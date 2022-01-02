Деньги, затмения и жаркое лето: экстрасенсы рассказали, каким будет 2022 год

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Год Черного Водяного Тигра будет успешным и насыщенным на события: главное, войти в него с правильным настроем. «Вечерняя Москва» узнала у экстрасенсов, что нас ждет в 2022 году и как защитить себя от неудач.

Айгуль Хуснетдинова, медиум:

— В нумерологии 2022 год символизирует цифра 6 (сумма всех цифр года). Она символизирует гармонию, равновесие, стабильность, союз мужчины и женщины. Этот год благоприятен для создания семьи, совершения крупных покупок, например, для приобретения квартиры. Но он будет проблемным для семей, в которых партнеры конкурируют друг с другом. Единственный выход в такой ситуации — компромисс. Семейный бюджет лучше поставить на контроль и быть осторожными во время крупных трат — все проверять, лишний раз никому не доверять. Год в целом стабильный, но возможны подковерные интриги на работе. В этот период можно добиться больших успехов в профессии при условии методичной работы. Людям стоит обратить внимание на свои желания — заняться хобби, освоить новую профессию, путешествовать. Однако границы другие государства еще не откроют, поэтому придется тщательно выбирать маршруты.

Арина Ласка, парапсихолог:

— 2022 год — это время, когда энергии и частоты меняются, а это значит, что мы должны поменять свое мировоззрение. В феврале мы войдем в эпоху энергии четырехмерного пространства. Если мы хотим двигаться вперед, то надо прекратить обижаться, осуждать, зацикливаться на прошлом, предъявлять претензии к себе. Стоит задуматься, что мы формируем внутри себя. У оптимизма, принятия, благодарности, сердечной любви более высокие вибрации, чем у страданий и несчастья. Чтобы ослабить влияние негатива, попробуйте во всем видеть красоту. Каждый день ищите в окружающем пространстве три составляющие красоты, радуйтесь тому, что показывает вам Вселенная. В 2022 году рекомендую быть ближе к природе — дышать, погружаться, наслаждаться, купаться. Необходимо проявлять осознанность настоящего, потому что прошлого не существует, а будущее не прописано: мы формируем его сами в настоящем. Чтобы сделать свое будущее ярче, на Новый год повесьте на три уровня елки — верхний, средний и нижний — по одной новой игрушке и на каждую загадайте желание.

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Галина Янко, экстрасенс:

— Пандемия в нашей стране и во всем мире продлится еще года два точно. Конечно, такой жесткой волны уже не будет. Власти максимально будут настаивать на вакцинации населения. Снова удивит погода: в следующем году зимой нас ждет аномальный холод, много осадков, а потом — жгучее лето. Политическая ситуация на 2022 год покажет стабильность: государство будет стараться многое сделать для народа — поднимут пенсии и прожиточный минимум. Я вижу благость в деньгах у россиян. Что касается дружбы России с другими странами, тут тяжелее. Вижу много переговоров, власти будут пытаться уладить конфликты, но не факт, что все сложится так, как нужно России. Впрочем, год будет неплохим, достаточно богатым, плодородным.

Лилия Любимова, астролог:

— Предстоящий год будет спокойным, без глобальных потрясений. Не ожидается никаких планетарных перемещений. Будет четыре затмения — два солнечных и два лунных. В первой половине года Юпитер, который в древности считался планетой счастья, будет проходить по знаку Рыб — такое положение планеты благотворно влияет на людей, они становятся более мягкими, лояльными. В этот период будут популярны темы милосердия, благотворительности. Кроме того, первая половина благоприятна для прибавления в семействе, а также для крупных покупок. Предстоящее лето будет более активным периодом. Особенно «жарким» оно станет для публичных людей. Ближе к осени темп жизни замедлится.

Саона, экстрасенс:

— В этом году можно ожидать рост цен на продукты и товары, но незначительный. Однако и государство будет повышать пенсии. В целом финансовое положение граждан должно улучшиться. Пандемия пойдет на спад, но совсем не закончится. Россияне соблюдают меры безопасности, поэтому и количество заболевших ковидом будет уменьшаться. Многие люди пройдут вакцинацию, но число непривитых будет около 40 процентов. В 2022 году рекомендую обратить внимание на свое здоровье людям, страдающим проблемами с давлением. Частые перепады атмосферного давления, а также холод и резкое потепление отразятся на их самочувствии. В целом новый год будет очевидно лучше, чем предыдущий. Стоит четко обдумать свои цели: если действовать и идти напролом, то можно добиться колоссального успеха. Поэтому упертым этот году сулит удачу и успех. Главное не останавливаться.