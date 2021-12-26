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«Иногда хочется на ручки»: певица Этери Бериашвили о моментах слабости, методах воспитания и скандалах

Мария Маслова

Маргарита Мартовская

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Иногда хочется на ручки»: певица Этери Бериашвили о моментах слабости, методах воспитания и скандалах
Фото: Из личного архива Этери Бериашвили

На телеканале «Россия» продолжается вокальное шоу «Ну-ка, все вместе!». Член жюри шоу, джазовая певица Этери Бериашвили рассказала «Вечерке» о своем отношении к современной эстраде, критике и о том, что может вывести ее из себя.

— Этери, лично вы по каким критерием оцениваете участников шоу «Ну-ка, все вместе!»?

— Я третий год эксперт конкурса, и критерии моей оценки не меняются. Если у человека есть голос и он умеет им управлять, для меня это главное. Я опытный музыкант и на первой минуте выступления понимаю, что исполнитель собой представляет. Когда человек хрипит, фальшивит и выдает это за «фишку», на меня это не подействует.

— Вы сами не раз становились участницей телевизионных шоу. Способствуют ли такие проекты развитию карьеры?

— Конкурсов в моей жизни было не так много. Впервые я выступила на ТВ в 1997 году. Тогда я принимала участие в «Лестнице в небо». Вторым проектом спустя много лет стал «Голос». И все. Я считаю, что все подобные шоу — вопрос амбиций. Я не готова услышать «нет» или проиграть, видимо, из-за того, что я Овен по гороскопу. И приходить туда ради участия тоже не для меня. Но телевизионные конкурсы, безусловно, помогают в карьере. Особенно если ты успешно выступил, раскрылся, произвел впечатление, пусть даже скандальное.

— Сейчас каждый второй блогер становится певцом. Что вы об этом думаете?

— Каждый человек имеет право делать то, что ему заблагорассудится. И никто не должен отбирать эту мечту. Тем более если у него есть слушатели, почему нет? За свою педагогическую практику я видела огромное количество морально травмированных людей, которым сказали, что им никогда не стать музыкантами. Нельзя так говорить никому. Если мне не нравится, как поет какой-нибудь тик-токер, я просто не слушаю его. Если человек обратится ко мне с просьбой научить, я сделаю все возможное, потому что каждый имеет право на осуществление мечты.

— Как вы оцениваете состояние российской эстрады?

— Она разнообразна. Есть очень хорошо поющие люди, есть наоборот. И у вторых иногда получаются такие хиты, которые перебивают отсутствие вокальных данных.

— Учитывая такую большую конкуренцию, какими качествами должен обладать человек, чтобы добиться успеха в этой сфере?

— Наличие голосовых данных — это лишь 10 процентов успеха, и то не факт. Сейчас во многом востребованность артиста определяет его идея — что он несет в себе, что хочет сказать своим творчеством. У него могут быть фриковый образ, сумасшедшая аранжировка, непривычная для нас манера исполнения — и именно это станет крючком, который зацепит слушателей.

Глобальная задача — запомниться при этом разнообразии музыкантов. Зрители видели и слышали почти все. Кто-то может сказать, что есть сила денег, но мне кажется, что не так уж она велика. Даже если в звезду вложить очень много финансов, то «вау-эффект» очень быстро закончится.

— Сейчас шоу-бизнес неотделим от понятия «хайп» (ажиотаж, шумиха. — «МВ»), многие считают, что скандалы прибавляют популярности. Но вы не были замечены в подобном «черном пиаре». Это принципиальная позиция?

— Да, думаю, это принципиальная позиция. Но говорить, что я чистая, белая и пушистая, не буду — это не так. Просто я интересна как творческая единица. А еще я педагог, и это накладывает определенную степень ответственности. Я не могу скандалить и подавать дурной пример детям. Я могу ругаться, только если моих студентов незаслуженно критикуют и оскорбляют.

А такие случаи были. Тогда я становлюсь разъяренной фурией, за своих учеников я готова порвать, покрыть матом этих хамоватых диванных критиков, которые не сделали ничего в своей жизни и их единственная функция — ядовитые комментарии.

— А вас задевает критика?

