Для московских школьников и педагогов подготовили новогодние онлайн-квизы

Фото: Департамент образования и науки Москвы

Для учеников начальных классов, их учителей и воспитателей Городской методический центр разработал онлайн-квизах на зимнюю тематику. Пройти их можно только один раз. Сертификаты об участии будут размещены в личных кабинетах взрослых и детей.

Ученикам начальных классов, которые любят наблюдать за окружающей природой, задания онлайн-квиза «Зимние узоры» дадут новые идеи для открытий. Они узнают о составе и строении снежинки, определят, какое перед ним дерево по его кроне, и разберут инструкцию о подкормке птиц.

Также для детей подготовили и онлайн-квиз «Зимние сказки», посвященный произведениям Татьяны Домаренок «Новогодние звездочки» и «Антошкины снеговички». При выполнении заданий ребятам нужно будет правильно закончить предложения, соотнести изображения с отрывками из волшебных историй, правильно подобрать определения к словам, которые встретятся им в тексте.

О том, как меняется столица в преддверии Нового года школьники смогут узнать из квиза «Новогодняя Москва». Ребят ждут интересные подробности о проведении фестиваля «Путешествие в Рождество» и о главной елке страны. Также они подсчитают, сколько писем Деду Морозу от детей приходит каждый день, и придумают праздничную историю по картинкам.

Для учителей начальных классов и воспитателей стартовал онлайн-квиз «Здравствуй, Новый год!». При выполнении заданий участники узнают, как женские бусы в России стали украшением для елок, восстановят правильную последовательность изготовления популярной зимней игрушки, проверят, насколько хорошо они помнят содержание сказки «Щелкунчик и Мышиный король» Эрнста Гофмана и мультфильма «Когда зажигаются елки».