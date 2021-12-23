Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Победительница конкурса «Синяя птица» Арина Шарова: Нужно идти дальше

Динара Кафискина

Общество
Победительница конкурса «Синяя птица» Арина Шарова: Нужно идти дальше
Фото: Телеканал «Россия»

Арина Шарова — участница Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица» на телеканале «Россия 1» рассказала «Вечерке» о своих музыкальных пристрастиях и активном досуге.

— Арина, как сама оцениваешь свое выступление?

— Все прошло отлично. Особенно хвалили члены жюри Марина Неелова и Денис Мацуев. Когда творчество нравится людям, конечно, приятно. Этот престижный конкурс придал уверенности. Я готовилась к нему очень долго. Хотела доказать, что умею петь. Верила в себя. Была готова исполнить композицию ярко, сильно волновалась. И еще появилось много новых друзей, в том числе и на телевидении. Вот бы еще кто-нибудь заметил...

— В 14 лет тебе довелось находиться на одной сцене с такими звездами, как Лариса Долина, Полина Гагарина, Леонид Агутин... Каково это?

— Незабываемо. Первое такое большое выступление состоялось в Кремле, когда я пела в дуэте с Полиной Гагариной. Мы репетировали в студии, Полина давала мне советы. А после исполнения сказала, что я — молодец и нужно идти дальше.

— А ты планируешь связать жизнь с эстрадой?

— Мечтаю стать знаменитой на весь мир. Для этого буду продолжать заниматься вокалом, играть на пианино и участвовать в конкурсах, как-то себя продвигать.

— У тебя есть отличная поддержка со стороны родителей…

— Да. Мне повезло. Они тоже обладают отличными вокальными данными. И гены наверняка дали о себе знать. Мама вообще профессиональная певица. Во всем помогала. Например, разобраться с сольфеджио. В итоге в моем аттестате были все пятерки, лишь одна четверка.

Победительница конкурса «Синяя птица» Арина Шарова: Нужно идти дальше Фото: Телеканал «Россия»

— Помнишь, какую песенку любила исполнять в детстве?

— Да. Из мультфильма «Чебурашка и Крокодил Гена» «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам...» Только в трехлетнем возрасте я скорее больше не пела, а кричала. А в пять лет мама решила отдать меня в музыкальную школу. Там проявился мой талант, и мы стали его развивать.

— Кто помогает подбирать репертуар?

— В основном я делаю это сама, иногда с учителем по вокалу. Любимая песня — Domino («Домино») британской певицы Джесси Джей. И симпатизирует творчество Юлии Началовой, Полины Гагариной, Кристины Агилеры, Мэрайи Кэри.

— Ты ведь и сама великолепно исполняешь песни на английском языке.

— Просто я училась в английской школе. Говорю свободно. И петь на иностранном языке мне легче. Когда исполнила Domino на музыкальном форуме Леонида Агутина, все члены жюри поставили десять баллов.

— А какой досуг тебе по душе?

— Люблю играть в баскетбол, гулять по Москве, особенно в Парке Горького. Зимой катаюсь там на коньках. Добираюсь на метро.

— Самая симпатичная станция?

— Мне нравится «Комсомольская». Как по мне, то эта станция очень красивая. Там много лепнины и мозаики. А основное то, что архитектура станции посвящена победе советского народа в Великой Отечественной войне.

ДОСЬЕ

Арина Шарова родилась в Москве 9 июля 2007 года. С 5 до 9 лет занималась академическим вокалом в музыкальной школе, а затем с 9 до 13 лет — эстрадным вокалом в Музыкальной школе при училище Гнесиных. Сейчас продолжает заниматься вокалом частным образом у Виктора Началова.

Читайте также:
Конкурсы Интервью Музыка
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Избавим Америку от эйфории

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Вредных выбросов стало меньше

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нужные книги мы детям читаем

Елена Дружинина
Елена Дружинина

Престиж науки неуклонно растет

Дмитрий Лиознов
Дмитрий Лиознов

Вакцина — лучшая профилактика

Все мнения
О проекте