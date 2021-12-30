Ушедшие легенды: кого мы потеряли в 2021 году

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В 2021 году мир покинули великие люди, внесшие огромный вклад в мировую историю, науку и культуру. Больно и тяжело было прощаться со знаменитым советским Ихтиандром из «Человека-амфибии» Владимиром Кореневым. Потряс уход из жизни самого веселого режиссера и сценариста всех времен Бориса Грачевского, отца юмористического журнала «Ералаш». Не стало народного артиста Андрея Мягкова, который так полюбился ролями в кинокартинах «Ирония судьбы» и «Служебный роман». «Вечерняя Москва» вспоминает отечественных знаменитостей, которые покинули этот мир в уходящем году.



Михаил Виноградов

Фото: Youtube / Социология Москвы

1 января на 83-м году жизни скончался криминальный эксперт, профессор-криминалист, благодаря которому правоохранители находили маньяков и серийных убийц, Михаил Виноградов. Родился он в 1938 году в Москве. В школьные годы будущий профессор увлекался журналистикой, в старших классах писал статьи для различных изданий. Виноградову удалось даже сделать интервью с Раулем Кастро. О первом полете Гагарина в космос ему тоже довелось писать. Окончив общеобразовательную школу, он поступил в Первый московский мединститут на кафедру психиатрии, где защитил докторскую на тему деформации психики сотрудников правоохранительных органов.

В «нулевых» Виноградов начал тщательно изучать алгоритмы поведения маньяков, занимался психологическим описанием преступников и особенностями их поведения. Благодаря его усилиям впервые был составлен физический и психологический портрет Битцевского маньяка.

За экспертным мнением профессора часто обращались представители МВД и ФСБ. С 2009 года криминалиста Виноградова начала приглашать на телевизионное шоу «Битва экстрасенсов», так как он с уважением относился к людям со сверхспособностями и утверждал, что спецслужбы многих стран сотрудничают с экстрасенсами. В последние годы к Виноградову часто обращались журналисты, чтобы получить комментарий по самым запутанным и громким преступлениям. Причиной смерти знаменитого криминалиста стала коронавирусная инфекция. Несмотря на все усилия врачей, спасти пациента им не удалось.

Владимир Коренев

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Кинокартина Владимира Чеботырева «Человек-амфибия», в котором посчастливилось Кореневу сыграть Ихтиандра, превратила студента ГИТИСа в главный секс-символ страны. Режиссер специально выбрал на эту роль актера, чье имя никому не было известно. И новое творение Чеботырева оказалось лидером советского кинопроката 1962 года, подарив Кореневу одну из самых ярких киноролей. Помимо кино Коренев всецело посвящал себя театральному искусству и свое основное призвание нашел на сцене театра имени Станиславского. Народный артист России ушел из жизни 2 января. Причина смерти — коронавирус. Все попытки спасти великого артиста были безуспешными. Последние дни своей жизни Владимир Борисович был в тяжелом состоянии и находился в «красной зоне». Кореневу было 80 лет.

Борис Грачевский

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Путь в мир кино для основателя и художественного руководителя детского киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского был тернист. Перед тем как попасть на студию имени Горького, где он работал грузчиком, а впоследствии администратором съемочной группы на фильмах, ему пришлось пройти службу в советской армии и отработать нескольких лет на заводе. Но россиянам Грачевский запомнился все же благодаря своему главному детищу — альманаху пародийных, юмористических и воспитательных короткометражек для детей «Ералаш». Этот киножурнал режиссер придумал вместе с драматургом Александром Хмеликом в 1974-м, а в 2002-м Грачевский стал художественным руководителем «Ералаша». Наверное, ни для кого не секрет, что на поучительных и смешных видеозарисовках выросло не одно поколение советских и российских граждан.

Жизнь кинорежиссера оборвалась в середине января на 72-м году жизни. Еще в конце декабря прошлого года Бориса Юрьевича госпитализировали с коронавирусом, а за несколько дней до ухода процент поражения легких достиг отметки 75. Изначально Грачевский лечился дома, но состояние его начало ухудшаться, и он был доставлен в больницу. В первые несколько дней он выходил на связь со знакомыми и друзьями, активно выкладывал фото из палаты в соцсети, но затем наступила отрицательная динамика и Грачевский скончался.

