Победительница конкурса «Синяя птица» Арина Шарова: Нужно идти дальше

Фото: Телеканал «Россия»

Арина Шарова — участница Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица» на телеканале «Россия 1» рассказала «Вечерке» о своих музыкальных пристрастиях и активном досуге.

— Арина, как сама оцениваешь свое выступление?

— Все прошло отлично. Особенно хвалили члены жюри Марина Неелова и Денис Мацуев. Когда творчество нравится людям, конечно, приятно. Этот престижный конкурс придал уверенности. Я готовилась к нему очень долго. Хотела доказать, что умею петь. Верила в себя. Была готова исполнить композицию ярко, сильно волновалась. И еще появилось много новых друзей, в том числе и на телевидении. Вот бы еще кто-нибудь заметил...

— В 14 лет тебе довелось находиться на одной сцене с такими звездами, как Лариса Долина, Полина Гагарина, Леонид Агутин... Каково это?

— Незабываемо. Первое такое большое выступление состоялось в Кремле, когда я пела в дуэте с Полиной Гагариной. Мы репетировали в студии, Полина давала мне советы. А после исполнения сказала, что я — молодец и нужно идти дальше.

— А ты планируешь связать жизнь с эстрадой?

— Мечтаю стать знаменитой на весь мир. Для этого буду продолжать заниматься вокалом, играть на пианино и участвовать в конкурсах, как-то себя продвигать.

— У тебя есть отличная поддержка со стороны родителей…

— Да. Мне повезло. Они тоже обладают отличными вокальными данными. И гены наверняка дали о себе знать. Мама вообще профессиональная певица. Во всем помогала. Например, разобраться с сольфеджио. В итоге в моем аттестате были все пятерки, лишь одна четверка.

Фото: Телеканал «Россия»

— Помнишь, какую песенку любила исполнять в детстве?

— Да. Из мультфильма «Чебурашка и Крокодил Гена» «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам...» Только в трехлетнем возрасте я скорее больше не пела, а кричала. А в пять лет мама решила отдать меня в музыкальную школу. Там проявился мой талант, и мы стали его развивать.

— Кто помогает подбирать репертуар?

— В основном я делаю это сама, иногда с учителем по вокалу. Любимая песня — Domino («Домино») британской певицы Джесси Джей. И симпатизирует творчество Юлии Началовой, Полины Гагариной, Кристины Агилеры, Мэрайи Кэри.

— Ты ведь и сама великолепно исполняешь песни на английском языке.

— Просто я училась в английской школе. Говорю свободно. И петь на иностранном языке мне легче. Когда исполнила Domino на музыкальном форуме Леонида Агутина, все члены жюри поставили десять баллов.

— А какой досуг тебе по душе?

— Люблю играть в баскетбол, гулять по Москве, особенно в Парке Горького. Зимой катаюсь там на коньках. Добираюсь на метро.

— Самая симпатичная станция?

— Мне нравится «Комсомольская». Как по мне, то эта станция очень красивая. Там много лепнины и мозаики. А основное то, что архитектура станции посвящена победе советского народа в Великой Отечественной войне.

ДОСЬЕ

Арина Шарова родилась в Москве 9 июля 2007 года. С 5 до 9 лет занималась академическим вокалом в музыкальной школе, а затем с 9 до 13 лет — эстрадным вокалом в Музыкальной школе при училище Гнесиных. Сейчас продолжает заниматься вокалом частным образом у Виктора Началова.