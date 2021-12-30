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Барбара Брыльска призналась, что умеет готовить заливную рыбу лучше, чем ее героиня

Светлана Самченко

Общество
Барбара Брыльска призналась, что умеет готовить заливную рыбу лучше, чем ее героиня
Польская актриса Барбара Брыльска в роли Наденьки Шевелевой / Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» / 1976 год

По данным исследования известного онлайн-кинотеатра, больше половины россиян в новогоднюю ночь до сих пор смотрят «Иронию судьбы, или С легким паром!». Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснила, как встречает праздник польская кинозвезда Барбара Брыльска — та самая Наденька Шевелева из легендарного фильма.

Актриса сейчас почти не выходит из своего дома в Варшаве и неохотно отвечает на телефонные звонки, часто отказывает журналистам в интервью. Особенно возмущают пани Барбару недавно прокатившиеся по интернету фальшивые новости о состоянии ее здоровья.

— Доброго дня, пани Барбара! Вы отмечаете Новый год или главный зимний праздник у вас Рождество?

— Отмечаю Новый год, но скромно. Дома с семьей. Предпочитаю дольше полуночи не сидеть. Чтобы быть в хорошей форме, нельзя пренебрегать здоровым сном. А Рождество люблю больше, чем Новый год.

— Чем угощаете родных?

— Заливной рыбой! И это не шутка, я ее лучше готовлю, чем моя героиня Надя. А еще люблю пирожки с грибами, красный борщ.

— А «Иронию» смотрите?

Нет. Этот фильм мне много дал и хорошего, и плохого. Но его время позади. А продолжение, снятое в 2007 году, вообще не считаю сильной картиной. Но это романтическая история нашей юности, и я понимаю, что правильно поступила, не отказавшись сниматься. Когда в феврале 2021 года я узнала о смерти моего партнера по съемкам Андрея Мягкова, я сильно плакала. Он был прекрасным актером, человеком. Когда твой возраст называют почтенным, жизнь начинает состоять из череды потерь. Это горько...

— В кино судьба Нади переменилась за одну ночь. Как вы думаете, в жизни так бывает?

— Судьба, особенно женская, может перемениться даже за одну минуту. Я, например, верю в любовь с первого взгляда. Мне самой приходилось так влюбляться. Я несколько раз выходила замуж, и всегда это была именно такая любовь, внезапно вспыхивающая и захватывающая все существо человека.

ДОСЬЕ

Барбара Брыльска родилась 5 июня 1941 года. В 15 лет впервые сыграла эпизодическую роль в художественном фильме «Галоши счастья». В 1967 году окончила Варшавскую высшую школу театра, кино и телевидения. Снялась в 70 фильмах. Лауреат Государственной премии СССР и премии «Золотые цветы».

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