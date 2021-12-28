В МВД рассказали о нововведениях для иностранцев с 1 января 2022 года

Фото: Вечерняя Москва

В среду, 29 декабря, вступают в силу два федеральных закона о внесении изменений в ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» и ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в РФ». Зачем ввели новые обязанности и какие новшества они несут для иностранных граждан, «Вечерней Москве» рассказал начальник УВМ ГУ МВД России по столице Дмитрий Сергиенко.

— Какие новшества несут для иностранных граждан дополнения к ФЗ?

— Теперь перед тем, как прийти на дактилоскопическую регистрацию и фотографирование, иностранный гражданин обязан пройти медицинское освидетельствование на наличие или отсутствие факта употребления запрещенных средств и веществ, а также на наличие инфекционных заболеваний, которые могут представлять опасность для окружающих. К такого рода заболеваниям, например, относится ВИЧ-инфекция.

Пройти обследование иностранцы могут в медицинских организациях, которые находятся на территории России. Если говорить о Москве, то перечень таких организаций утвержден правительством города.

— Установлены ли какие-то сроки для прохождения медосвидетельствования?

— Да, они связаны с целью приезда иностранцев в Россию. Если граждане иностранных государств приезжают в РФ для работы, они обязаны пройти медицинское освидетельствование в течение 30 календарных дней со дня въезда. В случае если иностранцы прибыли в РФ в целях, не связанных с работой, и на срок, превышающий 90 календарных дней, они обязаны пройти указанную процедуру в течение 90 календарных дней со дня въезда.

— Изменится ли как-то процедура дактилоскопирования?

— Что касается процедуры дактилоскопирования (снятие отпечатков пальцев — прим. «ВМ»), то иностранные граждане, прибывшие в Россию в рабочих целях и на срок, превышающий 90 календарных дней, должны пройти эту процедуру в течение 90 календарных дней со дня въезда. Также им потребуется в указанный срок сделать фотографию.

Если иностранец приехал в РФ для работы, ему потребуется сделать все это в течение 30 дней со дня въезда либо при обращении с заявлением об оформлении патента или при получении разрешения на работу.

Фото: Вечерняя Москва

— Где иностранные граждане могут пройти процедуру дактилоскопирования?

— Граждане Евразийского экономического союза, приехавшие в рабочих целях, а также иностранцы, обратившиеся с заявлениями для оформления патента или разрешения на работу, смогут пройти эту процедуру в столичном Многофункциональном миграционном центре и УВМ ГУ МВД России по городу Москве на территории ГБУ «ММЦ».

Остальные иностранные граждане, приехавшие в РФ не в рабочих целях (студенты, члены семей трудящихся, научные сотрудники, преподаватели — прим. «ВМ»), могут пройти дактилоскопирование в территориальных подразделениях по вопросам миграции УВД по Москве.

— Нововведения коснутся всех категорий иностранных граждан?

— Положения федерального закона, о котором идет речь, не распространяются на граждан Белоруссии и на людей, не достигших возраста шести лет, а также на должностных лиц международных организаций и членов их семей.

— Будут ли применяться какие-либо санкции за нарушение нововведений?

— Да, иностранные граждане с 1 января за незаконную трудовую деятельность могут быть выдворены из России, а работодатели за привлечение таких работников — оштрафованы на сумму до 800 тысяч рублей за каждого человека.