Число лидера: нумеролог рассказал о значении цифры 22

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Обилие двоек в начертании грядущего 2022 года не могло оставить равнодушным нумерологов. Чего ждать от такого сочетания всем нам и каждому в отдельности? Люди, поклоняющиеся цифрам, уже в курсе.

Двойка, если верить классическому нумерологическому раскладу — это цифра Луны, то есть связана с женскими энергиями: эмоциональными и душевными переживаниями, сомнениями, чувствительностью, интуицией, тайной, впечатлительностью, уступчивостью, заботой о ближних, благотворительностью. Если свернуть цифры года до одной, как это принято в нумерологии (2+0+2+2), мы получаем 6 — еще одну женскую цифру, на сей раз управляемую Венерой и всем, что связано с любовью, отношениями, браком, а также дизайном и красотой. То есть активничать в этих сферах можно в этом году смело.

Впрочем, все эти нумерологические сентенции люди интересующиеся и так уже наверняка прочитали в интернете. В поисках небанального прогноза мы обратились к Сергею Кузнецову — профессиональному математику с академическим образованием, который, начав с возмущенного «Пифагор, ты не прав!» (грек был одним из родоначальников нумерологии), вот уже более 30 лет занимается этой несерьезной наукой, проторил в ней свою нестандартную тропу и окончательно убедился в том, что мы давным-давно живем в полностью оцифрованном мире.

— Если 2021 год был связан у нас с разделением на свой-чужой (привитый-непривитый), распределением по кланам и группам — весь мир разъединился, каждая страна обособилась от остальных, то главным словом 2022-го станет «лидерство», — считает наш эксперт. — Это будет проявляться как в личных отношениях (люди будут стараться проявлять лидерские качества, завоевывать главенствующие позиции), так и в глобальном плане. Очень вероятно, что в силу каких-то обстоятельств такой лидер проявится и в планетарном масштабе (22 — число лидера). Возможно, его выдвинут некие тайные кланы, окончательно сформировавшиеся в уходящем году. Возможно, он возглавит некое мировое правительство, которое выйдет на свет божий в 2022-м. Возможно, его выберут главы держав на некоем общем саммите. По сути, это будет человек, который возьмет на себя ответственность за происходящее в пространстве и времени.

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Как мы уже сказали, 2022 нумерологически сворачивается до 6. В системе Кузнецова эта цифра отвечает за все скрытое, тайное и интуитивное:

— Шестерка — это еще и работа разведчиков. Возможно, это будет личность, о которой большинство людей планеты даже не слышали, и лишь в 2022-м он проявит свою активность. И не факт, что по своей воле. Три двойки — это всегда давление, принуждение, вынужденная публичность. Скорее всего, это будет положительный персонаж, но внутри себя он будет нести элемент депрессии. Его появления, вероятнее всего, стоит ожидать либо в феврале, либо в июле, либо в сентябре.

А не готовят ли нам в президенты Земли Билла Гейтса, который, если покопаться, вечно оказывается этакой затычкой в каждой бочке — и в игрищах с вирусами замечен, и с пророчествами выступает, которые имеют почему-то тенденцию сбываться, и судьбами планеты озадачен (прореживать надо, говорит, человечество, развелось людишек — не прокормить…)?

— Гейтс родился 28 октября 1955 года, в сумме (2+8+10+1+9+5+5) эта дата дает 4, и в 2022 году перед ним стоит задача подчинения — высшим силам, обстоятельствам, ситуациям. Но если брать полностью его код, задействуя имя и фамилию (каждой букве тоже соответствует своя цифра), то его внутренняя программа выглядит так: «гений, смерть, ясновидение, жертва». Да, у него есть способности и быстрая результативность, в его душе идет некая внутренняя война, он видит многие скрытые вещи, но есть некие силы, которые им манипулируют, фактически используя как жертву. А жертва мировым лидером быть не может, — поясняет Кузнецов.

Что ж, возможно, получится угадать, из какой страны будет выходцем этот загадочный лидер? Стран, конечно, много, все считать замучаешься (можете заняться на досуге), но основные-то рассмотреть можно?

— Днем России считается 12 июня 1990 года, когда была принята Декларация о суверенитете. Но Российской Федерацией она стала 25 декабря 1991 года после подписания закона о переименовании РСФСР. В итоге получается цифра 3 (у Москвы, кстати, та же цифра). У «троек» главная задача в 2022 году связана с альтруизмом, добротой, решением глобальных задач. Похоже, России в этом году предстоит сыграть большую роль на мировой арене. Это глобальный год для нее. Так что… Все возможно. США в сумме дает 5. Задача «пятерок» в этом году — быть в центре внимания, всячески к себе его привлекать, искать похвалу. Как-то несерьезно. КНР — страна с кодом 7. «Семерки» в 2022-м будут вовсю общаться с духами и Космосом. И какой там к ним дух придет, что насоветует, как это все проявится на физическом плане, одному Богу (или духу) ведомо.

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Есть еще, конечно, ЕС, который все никак не станет монолитным образованием. Дата его основания (1 ноября 1993-го) так же сворачивается до 7, так что мысли европейцев тоже будут витать где-то очень сильно далеко. А вот Великобритания (1 мая 1707-го), которую давно обвиняют в управлении мировой закулисой, как и Россия, подчиняется коду 3. Так что вполне возможно, загадочный планетарный лидер придет оттуда.

Но бог с ней, с конспирологией. Чего ждать от нового года каждому из нас?

— Тот, у кого дата рождения образует цифру 1, должен больше внимания уделять в этом году отдыху, — объясняет Кузнецов. — 2 — для них, по понятным причинам, 2022 год может оказаться значимым, человеку желательно понять, для чего он пришел в этот мир, какую задачу должен в нем выполнить. 3 — человек может ставить себе глобальные цели и должен весь год помогать своим родным и близким. 4 — тут, как мы уже говорили, остро встанет вопрос подчинения — возможно, человеку придется смириться с обстоятельствами, а возможно, и подчинить ситуацию себе. 5 — будет требовать к себе повышенного внимания. 6 — искать свою веру. 7 — будет думать о высоком и общаться с высшими сферами. 8 — озаботится вопросами власти. 9, для которых важны вопросы альтруизма, поддержки и независимости, — будут сами по себе, постепенно освобождаясь от всего, что их беспокоит и волнует.

Не нравится расклад? Ничего страшного. В конце концов, играть с цифрами можно, вовлекая в игру и буквы (например, ФИО, которое при желании тоже можно свести к одной цифре и приплюсовать к коду рождения), и даже номер телефона (последние семь цифр), который тоже, оказывается, влияет на нашу жизнь, так быстро ставшей цифровой.

А если означенная жизнь как-то очень резко перестала нас устраивать, можно обмануть судьбу и поменять имя, фамилию или симку, выбрав более подходящий вариант. Именно так, кстати, и сделал в 45 лет Сергей Кузнецов, углядевший в собственной цифровой формуле депрессивную направленность. В итоге взял фамилию матери, сменил номер телефона, и жизнь тут же заиграла новыми красками. Бывает, оказывается, и так.

И О НАСУЩНОМ

Первый случай заражения COVID-19 связывают с датой 17 ноября 2019 года. Тогда в Китае к врачам обратился 55-летний житель Хубэя, ставший первым пациентом с этим заболеванием. Если сложить нумерологически цифры этой даты, выйдет опять-таки число 22. И есть основания считать, что 2022-й, наконец, положит конец пандемии, как бы растворив вирус в пространстве года.