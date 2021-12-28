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Как сравнить, выбрать и получить самый выгодный банковский продукт не выходя из дома

Лариса Гусева

Общество
Как сравнить, выбрать и получить самый выгодный банковский продукт не выходя из дома
Фото: пресс-служба «Выберу.ру»

«Никогда не берите кредиты, если не подумали», — говорит известный банк в рекламе и не уточняет, о чем нужно поразмышлять будущему заемщику. О ставке? О сумме переплаты? По умолчанию, условия кредита в рекламе – лучшие. На практике человек сможет проверить это, только изучив многостраничные тарифы кредитов разных банков. Многие пользователи финансовых маркетплейсов — таких как «Выберу.ру», уже убедились: время на изучение можно сократить. Буквально за считаные минуты выбрать банковский продукт (кредит, вклад, карту) по индивидуальным параметрам и получить его одобрение в банке — и все на одном сайте. Разбираемся, как устроен финансовый маркетплейс и чем он лучше привычного сайта банка, вместе с генеральным директором финансового маркетплейса «Выберу.ру» Григорием Бурденко.

Как сравнить, выбрать и получить самый выгодный банковский продукт не выходя из дома Фото: пресс-служба «Выберу.ру»

Раз кредиты, два кредитки все сосчитано

Чтобы понять, почему сегодня люди все чаще выбирают банковские продукты на сайтах-агрегаторах, которые постепенно становятся маркетплейсами, нужно отправиться совсем в недалекое прошлое. Лет десять назад мало кто из людей шёл за вкладом или картой не в банк, а в интернет. У потребителей не было привычки подбирать банковские услуги дистанционно, сравнивая предложения разных игроков. Финансовые супермаркеты были незнакомой экзотикой — в отличие от зарубежных и российских интернет-магазинов с бытовыми товарами и электроникой сотен производителей.

Банки не только создавали продукты, но и сами продавали их клиентам. В стремлении зарабатывать больше банкиры открывали новые офисы и развивали собственные партнерские сети с магазинами. А потом конкурентная борьба привела банковских маркетологов за клиентом в интернет. Здесь и развернулась основное соревнование за внимание людей.

Агрегаторы финансовых услуг — те самые финансовые супермаркеты — придумали другой ход: дополнили свои сайты калькуляторами кредитов, карт и вкладов. С ним человек смог рассчитать по сумме переплаты не одно, два, три предложения банка, а сразу несколько предложений разных банков на текущий день. Такую формулу с многими переменными самостоятельно составит далеко не каждый. Нужны знания математики, финансовая грамотность. Проще и быстрее воспользоваться готовым онлайн-инструментом, который и поможет выяснить, чем именно отличаются продукты разных банков и на сколько выгоднее то или иное предложение.

Григорий Бурденко: «Финансовым агрегаторам удалось предоставить потребителям дополнительную ценность — полезный и в то же время простой инструмент для решения своих финансовых задач. Поэтому популярность и востребованность сервиса у потребителей была практически гарантирована. Сегодня финансовые супермаркеты работают не с одним, а со всеми банками. Здесь с самого начала люди находили конкретику, о которой банкиры не хотели делиться. Например, на сколько отличается переплата по кредиту банка А от переплаты в банке В? У кого из них больше комиссий за снятие или перевод денег, какие будут нюансы при начислении пени. А главное — на маркетплейс люди идут за тем, чтобы быстро найти действительно выгодное предложение по индивидуальным параметрам».

Кому война, а кому бум цифровизации

Пандемия подхлестнула развитие всех онлайн-сервисов. Многие перешли «на удаленку» в работе да и во всём, что связано с личными делами, финансами и образованием. Людям давно известен рецепт: в трудные времена не расходы сокращают, а увеличивают доходы. Один из проверенных способов, как это сделать — получить новые знания или даже новую профессию. Но высокая популярность онлайн-курсов особенно в диджитал-профессиях привела к тому, что цены на них сильно кусаются. Человеку приходиться сначала с калькулятором сравнивать стоимость программ для переподготовки, а потом искать кредит на его оплату.

Григорий Бурденко: «Выберу.ру» как один из лидеров финтеха не мог остаться в стороне растущей популярности онлайн-образования. Мы первыми среди финансовых маркетплейсов запустили новый раздел — «Выберу образование». В нём собраны самые востребованные онлайн-курсы для обучения диджитал-профессиям в ведущих онлайн-школах страны. Сегодня мы помогаем людям не только найти интересный и полезный курс, но и даём дополнительные инструменты — например, выбор подходящего образовательного кредита».

Как сравнить, выбрать и получить самый выгодный банковский продукт не выходя из дома «Выберу.ру» — первым среди финансовых маркетплейсов запустил подбора онлайн-курсов. / Фото: пресс-служба «Выберу.ру»

Для всех, кто хочет в наступающем году «учиться, учиться и еще раз…зарабатывать», будет полезно в дни новогодних каникул определиться с планами на дополнительное образование и расходами на него.

Нам повыгодней кредит выбрать надобно

Всем, кто когда-нибудь покупал товары в интернет-магазине, будет понятен принцип работы финансового маркетплейса. Здесь человек сравнивает все предложения на онлайн-витрине. За один визит в финансовый супермаркет можно подобрать несколько разных продуктов: вклад, заём или ОСАГО. А затем прямо с сервиса отправить оформленную заявку поставщикам этих продуктов – банкам, МФО или страховым компаниям.

