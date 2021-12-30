Барбара Брыльска призналась, что умеет готовить заливную рыбу лучше, чем ее героиня

Польская актриса Барбара Брыльска в роли Наденьки Шевелевой / Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» / 1976 год

По данным исследования известного онлайн-кинотеатра, больше половины россиян в новогоднюю ночь до сих пор смотрят «Иронию судьбы, или С легким паром!». Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснила, как встречает праздник польская кинозвезда Барбара Брыльска — та самая Наденька Шевелева из легендарного фильма.

Актриса сейчас почти не выходит из своего дома в Варшаве и неохотно отвечает на телефонные звонки, часто отказывает журналистам в интервью. Особенно возмущают пани Барбару недавно прокатившиеся по интернету фальшивые новости о состоянии ее здоровья.

— Доброго дня, пани Барбара! Вы отмечаете Новый год или главный зимний праздник у вас Рождество?

— Отмечаю Новый год, но скромно. Дома с семьей. Предпочитаю дольше полуночи не сидеть. Чтобы быть в хорошей форме, нельзя пренебрегать здоровым сном. А Рождество люблю больше, чем Новый год.

— Чем угощаете родных?

— Заливной рыбой! И это не шутка, я ее лучше готовлю, чем моя героиня Надя. А еще люблю пирожки с грибами, красный борщ.

— А «Иронию» смотрите?

Нет. Этот фильм мне много дал и хорошего, и плохого. Но его время позади. А продолжение, снятое в 2007 году, вообще не считаю сильной картиной. Но это романтическая история нашей юности, и я понимаю, что правильно поступила, не отказавшись сниматься. Когда в феврале 2021 года я узнала о смерти моего партнера по съемкам Андрея Мягкова, я сильно плакала. Он был прекрасным актером, человеком. Когда твой возраст называют почтенным, жизнь начинает состоять из череды потерь. Это горько...

— В кино судьба Нади переменилась за одну ночь. Как вы думаете, в жизни так бывает?

— Судьба, особенно женская, может перемениться даже за одну минуту. Я, например, верю в любовь с первого взгляда. Мне самой приходилось так влюбляться. Я несколько раз выходила замуж, и всегда это была именно такая любовь, внезапно вспыхивающая и захватывающая все существо человека.

ДОСЬЕ

Барбара Брыльска родилась 5 июня 1941 года. В 15 лет впервые сыграла эпизодическую роль в художественном фильме «Галоши счастья». В 1967 году окончила Варшавскую высшую школу театра, кино и телевидения. Снялась в 70 фильмах. Лауреат Государственной премии СССР и премии «Золотые цветы».