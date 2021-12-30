«МегаФон»: самым популярным технологичным подарком к Новому году стали смартфоны

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В этом году жители России будут дарить смартфоны, беспроводные наушники, смарт-часы и умные колонки. К таким выводам пришли специалисты мобильного оператора «МегаФон», проанализировав продажи в своей розничной сети в декабре 2021 года.

Рост спроса на потребительскую электронику традиционно приходится на вторую половину декабря. В этом году россияне отложили покупку подарков на последние выходные перед праздниками: 25 и 26 декабря в сети «МегаФон Ретейл» был зафиксирован пик продаж.

Общие продажи товаров во второй половине декабря выросли на 35 процентов в штучном выражении и на 41 процент в денежном. Самой быстрорастущей категорией стали умные колонки: продажи этих устройств накануне Нового года увеличились на 134 процента.

Наиболее популярными новогодними подарками стали смартфоны. В среднем россияне тратят на их покупку 23 тысячи рублей. Самыми желанными брендами стали Samsung, Xiaomi и Apple, а моделями — Samsung A22s, Xiaomi Redmi 9A, Samsung Galaxy A12. Во второй половине декабря популярность этой категории товаров увеличились на 40 процентов.

Беспроводные наушники заняли вторую строчку в списке популярных технологичных подарков. В преддверии Нового года спрос на этот тип устройств вырос на 85 процентов. В лидерах продаж JBL, Honor и Xiaomi, а средняя цена покупки составила 4,4 тысячи рублей.

Третье место заняли умные часы: интерес к этой категории товаров увеличился на 33 процента. Самыми востребованными брендами стали Apple, Amazfit, Huawei — на них пришлось более 80 процентов продаж всех смарт-часов. Чаще других моделей россияне выбирали Huawei Watch Fit, Apple Watch SE 44mm, Amazfit GTS 2 Mini. Средняя цена покупки смарт-часов составила 17,1 тысячи рублей.

— Рост продаж гаджетов в декабре свидетельствует о трех тенденциях. Первая — мы, несмотря на различные неурядицы, по-прежнему хотим радовать своих близких, и это, на мой взгляд, прекрасно, — рассуждает кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев. — Вторая тенденция — резкий рост уровня цифровизации жизни. В интернете мы уже не только работаем и общаемся, но и развлекаемся: смотрим фильмы, слушаем музыку, читаем книги. И тут без гаджетов никак. Третья тенденция: мы стали более внимательны к своему здоровью. Ведь те же умные часы, в частности, позволяют узнать пульс, число сделанных в течение дня шагов, проверить качество сна и т. д. Растет число людей, практикующих ЗОЖ или хотя бы двигающихся в этом направлении. И это тоже здорово.