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Представители московских школ вошли в число победителей всероссийского конкурса профессионального мастерства вожатых

Марьяна Шевцова

Общество
Представители московских школ вошли в число победителей всероссийского конкурса профессионального мастерства вожатых
Фото: Департамент образования и науки Москвы

Всероссийский конкурс Российского движения школьников «Лига вожатых» под девизом «Зажигаем детские сердца» прошел в четвертый раз. На конкурс было подано 7506 заявок из 84 регионов, почти вдвое больше, чем в прошлом году.

По итогам трех этапов — викторины «Я знаю», решения видеокейсов «Я знаю» и съемки мотивационного ролика в формате TED «Я делюсь» — определилось 300 претендентов на победу. Финал конкурса провели с соблюдением всех противоэпидемиологических рекомендаций в phygital-формате, объединив онлайн и офлайн-пространства. Участники прошли пять конкурсных испытаний: два индивидуальных и три командных. Оценивались творческий подход, новизна и оригинальность создаваемых методических продуктов, командное взаимодействие и способность преодолевать препятствия в заданных условиях. На протяжении пяти дней финалисты не только проявляли себя в заданиях конкурса, но и участвовали в мастер-классах от экспертов, квизе, командообразующих тренингах.

На торжественной церемонии награды получили 24 победителя в шести номинациях. Так, в номинации «Вожатые, работающие с постоянными детскими коллективами» победителем стала педагог-организатор школы № 463 Екатерина Мухина, в номинации «Старшие вожатые» — старший вожатый школы № 953 Ольга Магеррамова, а в номинации «Вожатые, работающие с временными детскими коллективами» в число победителей вошла студентка 3-го курса МПГУ Дарья Петрухина.

Гостями мероприятия стали Герой России, летчик-космонавт, председатель Российского движения школьников Сергей Рязанский, заслуженная артистка РФ Олеся Железняк, музыкант Стас Море, суперфиналист конкурса «Доброволец России», комиссар педагогического отряда «Искра» Тема Куба, кинорежиссер, попечитель кино-театрального проекта «ВзаимоДействие» Юлия Сапонова, организатор «Школы доброй воли», «Уроков дружбы и доброты» Виктор Счастливый.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства вожатых Российское движение школьников при поддержке Министерства просвещения РФ проводится с 2018 года. Он является частью федерального проекта «Социальная активность» в рамках национального проекта «Образование». Цель «Лиги вожатых» — создание открытого сообщества для подготовки вожатых новой формации, развитие их профессиональных, надпрофессиональных и цифровых навыков, обмен опытом и лучшими практиками работы с детьми.

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