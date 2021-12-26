Любопытной Варваре имя поменяли: как изменения в паспорте влияют на будущую жизнь

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Четверть россиян задумались о смене имени и фамилии в новом году. Об этом свидетельствуют результаты свежего федерального опроса, который провело независимое агентство, специализирующееся на маркетинговых и социологических исследованиях. «Вечерка» выяснила, как правильно менять свои данные и не опасно ли это для дальнейшей судьбы.

Фамилия, имя или даже отчество связаны с числом судьбы.

— Символично, что каждая буква отвечает за определенное число, — поясняет астролог Анжелика Петрищева.— Если после смены имени в общей сумме эти числа окажутся идентичными с теми, которые были, то и число судьбы останется прежним. Тогда и в жизни никаких изменений не произойдет.

Однако, если вы хотите кардинально изменить свое будущее, лучше обратиться к профессиональному нумерологу. Он поможет рассчитать число судьбы, имени, фамилии и их комбинации.

— Кроме того, специальную программу можно найти в интернете и сделать это из самостоятельно, — советует Петрищева.

Астролог предупреждает, что имя, фамилия и отчество, которые дали человеку при рождении, дают ему силу рода.

— И именно поэтому тем, кто задумывается о смене хотя бы одной части своих личных данных, стоит быть осторожными. Бездумно поддавшись тренду или мимолетному желанию, этого делать точно не стоит. Потому что свою дальнейшую жизнь можно изменить как в лучшую, так и в худшую сторону, — отмечает Анжелика Петрищева.

Прежде нужно точно решить, что вы хотите получить после этих перемен.

— В идеале делать это нужно вдумчиво. Можно посмотреть на звезд. Хороший пример — это Анфиса Чехова. Она проработала с умом смену имени и фамилии. И эти перемены очень помогли ей в жизни, — приводит пример астролог.

Анжелика добавляет, что не бывает «счастливых» и «несчастливых» имен и фамилий. В этом вопросе очень важна их комбинация.

— Но есть такие имена, которые носят смысловые нагрузки. Например, Варвара происходит от слова «варвар». Имя даст девочке жесткость, сложную энергию. Но, например, при возникновении сложных жизненных обстоятельств это, скорее всего, поможет Варваре отстоять свои границы и добиться успеха, — говорит астролог. — Как показывает практика, детей называют не просто так, как подсказывает интуиция. Имя, фамилия и отчество — это связь с родом и семьей: важная информация, поддержка и энергия для будущей жизни. Ведь не зря говорят, что, как корабль назовешь, так он и поплывет.