. В частности, уже готов более чем наполовину лечебно-диагностический комплекс МКНЦ имени А. С. Логинова. В его состав войдут блок лучевой диагностики и эндоскопии, операционные, амбулаторный блок. Наполовину построен Лечебно-диагностический комплекс Инфекционной клинической больницы № 1 для взрослых и детей.

— Еще один ключевой элемент развития инфраструктуры столичного здравоохранения — строительство скоропомощных стационарных комплексов. Они должны повысить оперативность и качество помощи пациентам, чье состояние требует экстренного вмешательства, — уточнили в мэрии. — Такие комплексы построят на территории пяти стационаров города.

Также продолжается капремонт поликлиник по новому стандарту. За пять лет планируется полностью обновить почти половину амбулаторного фонда столицы.

ЦИФРА

8,2 тонны плазмы с антителами к коронавирусу позволит заготавливать спецпункт.

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