Дизайнеров вдохновили краски мегаполисов мира

Слева направо: заместитель директора ГБУ «Московские ярмарки» Алла Клименко, певица Валерия, министр правительства Москвы, первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк и телеведущая Юлия Барановская на открытии галереи дизайнерских елок на Кузнецком Мосту / Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

На Кузнецком Мосту открылась традиционная галерея модных новогодних елей. 28 декабря «Вечерняя Москва» побывала там и узнала подробности этого проекта.

Площадь у ЦУМа стала одной из самых необычных площадок традиционного новогоднего фестиваля «Путешествие в Рождество». Здесь можно увидеть целую галерею новогодних дизайнерских елок, авторы которых вдохновлялись главными символами и новогодними красками мегаполисов мира — Москвы, Нью-Йорка, Лондона, Парижа, Дубая и других. Все дизайнерские решения объединяет одна тема — «Елки больших городов. Новогодние традиции».

— Я живу совсем рядом — на Тверской, поэтому решила посмотреть, как город готовится к празднику, — рассказывает Элина Ташлыкова. — Очень нарядно и оригинально.

В украшении этих дизайнерских елей приняли участие известные стилисты, композиторы, артисты балета и музыканты. Они сами выбирали страну, в стиле которой хотели бы украсить елку, а затем разрабатывали ее дизайн. Поэтому каждый экспонат этой галереи новогодних красавиц отличается своей уникальностью и необычными игрушками.

Дизайнер Яна Расковалова украшала ель, посвященную Москве. В ее понимании наша столица — город бесконечного движения. Поэтому в декоре новогодней красавицы она решила передать городской ритм. Акцент в оформлении сделан на технологичное новогоднее убранство. Так, четыре неоновых кольца буквально отражают карту столицы (МКАД, ТТК, Садовое и Бульварное кольца), а также сердце города — Кремль и его главный символ — рубиновую звезду Спасской башни.

— В моем декоре преобладает красный цвет, который олицетворяет для многих любовь и праздник,— говорит Яна Расковалова.

А дизайнер Алиса Боха выбрала лондонскую елку и оформила ее в стиле одной из английских сказок.

— «Елки больших городов» — это уникальный проект, который не просто объединил российское дизайнерское сообщество, но и привнес в Москву что-то необычное. На мой взгляд, эту выставку можно назвать еще одной новогодней достопримечательностью города, — отмечает Боха.

А вот дизайнеры Алиса и Юлия Рубан приглашают помечтать о семейном отдыхе в итальянской Тоскане и почувствовать ласковый климат курорта Форте-дей-Марми. Среди украшений ели — игрушки в форме велосипедов, чашек эспрессо и пляжных кабинок.

По словам одного из организаторов этого проекта, телеведущей Юлии Барановской, украшенные елки являются еще и частью благотворительной акции.

— Наши дизайнеры также сделали небольшие копии этих деревьев и подготовили подарки для воспитанников детдомов. Елки будут дарить радость не только горожанам, но и тем, кто больше всего нуждается в новогоднем чуде, — детям, у которых нет семьи, — рассказала телеведущая.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Немерюк, министр Правительства Москвы, первый заместитель руководителя Аппарата мэра и Правительства Москвы, руководитель Департамента торговли и услуг:

— Не первый год мы ставим елки на Кузнецком Мосту и известные российские дизайнеры украшают их. Эти работы соединили впечатления от разных городов, их главные символы и новогодние краски, чтобы передать всю атмосферу праздника. Сейчас границы закрыты, но с помощью этих елок москвичи и гости города смогут совершить настоящее путешествие в другие страны.