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Новогодняя программа в «Океанариуме»

Полина Французова

Общество
Новогодняя программа в «Океанариуме»
Фото: АО «КРОКУС»

Как вам идея начать Новый год Голубого Водяного Тигра в компании обитателей «Крокус-Сити Океанариума»? Во время новогодних каникул «Океанариум» подготовил для своих посетителей множество сюрпризов.

Русалочка приглашает на новое подводное шоу, в котором она отправится на поиски подарков Деда Мороза, украденных злым подводным обитателем Водяным. Показы шоу пройдут с 2 по 9 января в 11:30 и 14:00 в большом аквариуме на экспозиции «Реки и озера». В 14:40 загляните на экспозицию «Моря и океаны»: с 1 по 9 января там вас ждeт интерактив с водолазом.

Также посетителей «Океанариума» ждeт целый ряд мастер-классов, в которых они смогут сделать своими руками корону русалки, веселого снеговика, рождественского ангела, животных из ракушек и многое другое.

До 6 января в «Океанариуме» пройдет интерактивная eлка-квест «Путешествие сказки». Маленькие посетители и их родители отправятся в увлекательное приключение по двум экспозициям в компании доброго Эльфа и других любимых сказочных героев, чтобы раскрыть таинственное исчезновение главного новогоднего персонажа — Деда Мороза.

С 1 по 9 января «Океанариум» приглашает на камерную eлку «Новый год Пэтсона и котика», на которой дети смогут не только посмотреть спектакль, но и поучаствовать в играх и сделать аквагрим. Каждые выходные начиная с 15 января приходите на бэби-спектакли «Байка для зайки» в 11:30 на экспозицию «Моря и океаны».

Для посетителей экспозиции «Моря и океаны» также доступен для прослушивания аудиоспектакль «Тайна Наутилуса» о загадочных приключениях профессора Пьера Аронакса на субмарине капитана Немо. Аудиоспектакль был поставлен совместно с Мобильным художественным театром Михаила Зыгаря в честь 5-летия «Океанариума». Для прослушивания спектакля необходимо скачать бесплатное приложение на свой телефон и взять с собой в «Океанариум» наушники.

Океан ближе, чем вы думаете!

Подробнее: https://crocus-oceanarium.ru

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