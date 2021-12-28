Транспорт как социокультурный код

Фото: Пресс-служба Музея Транспорта Москвы

В коллекции Музея Транспорта Москвы совсем скоро появятся редкие трамвайные вагоны, в том числе отреставрированная конка на историческом шасси. В перспективе они станут частью основной эскозиции, которая откроется в отреставрированном гараже Мельникова. Но пока музей продолжает работать на внешних площадках. О главных проектах уходящего года, а также дальнейших планах «Вечерней Москве» рассказала директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

— Оксана, что сейчас происходит с гаражом Мельникова, который в 2023 году станет основной площадкой вашего музея?

— Он закрыт на реставрацию. Мы сейчас на самой финальной стадии проектирования нашего будущего музея, или как мы с любовью говорим в коллективе, нашего главного экспоната, нашего дома – гаража Мельникова. Создание проекта реставрации и приспособления доверили лучшему архитектурному бюро под руководством Юрия Григоряна. Непосредственно проектом реставрации занимался Борис Савин. Мы с большой ответственностью и аккуратностью подошли к работе с этим уникальным объектом, с самого начала консультируемся с руководителем Департамента культурного наследия Москвы Алексеем Емельяновым и главным экспертом в области сохранения памятников архитектуры Андреем Баталовым.

Помимо реставрации, в ближайшие несколько лет нам предстоит решить непростую, но интересную задачу, которая заключается в создании будущей постоянной экспозиции музея. Важно сделать Музей Транспорта Москвы интересным для всех. Для этого мы хотим не просто раскрыть техническую сторону, привлекательную, прежде всего, для профессионального сообщества, а поместить ее в концепцию эдьютеймента (образовывай, развлекая), которая понятна всем.

— И как вы планируете решать поставленную задачу?

— Мы не идем линейным маршрутом, просто выставляя все возможные транспортные объекты, как в гараже. К примеру, на нашей выставке «Мечта Москвича» в павильоне «Транспорта СССР» на ВДНХ мы рассказываем ключевые истории о транспорте и его времени, о людях, которые его создавали или пользовались им. Наша постоянная экспозиция будет строиться по принципу «вчера-сегодня-завтра», чтобы на выходе из музея у каждого посетителя складывалось четкое понимание того, как, зачем и почему на протяжении трех веков менялся и развивался транспорт в столице, как он меняется и развивается сейчас и каким он будет завтра. И, как я уже говорила, самое главное — чтобы каждому нашему посетителю, от детей до людей серебряного возраста, в музее было действительно интересно, чтобы каждый мог найти здесь свое: от возможности шагнуть в будущее через портал, которым является музей, до возможности вновь оказаться под капотом «Москвича», как когда-то в детстве с отцом или дедом.

— Пользователи портала «Активный гражданин» выбрали проект благоустройства рядом с историческим зданием. А как вы представляете пространство перед будущим музеем?

— Вдоль Новорязанской улицы располагается большое количество зданий, связанных с транспортом – путевым и автобусным. Здесь находятся, например, Казанский вокзал и его Депо, бывшие троллейбусные и автобусные парки, дома-общежития работников транспортных предприятий, бывший стадион «Локомотива» (сейчас «Сокол»), бывший Дом правления Московско-Рязанской железной дороги. При этом сейчас в Басманном районе функционирует большое количество центров искусств и дизайна (Artplay, Винзавод и прочие) или, например, культурно-деловой кластер «Басманный двор». Уже сложно представить, что когда-то район считался промышленным и никакого отношения к искусству не имел. Мне кажется, было бы интересно и правильно вписать в проект благоустройства это настроение — такая дань московского сообщества креаторов насыщенному промышленному прошлому района и Новорязанской улице в частности.

— А что происходит с коллекцией музея, появились ли новые экспонаты в этом году?

— Наша коллекция растет. В этом году ее пополнили, например, шесть метровагонов. Кроме того, в ближайшее время будет завершена процедура по передаче нам в коллекцию шести редких трамвайных вагонов, включая отреставрированную конку на историческом шасси.

И мы не прекращаем поиск уникальных экземпляров техники в наши фонды. Коллеги из научно-исследовательского отдела музея нашли и отобрали в коллекцию более 110 единиц транспортных артефактов и уличной инфраструктуры. Также мы запустили реставрацию восьми экспонатов: троллейбусов ЗиУ-5 и МТБ-82М, троллейбусного прицепа, грузовика МАЗ-ЗИЛ-200, автобусов Ikarus-180, Ikarus-55 и ПАЗ-652Б, его сейчас восстанавливают коллеги из СВАРЗ, и грузовой автомобиль с гидравлическим подъемником Star-28.