Василий Лановой

Василий Лановой / Личное фото

Один из самых главных красавцев отечественного кинематографа Василий Лановой на протяжении многих лет пользовался большой популярностью не только у представительниц прекрасного пола, но был крайне востребован в кино и театре. Благодаря запоминающейся внешности артисту часто доводилось играть благородных дворян и офицеров. Однако сам актер часто в интервью признавался, что ему больше всего понравилось играть генерала войск СС Вольф в «Семнадцати мгновениях весны» Татьяны Лиозновой.

Самой главной ролью своей жизни артист называл также небольшой эпизод в фильме «Полосатый рейс», где артист появляется буквально на несколько секунд. Многие помнят эту сцену: герой Ланового загорает на пляже в модных «кошачьих» очках. А когда приподнимает их, произносит знаменитую фразу о группе в полосатых купальниках. Затем стремглав убегает, сокрушая все на своем пути.

Народный артист СССР умер в Москве из-за осложнений после коронавируса в конце января. Почти месяц врачи боролись за жизнь Василия Семеновича, и актер даже шел на поправку. Однако 28 января его состояние ухудшилось. Артиста подключили к аппарату ИВЛ и делали все, чтобы его спасти. Но чуда не произошло, и Лановой умер в возрасте 87 лет.

Владимир Меньшов

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Еще в конце июня у Владимира Валентиновича был выявлен COVID-19, который протекал сначала в легкой форме. Однако вскоре создатель легендарных кинокартин «Любовь и голуби» и «Москва слезам не верит» был госпитализирован с двусторонней пневмонией и третьей стадией дыхательной недостаточности.

Утром 5 июля Владимира Валентиновича не стало. Родные и коллеги не могли поверить в быстрый уход знаменитого артиста. В этот день его дочь, актриса и телеведущая Юлия Меньшова разместила в своем микроблоге серию черно-белых фото с отцом. «Все. Все… все…» — написала она.

Петр Мамонов

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Несмотря на то что Петр Мамонов благодаря своему образу и ролям получил прозвище «Вечный дьявол», актерский успех к нему пришел довольно поздно. До того как попасть в объективы кинокамер, он успел поработать грузчиком, кочегаром, лифтером и даже переводчиком. Но звездой советского авангарда Мамонова сделал его музыкальный проект «Звуки Му», просуществовавший до 1990 года, а затем переживший многократные возрождения. Этот статус он неустанно подтверждал почти до самой смерти, периодически выпуская новые альбомы. Не менее яркими и автобиографичными были его роли в кино. Мамонова прославила игра в таких картинах, как «Остров», «Царь» и «Такси-блюз». К 45 годам артиста настиг кризис. Он с головой ушел в религию и вел отшельнический образ жизни.

Мамонов скончался 15 июля в возрасте 70 лет из-за коронавируса. Артист в тяжелом состоянии был госпитализирован. В медучреждении он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Мамонов продолжительное время находился в состоянии медикаментозного сна, и врачам не удалось вернуть его в сознание.

Игорь Кириллов

Легендарный диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Игорь Кириллов, который также долгие годы вел программу «Время», ушел из жизни в конце октября. Несмотря на наличие хронических заболеваний, Игорь Леонидович до последнего трудился: вел концерты и парады в День Победы, часто появлялся в качестве гостя на телевидении. Последние дни своей жизни он провел в Боткинской больнице. У него был тромбоз нижних конечностей, из-за чего пришлось ампутировать ногу.

Оказавшись в медучреждении, Кириллов подхватил коронавирус, что ухудшило клиническую картину пациента. Несмотря на то что близкое окружение не сомневалось в исцелении диктора, Кириллову справиться с недугом не удалось, поэтому его скоропостижный уход был неожиданностью для всех. Игорю Кириллову было 89 лет.

Валерий Гаркалин

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

За жизнь Валерия Борисовича несколько недель переживали не только его родственники, но и вся страна. Еще в начале октября артист, который ранее перенес несколько инфарктов, попал в клинику с коронавирусом. У него было выявлено 70–80 процентов поражения легких.

Все старания медиков оказались тщетными, и Гаркалину с каждым днем становилось хуже, что заставило врачей ввести его в медикаментозную кому. Позже стало известно, что у него полностью поражены легкие и шансы выздороветь минимальны. К сожалению, спасти Валерия Борисовича не удалось, и 20 ноября в возрасте 67 лет он скончался. Дочь артиста призналась, что он был вакцинирован, но тяжелые сопутствующие заболевания не оставили артисту шанса на выживание.

