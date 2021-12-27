Профессия — спасать: как московские кадеты и юнармейцы готовятся к службе в МЧС России

Фото: Пресс-служба Московского центра «Патриот.Спорт»

27 декабря отмечают День спасателя Российской Федерации. В Москве работает целый ряд учебных заведений, где готовят специалистов для МЧС. Один из лучших способов подготовиться к поступлению в них, а заодно получить первые навыки спасения и знаний о будущей профессии — пойти в кадетский класс или вступить в юнармейский отряд соответствующего профиля.

— Все знают, что кадет или юнармеец — это человек, который уже в юном возрасте готовится быть защитником, прийти на помощь. Но не всегда мы помним, что самый опасный враг человека — стихия. Воевать за человеческие жизни с пожарами и наводнениями, извлекать людей из-под лавин и завалов — это берут на себя спасатели. В столице более пяти тысяч кадет и юнармейцев прямо сейчас постигают азы этой героической профессии. Коллектив Московского центра «Патриот.Спорт» поздравляет с праздником всех спасателей нашей страны, а вместе с ними юношей и девушек, которые планируют посвятить свою жизнь этой ответственной работе, — сказал директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

Первая помощь и пожарный спорт: как кадеты готовятся стать спасателями

Ученики более 200 кадетских классов Москвы проходят подготовку по профилю МЧС России. Основы пожарно-спасательных специальностей ребята осваивают на профориентационных занятиях, которые проходят в Академии Государственной противопожарной службы МЧС России (АГПС МЧС) и Техническом пожарно-спасательном колледже имени Героя России В.М. Максимчука. Кроме того, в структуру колледжа входит Второй Московский кадетский корпус (МЧС). Его ученики носят форму и знаки различия МЧС, посещают секцию пожарно-спасательного спорта и регулярно побеждают в чемпионатах WorldSkills Russia в компетенции «Спасательные работы».

— На «Уроках мужества» кадеты изучают историю Министерства, его работу, биографии героев-спасателей. Мы часто приглашаем действующих сотрудников, ветеранов пожарной охраны, тесно сотрудничаем с управлением МЧС по ЮЗАО и постоянно проводим мероприятия с пожарной техникой. Недавно ребята впервые увидели специальные пожарные мотоциклы и очень впечатлились, — рассказал руководитель кадетского корпуса Игорь Чернега. — Но главное, мы начинаем готовить профессиональных пожарных и спасателей. Многие после кадетского корпуса продолжают учебу в колледже, и в дальнейшем немалая часть наших выпускников поступает на службу в пожарно-спасательный гарнизон Москвы.

Профориентационные занятия в АГПС МЧС начинаются с теоретической и демонстрационной части. Кадеты слушают лекции об истории Академии, особенностях работы пожарных и спасателей, изучают правила работы с пожарным оборудованием, посещают мастер-класс по ликвидации условного очага возгорания. В процессе обучения проходит выступление сборной Академии по пожарно-спасательному спорту: пожарные развертывают штурмовую лестницу и в полном обмундировании забираются по ней в окно четвертого этажа учебной башни.

Затем кадеты приступают к практическим занятиям. Они знакомятся со средствами защиты дыхания, другой техникой и оборудованием, изучают устройство огнетушителей, характеристики ручных и лафетных пожарных стволов, прокладывают разветвленные линии пожарных рукавов, учатся вязать пожарные узлы. Полученные знания кадеты демонстрируют на экзамене. По его итогам школьники получают сертификаты, которые дают преимущество при поступлении в вузы МЧС.

— В кадетском классе мы изучали спасательное дело, альпинизм, защиту от оружия массового поражения, — рассказала Анна Хабарова, выпускница школы № 491 «Марьино». — Ходили на экскурсии в управление МЧС России по ЮВАО, посещали мастер-классы от центра «Лидер», который проводит самые рискованные спасательные операции. Занятия по оказанию первой помощи мне уже пригодились в жизни. Однажды я увидела человека, которому стало плохо в море, он начал тонуть. Его вытащили из воды, и до приезда скорой я делала ему сердечно-легочную реанимацию. Шесть лет назад я впервые приняла участие в чемпионате Москвы по пожарно-спасательному спорту. С тех пор занимаюсь на постоянной основе, тренируюсь пять–шесть раз в неделю.

Фото: Пресс-служба Московского центра «Патриот.Спорт»

Анна Хабарова учится в Техническом пожарно-спасательном колледже имени Героя России В.М. Максимчука. Девушка является членом сборной Москвы по пожарно-спасательному спорту. Она выступает во всех личных и командных дисциплинах: в пожарной эстафете и боевом развертывании, преодолении стометровой полосы препятствий и подъеме по штурмовой лестнице. Анна — чемпион России по боевому развертыванию и двукратный абсолютный чемпион Москвы в своей возрастной категории.

— Я учусь в колледже по специальности «Пожарная безопасность» и в будущем хочу работать в сфере пожарного надзора. Эту деятельность часто не замечают, но ведь предотвращение пожара гораздо эффективнее спасает жизни, чем борьба с ним, — считает студентка.

Ориентирование и экстрим: как юнармейцы учатся спасать и выживать

Столичные юнармейцы постигают основы пожарно-спасательных специальностей, проходя обучение по модулю «Спасение и выживание в чрезвычайных ситуациях». С 2017 года его прошли более двух тысяч школьников.

Модуль состоит из трех программ. В рамках программы «Спасение и помощь в чрезвычайных ситуациях» ребята изучают основы безопасности во время стихийных бедствий, техногенных аварий и катастроф, получают первые навыки выживания в боевых и экстремальных условиях, учатся оказывать первую помощь.

Программа «Школа выживания» направлена в первую очередь на то, чтобы научиться в опасных ситуациях помогать себе самому. Юнармейцы проходят походную подготовку: учатся ориентироваться на местности, правильно организовывать быт во время пеших маршрутов, спокойно и ответственно реагировать на природные опасности и выживать в экстремальных условиях, оказывать доврачебную помощь.

«Пожарно-техническая подготовка» — учебно-тренировочный курс, где ребята на практике познают пожарную безопасность и методы борьбы с огнем: юнармейцы учатся облачаться в огнестойкие костюмы, защищать органы дыхания, пользоваться огнетушителями и другими средствами ликвидации возгораний, слаженно действовать в чрезвычайных ситуациях.

— Я хотел поступить в колледж имени Максимчука и решил пройти модуль, чтобы понять, что меня ждет во время обучения, — рассказал Данила Григорьев, выпускник школы № 1619 имени М.И. Цветаевой, юнармеец отряда имени Героя Советского Союза партизана П.Е. Брайко. — Это был отличный опыт: знакомство с профессией, теория, практика. Особенно запомнились занятия на учебно-тренировочной башне. Они требуют скорости, силы, выносливости, умения быстро реагировать, чтобы выполнить задачу безопасно для самого себя.

Получив образование, Данила планирует отслужить в Вооруженных Силах России и уверен, что там навыки, приобретенные благодаря модульной программе «Московский юнармеец», ему пригодятся.

Московский центр «Патриот.Спорт» курирует кадетское и юнармейское движение столицы. Узнать о них подробнее можно на сайте центра.