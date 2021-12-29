Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

МегаФон выходит на орбиту

Никита Миронов

Общество
МегаФон выходит на орбиту
Фото: pexels

Мобильный оператор МегаФон, дочернее предприятие «МегаФон 1440» и Группа ВТБ подписали соглашение о вхождении банка ВТБ в состав участников проекта создания низкоорбитальной спутниковой системы передачи данных.

Основная задача проекта — создание коммерчески успешного сервиса широкополосной передачи данных на высоких скоростях с минимальными задержками на базе низкоорбитальной спутниковой группировки. Создаваемая система позволит обеспечить глобальное покрытие всей территории России и мира с фокусом на массовых потребителях из всех реальных секторов экономики.

С декабря 2021 года дочернее предприятие мобильного оператора начинает трансформацию модели исследовательской лаборатории в вертикально интегрированную компанию полного цикла разработки и серийного производства, необходимую для создания низкоорбитальной спутниковой системы. Привлечение ВТБ в качестве инвестора — важный этап дальнейшего развития проекта. В ближайший год проект ожидает как кратный рост существующих команд разработки, так и создание новых технологических и производственных подразделений.

В результате сделки мобильный оператор сохранит крупнейшую долю в проекте в размере 75 процентов, группе ВТБ будет принадлежать 15 процентов, а 10 процентов сохранит команда «МегаФон 1440» — Алексей Шелобков, Артем Икоев и Сергей Столяров. Представитель группы компаний войдет в состав совета директоров дочернего предприятия. Инвестиции банка составят 2 млрд руб.

— Наша стратегия направлена в том числе на поддержку и развитие проектов цифровой экономики, новых высокотехнологичных индустрий. Создание современной системы спутниковой передачи данных — амбициозный, технологически сложный проект, который откроет широкие возможности для развития целых секторов экономики, — заявил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.

— За год работы был сформирован костяк исследовательской команды и получены первые существенные результаты. Сейчас, параллельно с продолжающимся моделированием целевой космической системы, мы запускаем разработку всех ее ключевых элементов — космических аппаратов, абонентских терминалов, наземной инфраструктуры и т. д. Также в ноябре 2021 года решением ГКРЧ нашему проекту были выделены необходимые полосы радиочастот в Ka и Ku диапазонах в России. Теперь мы переходим к важнейшему этапу подачи международных заявок для получения разрешений в других странах, — пояснил Алексей Шелобков, генеральный директор компании «МегаФон 1440».

Банк ВТБ Мегафон Спутники
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

101-й километр наших дней

Александр Лосото
Александр Лосото

Душевное неравновесие

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Киберколхоз — дело добровольное

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Детям дрессировка идет во вред

Денис Назаров
Денис Назаров

Бизнес умеет держать удар

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Все мнения
О проекте