— Если критика конструктивная, я ее принимаю, хоть и с трудом. Но зачастую люди хотят сделать замечание только для того, чтобы задеть тебя, и это обижает. А еще я всегда считаю — неважно, что ты говоришь, важно, как ты это делаешь. Если мне нужно покритиковать своих учеников, сначала я говорю об их достоинствах, а потом очень деликатно делаю замечания. Ведь все они творческие люди, и неизвестно, как критика повлияет на них. Я до сих пор помню высказывания, которые сильно ранили меня в детстве.

— Вы производите впечатление очень сильной женщины. Бывают ли моменты слабости, когда «хочется на ручки»?

— Ой, конечно, иногда хочется на ручки. В этом случае спасают подруги, студентки, с которыми я могу обсудить проблемы, поныть. Хотя я себе редко такое позволяю, ведь у дочки я единственный ответственный родитель. И я вынуждена заниматься ее воспитанием, зарабатывать деньги на обучение. Мне нельзя давать слабину, хоть иногда и очень хочется.

«Иногда хочется на ручки»: певица Этери Бериашвили о моментах слабости, методах воспитания и скандалах Фото: Из личного архива Этери Бериашвили

— Вы говорили, что видите ребенка раз в неделю. Не возникали ли комплексы, что вы плохая мать?

— Они возникают постоянно. Что я плохая мать, недодаю ребенку любовь, хотя когда мы вместе, то мы не можем отлипнуть друг от друга. Иногда мне кажется, что я поступаю неправильно, когда пытаюсь развлечениями и покупками загладить свое отсутствие в ее жизни.

— Вы отмечали, что вас воспитывали в строгости. А у вас какие методы воспитания ребенка?

— У меня есть один хороший метод — когда дочь хочет что-то недоступное по цене, я объясняю ей, что каждая покупка отдаляет меня от тебя. Ведь тогда мне придется больше работать, чтобы купить это. И она с пониманием к этому относится. А если говорить в целом, мои методы — это тотальная любовь и обожание. В нашем доме не принято кричать. Когда я поняла, что не могу спокойно разговаривать с моим первым мужем, то сделала ход конем — подала на развод. Когда начинаются оскорбления, не стоит жить вместе. И тут встает вопрос самодостаточности. Когда ты привязан к чьему-то плечу — это не мой вариант. Я не приемлю жить таким образом.

ДОСЬЕ

Этери Бериашвили родилась 19 апреля 1972 года в грузинском городе Сигнахи. Уже после медицинского университета она получила музыкальное образование в эстрадно-джазовом училище на отделении вокала. После конкурса «Лестница в небо» Этери сразу же пригласили в коллектив Cool & Jazzy, где она пела четыре года. Потом она создала уже свой ансамбль — A’Capella ExpreSSS.

Медик по образованию

Несмотря на то что у Бериашвили с детства была тяга к пению, по рекомендации родителей она поступила в Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова, где проучилась шесть лет и получила диплом терапевта- фтизиопульмонолога. В середине 90-х она даже недолго работала по специальности. Но вскоре будущая артистка набралась смелости и сказала отцу, что поедет покорять музыкальное поприще в столицу.

Универсальный музыкант

В детстве во время обучения в музыкальной школе Этери перепробовала почти все существующие инструменты, даже ударную установку и бас-гитару. Учреждение она окончила по классу скрипки.

Короткое замыкание

Артистка была достаточно шаловливым ребенком. В пять лет вместе с младшей сестрой она решила сделать из шампуров микрофоны. Девочка воткнула острие в розетку, получила удар током и спровоцировала короткое замыкание.

Пришлось учиться танцам

Однажды хороший знакомый Бериашвили привел ее на кастинг мюзикла Mamma Mia!, где искали артистку на роль Рози. Этери столкнулась со сложностью — ведь тут нужно не просто отлично петь, но и танцевать. Помогли упорные репетиции. С каждым выступлением артистка чувствовала себя на сцене все увереннее.

Уроки онлайн

Этери уверена: научиться петь может каждый. В период самоизоляции Бериашвили освоила интернет-платформы, проводила там занятия с учениками, хотя раньше была противницей подобного формата. И сейчас она часто делится с подписчиками видео с занятий, полезными упражнениями на развитие голоса и дыхания.

Шоу помогло карьере

В 2013 году Этери Бериашвили участвовала в известном проекте со «слепыми» прослушиваниями, где покорила всех наставников. Из конкурса вокалистка выбыла в четвертьфинале. Бериашвили признается, что участие в проекте принесло ей еще большую славу и новых поклонников.

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