Нина Русланова

Фото: Скриншот видео YouTube-каналf Vangogh TV

У Нины Ивановны давно были проблемы со здоровьем, а в октябре она заболела коронавирусом, который ухудшил ее самочувствие. Как писали СМИ, артистку доставили в больницу с вирусной пневмонией и мерцательной аритмией. Однако после смерти ее дочь рассказала, как на самом деле уходила мама, и обвинила во всем лечащих врачей.

По ее словам, Руслановой в реанимации влили два литра крови, что спровоцировало обширный инфаркт. Затем у нее нашли полип, не дожидаясь гистологии, его удалили. Дочь актрисы привозила матери лекарства, которых не было в больнице. Позже у звезды телесериала «Тени исчезают в полдень», кинокартин «Зимняя вишня» и «Собачье сердце» развилась больничная пневмония. Спустя несколько дней тесты показали положительный статус на COVID-19 у артистки. Актрису перевезли в другую больницу, но и там ей не оказали своевременную помощь. И 21 ноября Нины Ивановны не стало. Она покинула этот мир в возрасте 75 лет.

Александр Градский

Фото: facebook/alexandergradsky

Тяжело перенесла Россия и смерть великого композитора, обладателя удивительного голоса и автора знаменитого шлягера «Как молоды мы были» Александра Градского. Одному из самых авторитетных наставников музыкального шоу «Голос» были подвластны любые жанры: опера, эстрада и даже рок. Он написал свыше двухсот песен, многие из которых на собственные стихи. Градский был автором музыки к десяткам мультфильмов, фильмов, рок-операм и балетам. О том, что артисту стало плохо, СМИ сообщили в конце ноября. Композитор был экстренно доставлен в больницу с подозрением на инсульт. Сообщалось, что у него резко понизилось давление и появилось головокружение. Градский отказывался от госпитализации несколько раз, пока его состояние не ухудшилось.

Ночью 28 ноября Градский скончался — у него был ишемический инсульт. Коллеги уверены, что на здоровье артиста повлиял перенесенный в сентябре COVID-19.

Виктор Коклюшкин

Фото: Youtube / Россия 1

Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин запомнился отечественному зрителю в первую очередь как автор известных монологов, которые со сцены читал не только он сам, но и Владимир Винокур, Евгений Петросян, Ефим Шифрин, Клара Новикова и другие юмористы. Коклюшкин был участником телепередач и концертов «Смехопанорама», «Аншлаг», «Измайловский парк», «Клуба юмора» и «Смеяться разрешается», а также «Кривое зеркало». Сатирик также писал книги, пьесы и сценарии. В 1983 году Ефим Шифрин впервые исполнил знаменитый монолог Коклюшкина «Алло, Люся!», с которым впоследствии выступал и сам писатель. В последние годы жизни Коклюшкин страдал из-за проблем со здоровьем. Он умер 11 ноября в Москве на 76-м году жизни из-за острой сердечной недостаточности.

Нина Ургант

Фото: Вступление, 1962 год

Бабушка знаменитого комика и телеведущего Ивана Урганта — Нина Ургант долгие годы боролась с болезнью Паркинсона. Как признавалась актриса в своих последних интервью, ей очень тяжело жить с этим диагнозом.

Болезнь не позволяла артистке сниматься в кино, водить машину и жить полноценной жизнью. От многочисленных процедур и постоянного нахождения в медицинских учреждениях она сильно уставала и даже «потеряла веру во врачей». Она признавалась, что ее уже никто не спасет и говорила: «Господь мне позволил прожить 85 счастливых лет — это и так много. Думаю, мало кто из современного поколения доживет до такого возраста».

Ургант ушла из жизни 3 декабря в возрасте 92 лет. Ее тело в собственной квартире обнаружила сиделка. Ранее СМИ писали, что Нина Николаевна еще с лета стала чувствовать себя плохо: она практически не выходила на улицу и вела малоподвижный образ жизни.

Звезда советского кино прославилась после выхода киноленты «Белорусский вокзал», где Нина Ургант сыграла роль бывшей фронтовой медсестры Раи. Песня «Нам нужна одна победа» в ее исполнении стала настоящим символом фильма, а образ ее героини украшал почти все афиши фильма.