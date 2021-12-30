Спасатель Евгений Астахов: Надейся на лучшее, готовься к худшему

Фото: Из личного архива Евгения Астахова

Заместитель начальника парашютно-десантной службы «Авиалесоохраны» Евгений Астахов поделился с «Вечерней Москвой» впечатлениями о непростом 2021-м и рассказал, почему в будущее смотрит с оптимизмом.

— Евгений, что думаете об уходящем годе?

— Я работаю в «Авиалесоохране» пять лет, даже три дополнительных дня к отпуску появились за выслугу лет, решил под конец года их взять. За все время год был самым сложным. Если говорить про службу, то в основном из-за новых планов: закупка авиации, создание лесопожарного центра «Север». Но в целом год мне понравился — видно развитие.

— Ковид сильно навредил?

— В этом году многие заболели. Люди подолгу в командировках находились, сильно горели Тюмень, Иркутская область, Якутия. На местах заболевали. Но так же можно было и гриппом заболеть. Да и людей мы оперативно из леса вывозим на вертолетах — безопасность превыше всего.

— Что бы вы отметили из своих личных достижений? Может быть, сделали то, что давно хотели?

— Я сапборд освоил, очень классно, давно мечтал. Поехали с женой на Селигер. Сначала думал: как на нем вообще стоять? Это же невозможно! Но потихоньку втянулся. В сентябре с дочерью в Крым съездили, катались там с ней.

— Сегодня у многих тревожное настроение. А что лично вам придает оптимизм?

— В следующем году однозначно все будет лучше, я так считаю. Как говорят, надейся на лучшее, готовься к худшему. Меня радует то, что в мире все больше думают об экологии. Появился тренд на снижение углеродного следа. В Думе вот даже обсуждают законопроект о запрете одноразовой посуды. Полностью поддерживаю.

Когда постоянно работаешь на природе, приходит осознанность. Не сказать что я ярый эколог, но если есть возможность купить бумажный пакет, я всегда беру бумажный. Наверное, этого и в новом году хотел бы всем пожелать — более осознанно относиться к окружающему миру.

— Как будете отмечать?

— Отмечать, конечно, буду с семьей. Хотим съездить куда-нибудь на праздники, но у нас ребенок маленький, сейчас вот опять приболела. ПоQтому мы теперь с опаской билеты на самолет покупаем в связи с коронавирусом. Зато стали часто на машине путешествовать.