Допустим, человек запланировал в предстоящие новогодние праздники сделать небольшой ремонт, одолжив деньги у банка. Попробуем вместе подобрать креди на «Выберу.ру». Для начала финансовый супермаркет можно посетить в любое удобное время. В его мобильном приложении или на сайте выбрать раздел «Для себя» и страницу с кредитами всех банков. Сервис сам поймет, из какого города пришел посетитель и покажет актуальные для данного региона предложения.

Москвичи увидят и будут выбирать подходящий кредит из 417-ти предложений 132 банков, а жители Екатеринбурга — из 163 продуктов федеральных и местных банков. Важно сказать, что для покупателей финансового супермаркета нет географических ограничений. Человек может находиться в небольшом уральском поселке, где нет отделений банка, и даже это не помешает ему оформить кредит. Банки-партнеры сервиса через сеть курьеров доставят необходимые документы в сотни уголков нашей страны.

Как сравнить, выбрать и получить самый выгодный банковский продукт не выходя из дома Все кредиты в банках Москвы можно увидеть меньше чем за 10 секунд / Фото: пресс-служба «Выберу.ру»

Любой финансово грамотный человек стремится сэкономить на расходах как можно больше. В финансовом супермаркете в этом ему поможет умный онлайн-подборщик кредита. Виртуальный «навигатор» не даст запутаться в сотнях предложений банков. Напротив, как только пользователь введет сумму, ставку и срок, подборщик за доли секунды рассчитает все-все имеющиеся варианты. Человеку останется только выбрать продукт, подходящий персонально ему с учетом личного Персонального кредитного рейтинга (ПКР) и с высокой вероятностью одобрения банком. Можно «поиграться» сроком и суммой кредита, чтобы сделать условия выплаты более комфортными и увидеть, на какую сумму при этом увеличится итоговая переплата.

Заявку с информацией о себе пользователь заполняет прямо на сервисе и только один раз. Дальше не нужно тратить время, потому что данные зарегистрированных пользователей «подгрузятся» автоматически во все банки.

Как сравнить, выбрать и получить самый выгодный банковский продукт не выходя из дома Оформить единую заявку на кредит на «Выберу.ру» можно всего за 5 минут / Фото: пресс-служба «Выберу.ру»

Григорий Бурденко: «Специальные калькуляторы «Выберу.ру» помогут рассчитать расходы по ипотеке или доходы по вкладу. С ними легко справится любой человек, даже если у него нет хороших финансовых знаний или в силу опыта или возраста у него нет навыков пользования интернет-сервисами. Сервис подбора делает все сам».

Сегодня «Выберу.ру» остается одним из самых быстрорастущих среди российских финансовых онлайн-супермаркетов. Каждый месяц им пользуются более 5 млн потребителей. Для постоянных клиентов стало привычным делом заглянуть в онлайн-супермаркет и быстро оценить, стоит ли брать кредит или покупать акции, увидев по дороге на работу рекламу какого-либо из банков. Или почитать интервью с экономистами и разборы злободневных тем от новостной редакции. Журналисты и эксперты сервиса хорошо знают, где и на чем можно сэкономить или заработать, помогают разобраться в тонкостях начислений налогов, пособий и пенсий, подводных камнях всех финансовых продуктов.

И, конечно, выбирать лучше хором?

Из-за неопределенности в экономике ставки по вкладам и кредитам меняются чуть ли не каждый месяц. У обычных людей это вызывает непонимание и тревогу, что, конечно же, мешает принимать взвешенные долгосрочные решения.

Всё сложнее и сложнее становятся сами банковские продукты. Неожиданно появляются комиссии за привычные переводы денег с карты на карту или снятие наличных. Банковские маркетологи искрометно придумывают «кешбэки», программы лояльности и бонусы со множеством оговорок. В итоге погоня за хорошими условиями — квест посложнее поиска заветного ключа в «Форте Боярд». Без финансовых знаний и подсказок в этом лабиринте сложно разобраться, а уж тем более — заработать. Например, чтобы по кредиту проценты были ниже, придется купить страховку. Но от нее можно отказаться, параллельно сэкономив на кредитных платежах по карте с кешбэком. Но сам кешбэк будет в выбранных категориях с «MSS-кодами» — их тоже нужно выбрать, чтобы не прогадать. Дополнительно учесть комиссии, которые следует изучить в многостраничных тарифах. Неправда ли, в этом квесте не всё сразу просто и понятно?

Григорий Бурденко: «Финансовую услугу нельзя потрогать руками — как новенький телефон или любой другой товар. Сравнивать приходится не просто потребительские свойства, а конечную сумму заработанных или потраченных денег. Итоговые расходы по ипотеке или доход от инвестиционного вклада не всегда очевидны. У людей не хватает времени во всем самостоятельно разбираться. Вряд ли в этом помогут советы диванных экспертов из интернета. Поэтому людям остается либо верить банку на слово, либо разбираться самим, обратившись за информацией в финансовый супермаркет».

Выбор остается за каждым конкретным человеком: принимать ли выгодное, на первый взгляд, предложение банка для «своего» клиента и таким образом «играть» по его правилам или же пойти и сравнить предложения разных банков в финансовом супермаркете – то есть оставить право выбора за собой.

ООО «ВЫБЕРУ.РУ МАРКЕТПЛЕЙС», ОГРН 1217700241010. Адрес. 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д.11, стр .Б, этаж 4, офис Б 402, +7 (495) 984-76-85

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