Юнармейцы приняли миллионного участника

Ученицы столичной школы № 878, участницы юнармейского отряда «Пионер» Анастасия Ашихмина, Алена Ткаченко и Екатерина Голубева (слева направо) приняли участие в форуме «Память жива». Они познакомились с участниками движения из других регионов России и обменялись с ними идеями на 2022 год / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

28 декабря в столице прошел форум «Память жива» движения «Юнармия». Представители региональных штабов подвели итоги работы в 2021 году.

Коридоры Общественной палаты пестрят красными беретами — символом юнармейцев. Сегодня здесь собрались не только московские ребята, но и представители движения из разных городов России: Орла, Белгорода, Астрахани, Воронежа, Санкт-Петербурга, Липецка и других. Девятиклассница столичной школы № 878 Екатерина Голубева — командир юнармейского отряда «Пионер». Ребята приехали на форум всей командой, чтобы обсудить новые идеи. По словам Екатерины, 2021 год был очень активным.

— Мы участвовали в мини-парадах, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Весной и летом ездили на слеты и форумы «Юнармии», были в лагере «Орленок», учились в школе юного командира в «Артеке». А еще наши ребята занимали призовые места в разных олимпиадах и фотоконкурсах, — рассказала Екатерина Голубева.

Девушка признается, что ее любимый предмет — история России. Так что для нее участие в движении «Юнармия» — это прежде всего возможность популяризировать эту науку среди младшего поколения. В этом помогают различные патриотические события, которые организовывает движение.

— Благодаря таким мероприятиям у подростков есть возможность пообщаться с представителями старшего поколения, ветеранами Великой Отечественной войны и других боевых действий, узнать их истории, сделать важные для себя выводы, — считает Екатерина Голубева.

Перед началом деловой программы у представителей региональных отрядов есть возможность задать вопрос начальнику главного штаба движения «Юнармия» Никите Нагорному. Ребята тянут руки. Больше всего их интересует, какими качествами должен обладать истинный юнармеец, какую поддержку региональным отрядам оказывает Москва и каким стал 2021 год для движения.

— В декабре мы приняли в «Юнармию» миллионного участника, — рассказывает Никита Нагорный. — Вообще, 2021 год стал знаковым для нас. Несмотря на пандемию, нам удалось реализовать акции «Вахта памяти», «Свеча памяти», несколько мини-парадов. Мы поздравили ветеранов. Наша главная цель — патриотическое воспитание молодежи и сохранение исторической правды. К сожалению, с развитием интернета и увеличением скорости передачи информации эта проблема стоит особенно остро.

Никита Нагорный добавил, что сейчас главный штаб «Юнармии» ведет переговоры с военными музеями России, чтобы у участников движения была возможность посещать такие учреждения бесплатно. Это одна из целей на 2022 год. Во время пандемии военно-патриотическое воспитание молодежи, как и многие другие процессы, перешли в онлайн-режим. Так, учебно-методическй центр «Авангард», который организовывал пятидневные военные сборы для подростков, в 2021 году создал первую в России платформу дистанционного обучения в сфере патриотического воспитания.

— Ребята, у которых не было возможности приехать к нам на сборы, смотрели лекции и видеоуроки от наших инструкторов по строевой и боевой подготовке, оказанию первой помощи, — рассказала директор центра «Авангард» Дарья Борисова. — Такой формат ничуть не уменьшил интерес к обучению. Наши уроки собрали тысячи просмотров.

На форуме зрителям показали документальный фильм «Память жива». В ленту вошли лучшие видеоработы конкуса «История моей семьи в истории Великой Отечественной войны», организованного «Юнармией». В таких роликах ребята рассказали о своих предках — участниках тех страшных событий, их подвигах и наградах.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Движение «Юнармия» создано в 2016 году. В первый месяц туда вступили 104 школьника. В конце 2016-го в организации состояло около 26 000 участников от 11 до 18 лет. В апреле 2017 года численность движения составила 70 000 членов. Штабы были открыты в 85 субъектах РФ. Еще через год в «Юнармии» числились 230 000 человек. Сейчас в проекте более 1 000 000 ребят.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вячеслав Бочаров, первый заместитель секретаря Общественной палаты России:

— «Юнармия» — молодая, динамично развивающаяся организация. Приятно видеть, что с каждым годом в движении становится все больше участников. На мой взгляд важно рассказывать молодежи не только о Великой Отечественной войне, но и о других боевых действиях. Это важные события истории, которые не должны быть забыты. Так подрастающее поколение не допустит подобных ошибок.