Конечно, в вопросе пополнения коллекции важную роль играет финансовая составляющая. Очень надеемся в какой-то момент найти партнерскую поддержку в закупке и сохранении редких экспонатов.

— Какая-то работа в этом направлении сейчас ведется?

— Да, в этом году, несмотря на молодость нашего бренда, мы стали активнее взаимодействовать с партнерами. Поскольку вопрос реставрации и сохранения музейного фонда для нас стоит на первом месте, мы очень рады, что на этом непростом пути с нами такие гиганты автопрома как Трансмашхолдинг, Метровагонмаш, Группа ГАЗ. Благодаря их финансовой поддержке мы в следующем году сможем отреставрировать значимые экспонаты, включая редкий трофейный вагон метрополитена В, вагоны метро Г, Еж-3, Яуза, 81-717 (так называемый «номерной»), создать полноценный макет для экспозиции вагона Москва-2019, а также привести в порядок тротуароуборочный автомобиль ТУМ-3 и легковой автомобиль ЗиМ, закупить необходимые для этого запасные части и расходные материалы. Это неоценимая помощь и вклад в сохранение истории транспорта.

— В конце августа вы запустили кампанию «Делаем музей вместе». Москвичи откликнулись? Что уже удалось собрать и есть ли какие-то необычные предметы?

— Чаще всего, москвичи предлагают в музей проездные билеты самых разных годов и для самого разного вида транспорта. В их числе, например, бумажные билеты для касс-автоматов московского метро 1949-1951 годов. Предлагают также множество книг, например, «Правила движения по улицам и дорогам Союза ССР», руководства по ремонту автомобилей. В списке есть и таблички, указатели, настенная навигация. Есть и униформа, старые елочные игрушки в виде транспортных средств и, конечно, настоящие автомобили.

Из самых необычных предложенных экспонатов — пожалуй, светофор 1950-1960 годов и очень редкий вагон метро, выпускавшийся в 1930-х годах.

Фото: Пресс-служба Музея Транспорта Москвы

— Где и когда все это можно будет увидеть?

— Все принятые нами предметы станут экспонатами временных выставок или даже войдут в постоянную экспозицию. Распознать их можно будет по специальным табличкам.

— Пока идет реставрация гаража, вы работаете на внешних площадках. Их можно назвать подразделениями или филиалами вашего музея или это все-таки временные пространства, с которыми вы сотрудничаете, пока ждете переезда в собственный дом?

— На самом деле это очень интересный опыт для нас как для музейной институции. Мы ведем активную выставочную и спецпроектную деятельность, по сути, еще не имея как такового здания музея, места с постоянной экспозицией и временными выставками, коворкингом и нашей библиотекой. Но Музей Транспорта Москвы — не только музей о том, что движет городом, но еще и музей в движении. Вот такая прекрасная парадигма. Это позволяет нам, с одной стороны, органично интегрировать наши выставки и спецпроекты в городскую среду, которой по праву считается как сам транспорт, так и его инфраструктура, а с другой стороны, раскрывать в наших проектах тему транспорта неожиданно для многих, многогранно. Транспорт ведь не просто средство передвижения, это драйвер городского развития, это «плод» человеческого труда и мысли, сопряженного с невероятными историями конкретных людей, это источник эмоционального впечатления, вдохновения для разного вида творчества, это наш социокультурный код. В общем, город — это транспорт, а транспорт — это город. Поэтому каждое движущееся транспортное средство, будь то вагон метро, трамвай или автобус — по сути, частичка нашего музея, как и депо, вокзалы или станции.

Внешние площадки, о которых вы говорите, — павильон «Транспорт СССР» на ВДНХ, поп-ап на Северном речном вокзале, Музейный маршрут «Т», «Станция Музейная» в метро — дают нам сразу несколько возможностей. С одной стороны, так мы знакомим жителей и гостей города с нами, нашими проектами и подходом. С другой — стараемся получше узнать наших будущих посетителей, их интересы и предпочтения.

— Как поп-ап пространство, созданное на Северном речном вокзале, влияет на формат мероприятий, которые вы там проводите?

