Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В МВД рассказали о нововведениях для иностранцев с 1 января 2022 года

Илья Ашуров

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
В МВД рассказали о нововведениях для иностранцев с 1 января 2022 года
Фото: Вечерняя Москва

В среду, 29 декабря, вступают в силу два федеральных закона о внесении изменений в ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» и ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в РФ». Зачем ввели новые обязанности и какие новшества они несут для иностранных граждан, «Вечерней Москве» рассказал начальник УВМ ГУ МВД России по столице Дмитрий Сергиенко.

— Какие новшества несут для иностранных граждан дополнения к ФЗ?

— Теперь перед тем, как прийти на дактилоскопическую регистрацию и фотографирование, иностранный гражданин обязан пройти медицинское освидетельствование на наличие или отсутствие факта употребления запрещенных средств и веществ, а также на наличие инфекционных заболеваний, которые могут представлять опасность для окружающих. К такого рода заболеваниям, например, относится ВИЧ-инфекция.

Пройти обследование иностранцы могут в медицинских организациях, которые находятся на территории России. Если говорить о Москве, то перечень таких организаций утвержден правительством города.

— Установлены ли какие-то сроки для прохождения медосвидетельствования?

— Да, они связаны с целью приезда иностранцев в Россию. Если граждане иностранных государств приезжают в РФ для работы, они обязаны пройти медицинское освидетельствование в течение 30 календарных дней со дня въезда. В случае если иностранцы прибыли в РФ в целях, не связанных с работой, и на срок, превышающий 90 календарных дней, они обязаны пройти указанную процедуру в течение 90 календарных дней со дня въезда.

— Изменится ли как-то процедура дактилоскопирования?

— Что касается процедуры дактилоскопирования (снятие отпечатков пальцев — прим. «ВМ»), то иностранные граждане, прибывшие в Россию в рабочих целях и на срок, превышающий 90 календарных дней, должны пройти эту процедуру в течение 90 календарных дней со дня въезда. Также им потребуется в указанный срок сделать фотографию.

Если иностранец приехал в РФ для работы, ему потребуется сделать все это в течение 30 дней со дня въезда либо при обращении с заявлением об оформлении патента или при получении разрешения на работу.

В МВД рассказали о нововведениях для иностранцев с 1 января 2022 года Фото: Вечерняя Москва

— Где иностранные граждане могут пройти процедуру дактилоскопирования?

— Граждане Евразийского экономического союза, приехавшие в рабочих целях, а также иностранцы, обратившиеся с заявлениями для оформления патента или разрешения на работу, смогут пройти эту процедуру в столичном Многофункциональном миграционном центре и УВМ ГУ МВД России по городу Москве на территории ГБУ «ММЦ».

Остальные иностранные граждане, приехавшие в РФ не в рабочих целях (студенты, члены семей трудящихся, научные сотрудники, преподаватели — прим. «ВМ»), могут пройти дактилоскопирование в территориальных подразделениях по вопросам миграции УВД по Москве.

— Нововведения коснутся всех категорий иностранных граждан?

— Положения федерального закона, о котором идет речь, не распространяются на граждан Белоруссии и на людей, не достигших возраста шести лет, а также на должностных лиц международных организаций и членов их семей.

— Будут ли применяться какие-либо санкции за нарушение нововведений?

— Да, иностранные граждане с 1 января за незаконную трудовую деятельность могут быть выдворены из России, а работодатели за привлечение таких работников — оштрафованы на сумму до 800 тысяч рублей за каждого человека.

Читайте также:
отпечатки пальцев Фотография Иностранцы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Душевное неравновесие

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Киберколхоз дело добровольное

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Детям дрессировка идет во вред

Денис Назаров
Денис Назаров

Бизнес умеет держать удар

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Все мнения
О проекте