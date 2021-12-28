Бригада врачей окажет помощь пострадавшим максимально оперативно
29 декабря Центр медицины катастроф отметит 30 лет со дня основания. Главный внештатный специалист по первой помощи столичного Департамента здравоохранения, замдиректора ГБУ «Московский территориальный научно-практический центр медицины катастроф (ЦЭМП)» Сергей Гуменюк рассказал «Вечерней Москве» о работе центра.
— Какие задачи выполняет Центр медицины катастроф? Изменились ли они со временем?
— Основными направлениями деятельности являются организация оказания медицинской помощи пострадавшим при крупных пожарах, дорожно-транспортных происшествиях, террористических актах, чрезвычайных ситуациях различного характера, тех, которые возникают на территориях нашего города, а также медицинское обеспечение массовых спортивных, общественно-политических мероприятий. Проще говоря, все мероприятия с большим сосредоточением людей.
Что касается характера работы, то, безусловно, за последние два года он изменился в связи с коронавирусной инфекцией. Мы перестроились, и наше поле деятельности несколько расширилось. Помимо основной деятельности, сегодня занимаемся и вакцинацией, и профилактикой ковида, медицинской эвакуацией больных москвичей из других регионов в наши больницы. Центр медицины катастроф идет в ногу с непростым временем, и, как вся отрасль московского здравоохранения, мы направляем все силы на борьбу с коронавирусной инфекцией.
— Приходят ли сегодня на помощь сотрудникам центра новые технологии и какие?
— Однозначно. Во-первых у нас современное реанимационное оборудование, которое помогает нам в борьбе, как я уже сказал, с ковидом и в лечении больных при медицинских эвакуациях. Также широко используем информационные технологии. Недавно рассматривали модель 3D-шлема, в котором можно во время пожара наблюдать за ходом операции по его тушению, детально видеть все, что там происходит. Хочу отметить, что центр работает с новыми технологиями очень активно.
— Какие вызовы считаются самыми сложными и почему? Какой случай из практики вам наиболее запомнился?
— Наиболее сложные случаями были и остаются дорожно-транспортные происшествия, в которых страдают дети. Также сложными считаются пожары, потому что они имеют непредсказуемость медицинских последствий. В памяти остаются абсолютно все случаи, на которые мы выезжаем. В моей практике это «Дубровка», когда были захвачены заложники, и столкновение грузового автомобиля с рейсовым автобусов в Ознобишине.
— Сколько проходит времени от получения вызова до момента прибытия бригады на место происшествия?
— Авиационная служба может пересечь территорию всего города за 10–15 минут, а если же мы говорим об автомобильном транспорте, то в настоящее время бригады наших реанимобилей имеют постовую принадлежность, то есть они рассредоточены по всей территории Москвы. Поэтому это время сейчас занимает от 5 до 20 минут.
— Что вы можете сказать о техническом оснащении ЦЭМП?
— Наши автомобили являются полноценной реанимационной палатой на колесах. То же самое могу сказать и о вертолетах, которые оборудованы по последнему слову техники. Например, диэлектрическим полом, который позволяет во время проведения реанимационных мероприятий в полете проводить электроимпульсную терапию, безопасную для экипажа и окружающих людей.
— Сколько сегодня сотрудников в Центре экстренной медицинской помощи?
— Сегодня у нас трудятся 200 врачей и фельдшеров. Все они профессионалы своего дела.
ДОСЬЕ
Сергей Андреевич Гуменюк родился 25 апреля 1975 года в Москве. В 2001 году окончил Российский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело». С 2001 по 2002 год — интернатура по анестезиологии и реаниматологии на кафедре анестезиологии и реаниматологии лечебного факультета РГМУ. Общий медицинский стаж составляет 25 лет. С 2016 года кандидат медицинских наук. Имеет более 30 научных трудов.