— Формат поп-апа предусматривает общение больше не с теми людьми, которые целенаправленно пришли в музей, а с посетителями вокзала и парка вокруг, либо пассажирами лайнера. Поэтому представленные здесь инсталляции должны быть интересны и, скажем так, неподготовленному зрителю, который во время прогулки по парку или зданию, возможно, впервые познакомится с нами через контакт с арт-проектами.

Наша задача — создавать на Северном речном вокзале выставки с учетом специфики места и пониманием того, что с нашей работой здесь, в первую очередь, столкнется человек, скорее всего, не настроенный к походу в музей. При этом мы не забываем, что поп-ап — одна из витрин музея, и нам важно, чтобы нас узнали, запомнили и уже начали ассоциировать с определенными проектами.

К тому же, в нашем поп-ап пространстве мы можем позволить себе смелые коллаборации и сотворчество с представителями современной культуры, которые с радостью переосмысливают тему транспорта и векторов его развития.

— В этом году главной темой для общения с посетителями своих выставок вы выбрали экологию. Непростая тема, особенно в контексте транспорта. Какие мысли, идеи вы хотели донести до людей?

— Через наши проекты про экологию транспорта мы пронесли несколько идей. Начали с основной: использование общественного транспорта — наиболее экологичный способ передвижения по городу. Это сообщение стало главным в нашей первой серии проекта «Станция Музейная». На Замоскворецкой, зеленой, линии метро мы представили плакаты художников и дизайнеров на эту актуальную тему. Вы спрашивали про форматы и их уместность в разных локациях. Здесь важно отметить, что формат плаката в метро тоже был выбран не случайно. Это продолжение мировой и советской традиции разработки информационных и мотивационных плакатов, которые в очередной раз подчеркивают, что транспорт — это новое медиа и важный канал взаимодействия с общественностью.

Второе сообщение, которое мы транслируем в рамках проектов на тему экологии, это, конечно, экологический след транспорта. Весной в поп-апе на Северном речном вокзале мы представили выставку-оранжерею «Природа на остановке!» Разместили интерактивную стену с информацией о концепции транспортного следа и видах экологичного передвижения по городу. А благодаря небольшому тесту в формате «вопрос-ответ» посетители могли вычислить свой ежедневный транспортный след и понять, как его сократить.

Наш последний проект все еще, кстати, можно застать там же, на Северном речном вокзале, до конца января. Это арт-объект Дмитрия Каварги «Транспортное вещество», который символизирует важность экологичности транспорта на всех этапах: от перехода на электрические двигатели до полной переработки его деталей. Скульптура создана художником из запчастей списанного автобуса.

— О чем будете говорить с посетителями дальше?

— Транспортному музею сам Бог велел думать о движении вперед, то есть о транспорте будущего. Следующий проектный год на наших площадках мы решили посвятить транспортной футурологии. Нас ждет смена экспозиции в павильоне «Транспорт СССР», четыре сменные экспозиции в нашем поп-ап пространстве на Северном речном вокзале.

Не закончится и диалог на тему экологии транспорта, который мы планируем продолжать в нашей спецпроектной деятельности. Кроме того, мы запланировали проект, посвященный коллекции музея. Это будет рассказ об экспонатах, которые войдут в нашу постоянную экспозицию, в интересной форме.

— Какие планы на троллейбусы, которые ходят по музейному маршруту?

— Нам важно сохранить троллейбус и его историю, поэтому мы работаем над тем, как привлечь внимание к самому маршруту, постоянно думаем над тем, какие инструменты повествования мы здесь можем использовать. Ведь маршрут, хоть и называется музейным, остается полноценным средством передвижения от Комсомольской площади до Новорязанской улицы. В этом году мы выпустили на маршрут троллейбус, расписанный современной художницей Ириной Кориной. Специально для проекта она изучила старинную карту кварталов, где пролегает «Музейный маршрут». Так на борту троллейбуса появились усадебные леса, рощи лип, берез и ольхи, которые были в этой части города в XIX веке.

Еще в этом году мы запустили троллейбусные экскурсии в компании гидов нашего музея. Это отличная возможность узнать не только транспортную историю столицы, но и окунуться в последние культурные новости Красносельского района.

Что касается планов, мы будем продолжать рассказывать о троллейбусе и месте, где он теперь обитает, в новых интересных горожанам форматах, которые можно успеть поймать за те 20 минут, что длится маршрут.

— К слову, об экскурсиях. В этом году у вас появилось собственное экскурсионное бюро. Какие маршруты оказались самыми востребованными?

