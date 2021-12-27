CPA-сети: преимущества для рекламодателя

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Современный рекламный рынок пестрит разнообразием, открывая перед пользователями невиданные ранее перспективы. Одними из эффективных и недорогих инструментов рекламирования товаров/услуг считаются CPA-сети (Cost Per Action, цена за действие). Прямой рекламодатель, использующий CPA-модель, платит не за весь трафик, а за привлечение целевой аудитории, которая имеет реальный интерес к продукту. Оплачиваемым целевым действием может быть регистрация, покупка, скачивание, прохождение определенного сценария.

Преимущества

Одним из важнейших моментов сотрудничества с такими CPA-сетями является полный контроль процессов. Это достигается благодаря экспертизе в нутра-вертикали. Следовательно, офферы и промо-материалы могут дать высокую конвертацию и ROI (Return On Investment, коэффициент возврата инвестиций). Прямое сотрудничество с партнерами позволяет компании значительно расширить свои возможности и снизить тарифы. Поэтому заказчики здесь могут рассчитывать на довольно выгодные условия. Среди других преимуществ CPA-сетей необходимо выделить:

• топовый аппрув;

• своевременную оплату;

• локализированные промо;

• прибыльные ниши;

• оперативная поддержка.

Такие CPA-сети имеет собственные колл-центры, продающие прибыльные офферы. Это позволяет получать нейтив-звонки из многих регионов, что способствует повышению аппрува — это очень важно в любом бизнесе. Благодаря хорошо отработанной и апробированной схеме клиентура может рассчитывать на неплохой эффект в небольшие сроки.

Готовые решения

Ведущие CPA-сети предлагает своим клиентам быстрые расчеты. А получать их можно через разные платежные системы и сервисы. При этом активным пользователям начисляются бонусы.

Выбор способа оплаты зависит от заказчика. Все предлагаемые решения уже адаптированы и переведены с учетом особенностей проекта. Это касается лендингов и транзитных страниц под открытые geo (гео, географический регион, откуда принимается трафик на оффер). Клиентам остается лишь взять их и запустить поток трафика.

Команда сервисов имеет огромный опыт, накопленный в качестве прямого рекламодателя. Поэтому там прекрасно знают и подскажут наиболее перспективные ниши. Учитывается при этом показатель ROI, и после подтверждения клиентом команда делает на него фокусировку.

В распоряжении аффилиатов — квалифицированная поддержка CPA-сетей. Здесь работают высококвалифицированные менеджеры, помогающие в решении различных проблем. Под их руководством вы легко сможете подобрать подходящий оффер.

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