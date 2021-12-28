Бригада врачей окажет помощь пострадавшим максимально оперативно

Замдиректора ГБУЗ «Научно-практический центр экстренной медицинской помощи» Сергей Гуменюк / Фото из личного архива

29 декабря Центр медицины катастроф отметит 30 лет со дня основания. Главный внештатный специалист по первой помощи столичного Департамента здравоохранения, замдиректора ГБУ «Московский территориальный научно-практический центр медицины катастроф (ЦЭМП)» Сергей Гуменюк рассказал «Вечерней Москве» о работе центра.

— Какие задачи выполняет Центр медицины катастроф? Изменились ли они со временем?

— Основными направлениями деятельности являются организация оказания медицинской помощи пострадавшим при крупных пожарах, дорожно-транспортных происшествиях, террористических актах, чрезвычайных ситуациях различного характера, тех, которые возникают на территориях нашего города, а также медицинское обеспечение массовых спортивных, общественно-политических мероприятий. Проще говоря, все мероприятия с большим сосредоточением людей.

Что касается характера работы, то, безусловно, за последние два года он изменился в связи с коронавирусной инфекцией. Мы перестроились, и наше поле деятельности несколько расширилось. Помимо основной деятельности, сегодня занимаемся и вакцинацией, и профилактикой ковида, медицинской эвакуацией больных москвичей из других регионов в наши больницы. Центр медицины катастроф идет в ногу с непростым временем, и, как вся отрасль московского здравоохранения, мы направляем все силы на борьбу с коронавирусной инфекцией.

— Приходят ли сегодня на помощь сотрудникам центра новые технологии и какие?

— Однозначно. Во-первых у нас современное реанимационное оборудование, которое помогает нам в борьбе, как я уже сказал, с ковидом и в лечении больных при медицинских эвакуациях. Также широко используем информационные технологии. Недавно рассматривали модель 3D-шлема, в котором можно во время пожара наблюдать за ходом операции по его тушению, детально видеть все, что там происходит. Хочу отметить, что центр работает с новыми технологиями очень активно.

— Какие вызовы считаются самыми сложными и почему? Какой случай из практики вам наиболее запомнился?

— Наиболее сложные случаями были и остаются дорожно-транспортные происшествия, в которых страдают дети. Также сложными считаются пожары, потому что они имеют непредсказуемость медицинских последствий. В памяти остаются абсолютно все случаи, на которые мы выезжаем. В моей практике это «Дубровка», когда были захвачены заложники, и столкновение грузового автомобиля с рейсовым автобусов в Ознобишине.

— Сколько проходит времени от получения вызова до момента прибытия бригады на место происшествия?

— Авиационная служба может пересечь территорию всего города за 10–15 минут, а если же мы говорим об автомобильном транспорте, то в настоящее время бригады наших реанимобилей имеют постовую принадлежность, то есть они рассредоточены по всей территории Москвы. Поэтому это время сейчас занимает от 5 до 20 минут.

— Что вы можете сказать о техническом оснащении ЦЭМП?

— Наши автомобили являются полноценной реанимационной палатой на колесах. То же самое могу сказать и о вертолетах, которые оборудованы по последнему слову техники. Например, диэлектрическим полом, который позволяет во время проведения реанимационных мероприятий в полете проводить электроимпульсную терапию, безопасную для экипажа и окружающих людей.

— Сколько сегодня сотрудников в Центре экстренной медицинской помощи?

— Сегодня у нас трудятся 200 врачей и фельдшеров. Все они профессионалы своего дела.

ДОСЬЕ

Сергей Андреевич Гуменюк родился 25 апреля 1975 года в Москве. В 2001 году окончил Российский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело». С 2001 по 2002 год — интернатура по анестезиологии и реаниматологии на кафедре анестезиологии и реаниматологии лечебного факультета РГМУ. Общий медицинский стаж составляет 25 лет. С 2016 года кандидат медицинских наук. Имеет более 30 научных трудов.