— Всего мы разработали и запустили семь экскурсионных маршрутов по Северному речному вокзалу, выставке «Мечта Москвича», Музейному маршруту «Т» и депо «Монорельс». Мы постарались предложить программы, которые отвечали бы запросам людей самых разных возрастов и подходили бы для компаний разной численности.

Самыми востребованными сразу стали экскурсии по Северному речному вокзалу, что было предсказуемо. Открывшись после реставрации, он вновь получил всенародную любовь, собрал множество профессиональных премий в области архитектуры, дизайна и городского благоустройства, став новой точкой притяжения на карте Москвы.

Мы предложили исследовать Северный речной вокзал в двух форматах. Первый сценарий: погрузиться в биографию канала имени Москвы, Химкинского водохранилища и его главной достопримечательности – Порта пяти морей. Второй — посетить экскурсию с углубленным изучением архитектуры, где, к тому же, можно узнать про мысли и идеи, которые занимали советскую творческую элиту. Я думаю, второй сценарий можно смело рассматривать как вариант для свидания.

— Есть идеи, куда еще сводить, чем удивить москвичей и гостей столицы?

— Спрашиваете. Представляете, какое число достопримечательной в городе связано с транспортом и транспортной инфраструктурой? В будущем году мы не только предложим экскурсии по новым местам, но и новые экскурсионные форматы. Но пока не будем раскрывать все карты.

— Какой реализованный проект стал для вас главным в этом году?

— Главной выставкой 2021 года для нас стала «Мечта Москвича» в павильоне «Транспорт СССР». Это первая масштабная выставка музея. И первый проект, который в полной мере передает дух музея, наши видение и ценности. С момента открытия выставки в мае ее посетило более 65 тысяч человек, что тоже стало для нас важным показателем.

Эта выставка уникальна с точки зрения формата, здесь автомобиль рассматривается как персонаж киноленты, а его судьба — как сюжет лучшей драмы. Это выставка для всех, с точки зрения аудитории. Именно здесь мы раскрыли наш основной подход к экспонатам: транспорт — это не только про технику и историю создания, это еще и про истории людей, которые создавали этот транспорт, и социокультурный срез, то есть чем был этот транспорт для людей той эпохи, про которую мы говорим.

Отдельное внимание заслуживает само пространство. Так вышло, что долгое время павильон ВДНХ, посвященный транспорту, использовался совсем в других целях — и вот, спустя десятки лет, в красивейшее историческое здание возвращается транспорт. Еще и с выставкой про легендарный советский автомобиль и завод «Москвич». Здесь, как говорят, совпало все.

— У музея есть собственный талисман, или правильнее сказать тотемное животное. Почему им стала собачка?

— Люся — не просто наш ответ музейным котам, но и важный игрок на рынке Телеграм-каналов. У музея там есть неофициальный канал, который называется «Люся в автобусе». На вечеринки с другими админами Люсю пока не зовут, но у нее есть дела и поважнее, все-таки не каждый день собака ломает стереотипы и выполняет роль музейного кота.

— Понимаю, что времени осталось не так много, но, может, еще будут какие-то предновогодние или новогодние выставки, сюрпризы?

— Сюрпризы будут, на то это и Новый год. Как вы знаете, московский транспорт всегда по-особенному отмечает этот праздник. Мы тоже решили подарить жителям предновогодний проект. Вместе с художниками и сценаристами подготовили комикс «Истории людей глазами транспорта», собранный из 24 историй. Это истории про предновогоднюю суету и радость долгожданных встреч — очень теплый проект. Встретить наши комиксы можно в подуличных переходах станций метро и на остановках наземного транспорта до конца февраля 2022 года. И, конечно, все желающие могут прочитать комикс на нашем официальном сайте.

А еще, в рамках нашей лимитированной коллекции, мы выпустили третью карту «Тройка». На ней изображен ГАЗ-М1, который войдет в постоянную коллекцию музея в 2023 году. Купить «Тройку» уже можно в сувенирных магазинах музея на Северном речном вокзале и в павильоне «Транспорт СССР» на ВДНХ.

— Хотите что-то пожелать своей команде, читателям «Вечерней Москвы»?

— Я хотела бы пожелать всем нам оставаться исследователями, грезить новыми открытиями. Очень важно мечтать! Новые двери всегда открываются перед теми, кто мечтает и идет за своей мечтой! Пусть это будут новые проекты, новые партнерства, новые языки, может быть, даже знакомство с новыми гранями себя. И конечно, в любом поиске и открытии нам с вами по пути!