Московские психологи рассказали, как создать праздничное настроение

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Новый год и дети, и взрослые ждут чего-то волшебного и сказочного. О том, как провести это время максимально полезно и увлекательно, поделились педагоги-психологи Городского психолого-педагогического центра Москвы Ирина Вшивкова и Татьяна Цымлова.

Вспомните все самое лучшее

В последние дни 2021 года самое время вспомнить и записать 21 радостное событие, которое произошло с вами за эти 12 месяцев. А оформить это можно интересным способом. Нужно разделить лист пополам и провести линию событий 2021 года. А при помощи цветных маркеров обозначить события, в которых вы ощущали что-то негативное (раздражение, грусть), и события, которые принесли что-то позитивное (радость, спокойствие). Расположите первые под линией, а вторые — над ней. Это позволит понять, каким был для вас этот год.

Мечтайте и ставьте цели

Хотите, чтобы мечты наверняка сбывались? Начало года — самое правильное для этого время. Начинать можно с простого: воплотить такие мечты точно удастся, а мозг зафиксирует успех и порадует порцией мотивации для новых мечтаний.

Усложняйте постепенно и не теряйте веру в себя: мечты как раз и нужны для того, чтобы с оптимизмом смотреть в будущее.

Полезным может оказаться следующий прием. Проживите «идеальный день» своей жизни. Для этого как можно точнее во всех деталях представьте, из чего он бы мог для вас состоять: опишите все свои действия, ощущения. Кого вы хотели бы встретить? Чем заниматься? Что бы вы хотели съесть на ужин? Во что оденетесь? Это позволит прислушаться к себе, понять, чего именно хочется от жизни, правильно настроиться и начать действовать в понятном направлении.

Расскажите о своих планах

Когда мы делимся с друзьями и близкими своими мечтами и ожиданиями, это делает нас более ответственными перед самим собой. Именно поэтому отличной идеей будет в первые дни Нового года рассказать тем, чье мнение для вас особо важно, о своих целях на ближайшее время.

Хотите, чтобы цели воплотились в реальность — зафиксируйте их и отслеживайте с определенной периодичностью, на какой стадии достижения результата вы находитесь.

Позаботьтесь о настроении

Придумайте заранее по одному небольшому необычному делу в день, которое обеспечит вам и вашим близким увлекательный совместный досуг и праздничное настроение. В такой список «волшебных помощников» могут попасть следующие задания: испечь ароматное имбирное печенье, прочитать новогоднюю сказку, посмотреть новогоднюю киноисторию, засушить корочки апельсина для декора, устроить ужин при свечах, вырезать новогоднюю снежинку и др. Распишите активности и приятные встречи на новогоднюю неделю: это добавит всем правильного позитивного настроя на эти дни. Сделайте так, чтобы каждый день остался в памяти ярким воспоминанием.