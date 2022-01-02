Число лидера: нумеролог рассказал о значении цифры 22
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Обилие двоек в начертании грядущего 2022 года не могло оставить равнодушным нумерологов. Чего ждать от такого сочетания всем нам и каждому в отдельности? Люди, поклоняющиеся цифрам, уже в курсе.
Двойка, если верить классическому нумерологическому раскладу — это цифра Луны, то есть связана с женскими энергиями: эмоциональными и душевными переживаниями, сомнениями, чувствительностью, интуицией, тайной, впечатлительностью, уступчивостью, заботой о ближних, благотворительностью. Если свернуть цифры года до одной, как это принято в нумерологии (2+0+2+2), мы получаем 6 — еще одну женскую цифру, на сей раз управляемую Венерой и всем, что связано с любовью, отношениями, браком, а также дизайном и красотой. То есть активничать в этих сферах можно в этом году смело.
Впрочем, все эти нумерологические сентенции люди интересующиеся и так уже наверняка прочитали в интернете. В поисках небанального прогноза мы обратились к Сергею Кузнецову — профессиональному математику с академическим образованием, который, начав с возмущенного «Пифагор, ты не прав!» (грек был одним из родоначальников нумерологии), вот уже более 30 лет занимается этой несерьезной наукой, проторил в ней свою нестандартную тропу и окончательно убедился в том, что мы давным-давно живем в полностью оцифрованном мире.
— Если 2021 год был связан у нас с разделением на свой-чужой (привитый-непривитый), распределением по кланам и группам — весь мир разъединился, каждая страна обособилась от остальных, то главным словом 2022-го станет «лидерство», — считает наш эксперт. — Это будет проявляться как в личных отношениях (люди будут стараться проявлять лидерские качества, завоевывать главенствующие позиции), так и в глобальном плане. Очень вероятно, что в силу каких-то обстоятельств такой лидер проявится и в планетарном масштабе (22 — число лидера). Возможно, его выдвинут некие тайные кланы, окончательно сформировавшиеся в уходящем году. Возможно, он возглавит некое мировое правительство, которое выйдет на свет божий в 2022-м. Возможно, его выберут главы держав на некоем общем саммите. По сути, это будет человек, который возьмет на себя ответственность за происходящее в пространстве и времени.
Как мы уже сказали, 2022 нумерологически сворачивается до 6. В системе Кузнецова эта цифра отвечает за все скрытое, тайное и интуитивное:
— Шестерка — это еще и работа разведчиков. Возможно, это будет личность, о которой большинство людей планеты даже не слышали, и лишь в 2022-м он проявит свою активность. И не факт, что по своей воле. Три двойки — это всегда давление, принуждение, вынужденная публичность. Скорее всего, это будет положительный персонаж, но внутри себя он будет нести элемент депрессии. Его появления, вероятнее всего, стоит ожидать либо в феврале, либо в июле, либо в сентябре.
А не готовят ли нам в президенты Земли Билла Гейтса, который, если покопаться, вечно оказывается этакой затычкой в каждой бочке — и в игрищах с вирусами замечен, и с пророчествами выступает, которые имеют почему-то тенденцию сбываться, и судьбами планеты озадачен (прореживать надо, говорит, человечество, развелось людишек — не прокормить…)?
— Гейтс родился 28 октября 1955 года, в сумме (2+8+10+1+9+5+5) эта дата дает 4, и в 2022 году перед ним стоит задача подчинения — высшим силам, обстоятельствам, ситуациям. Но если брать полностью его код, задействуя имя и фамилию (каждой букве тоже соответствует своя цифра), то его внутренняя программа выглядит так: «гений, смерть, ясновидение, жертва». Да, у него есть способности и быстрая результативность, в его душе идет некая внутренняя война, он видит многие скрытые вещи, но есть некие силы, которые им манипулируют, фактически используя как жертву. А жертва мировым лидером быть не может, — поясняет Кузнецов.
Что ж, возможно, получится угадать, из какой страны будет выходцем этот загадочный лидер? Стран, конечно, много, все считать замучаешься (можете заняться на досуге), но основные-то рассмотреть можно?
— Днем России считается 12 июня 1990 года, когда была принята Декларация о суверенитете. Но Российской Федерацией она стала 25 декабря 1991 года после подписания закона о переименовании РСФСР. В итоге получается цифра 3 (у Москвы, кстати, та же цифра). У «троек» главная задача в 2022 году связана с альтруизмом, добротой, решением глобальных задач. Похоже, России в этом году предстоит сыграть большую роль на мировой арене. Это глобальный год для нее. Так что… Все возможно. США в сумме дает 5. Задача «пятерок» в этом году — быть в центре внимания, всячески к себе его привлекать, искать похвалу. Как-то несерьезно. КНР — страна с кодом 7. «Семерки» в 2022-м будут вовсю общаться с духами и Космосом. И какой там к ним дух придет, что насоветует, как это все проявится на физическом плане, одному Богу (или духу) ведомо.
Есть еще, конечно, ЕС, который все никак не станет монолитным образованием. Дата его основания (1 ноября 1993-го) так же сворачивается до 7, так что мысли европейцев тоже будут витать где-то очень сильно далеко. А вот Великобритания (1 мая 1707-го), которую давно обвиняют в управлении мировой закулисой, как и Россия, подчиняется коду 3. Так что вполне возможно, загадочный планетарный лидер придет оттуда.
Но бог с ней, с конспирологией. Чего ждать от нового года каждому из нас?
— Тот, у кого дата рождения образует цифру 1, должен больше внимания уделять в этом году отдыху, — объясняет Кузнецов. — 2 — для них, по понятным причинам, 2022 год может оказаться значимым, человеку желательно понять, для чего он пришел в этот мир, какую задачу должен в нем выполнить. 3 — человек может ставить себе глобальные цели и должен весь год помогать своим родным и близким. 4 — тут, как мы уже говорили, остро встанет вопрос подчинения — возможно, человеку придется смириться с обстоятельствами, а возможно, и подчинить ситуацию себе. 5 — будет требовать к себе повышенного внимания. 6 — искать свою веру. 7 — будет думать о высоком и общаться с высшими сферами. 8 — озаботится вопросами власти. 9, для которых важны вопросы альтруизма, поддержки и независимости, — будут сами по себе, постепенно освобождаясь от всего, что их беспокоит и волнует.
Не нравится расклад? Ничего страшного. В конце концов, играть с цифрами можно, вовлекая в игру и буквы (например, ФИО, которое при желании тоже можно свести к одной цифре и приплюсовать к коду рождения), и даже номер телефона (последние семь цифр), который тоже, оказывается, влияет на нашу жизнь, так быстро ставшей цифровой.
А если означенная жизнь как-то очень резко перестала нас устраивать, можно обмануть судьбу и поменять имя, фамилию или симку, выбрав более подходящий вариант. Именно так, кстати, и сделал в 45 лет Сергей Кузнецов, углядевший в собственной цифровой формуле депрессивную направленность. В итоге взял фамилию матери, сменил номер телефона, и жизнь тут же заиграла новыми красками. Бывает, оказывается, и так.
И О НАСУЩНОМ
Первый случай заражения COVID-19 связывают с датой 17 ноября 2019 года. Тогда в Китае к врачам обратился 55-летний житель Хубэя, ставший первым пациентом с этим заболеванием. Если сложить нумерологически цифры этой даты, выйдет опять-таки число 22. И есть основания считать, что 2022-й, наконец, положит конец пандемии, как бы растворив вирус в пространстве года.