Из «секретной папки» МВД: факты о российском паспорте, которых вы не знали

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

В 2021 году в Москве выдали более 519 тысяч паспортов РФ. Паспорт гражданина — главный документ в жизни каждого человека. Вы знали, что все строчки на главной странице паспорта состоят из крошечных букв? А то, что в каждом паспорте есть метка? Об этих и других секретах паспорта гражданина РФ «Вечерняя Москва» поговорила с начальником УВМ ГУ МВД России по столице Дмитрием Сергиенко.

— Во всех российских паспортах на второй странице установлены две прямоугольные метки (они видны на просвет страницы в районе фотографии — прим. «ВМ»). Для чего они нужны?

— Это типографские метки. Они предназначенные для ориентирования головы по фотографии.

— В паспортах некоторых стран спрятаны скрытие «фишки». Так, если на норвежский паспорт посветить ультрафиолетовым светом, то проступит изображение полярного сияния. А если то же самое сделать со страницами канадского паспорта — можно увидеть фейерверки. Если страницы финского паспорта быстро-быстро пропустить через пальцы (как анимированные книжечки — прим. «ВМ»), нарисованный на них лось «оживет». А есть что-то подобное у нас? Или может быть планируется?

— Бланк российского паспорта сшит по всей длине корешка двухцветной нитью с пунктирным свечением в ультрафиолетовом излучении. Внутренние страницы бланка паспорта гражданина имеют видимое на просвет изображение общего водяного знака, содержащего при рассмотрении в проходящем свете объемные начертания букв «РФ».

— Мало кто знает, что все строчки на главной странице паспорта состоят из крошечных букв. Более того, они складываются в осмысленные слова (например, строчка, где записана фамилия обладателя паспорта, на самом деле представляет последовательность букв «фамилияфамилияфамилия…» — прим. «ВМ»). Хотя невооруженным глазом разглядеть эти слова сложно. Зачем они?

— Это защитный элемент бланка паспорта. Данный микротекст расположен на второй и третьей страницах паспорта.

— На второй странице паспорта указан код подразделения. Для чего он нужен?

— Код подразделения — это цифровой код, закрепленный за конкретным подразделением по вопросам миграции. В нем содержится информация о подразделении. Состоит из шести цифр и позволяет специалистам быстро определить, где выдан паспорт.

— На той же странице есть строчка «личный код». Что она означает?

— В данный момент эта строчка — анахронизм. Она была придумана в 1997 году в ходе утверждения очередного образца бланка паспорта. Предполагалось, что в строку «личный код» будет вноситься идентификационный номер, который бы присваивался человеку для учета населения России. Однако проект закона «О государственном регистре населения РФ» не обрел юридической силы. Новые изменения законодательства исключили данную строку.

— Есть какие-либо особо защищенные страницы?

— Бланки паспорта изготавливаются с использованием специальной бумаги, содержащей три вида защитных волокон. В бумагу 19-й и 20-й страниц введена защитная металлизированная нить, меняющая цвет в зависимости от угла зрения, отдельные участки нити видны на поверхности 19-й страницы.

Сведения о личности на третьей странице также защищены. Эта страница ламинируется пленкой с голографическим изображением при высокой температуре. Кроме того, в правом верхнем углу третьей страницы расположен элемент, имеющий форму окружности с буквами «РФ». В зависимости от угла зрения элемент меняет свой цвет с пурпурного на зеленый.

— Почему подпись начальника отделения и самого гражданина вносится обязательно черной ручкой?

— Требование о проставлении подписи черной ручкой фигурирует в приказе МВД № 773 от 16.11.2020 г. «Об утверждении административного регламента МВД РФ по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина Российской Федерации».

— Будет ли паспорт считаться недействительным, если владелец паспорта сделал заметку на одной из страниц ручкой? Будет ли он недействителен, если страницы порвутся, будут залиты или испачканы?

— Важно понимать, что паспорт, в который внесены непредусмотренные законодательством сведения, отметки или записи, является недействительным.

При этом паспорт также подлежит замене в случае непригодности его для дальнейшего использования. Например, паспорт не пригоден в случае нарушения элементов защиты бланка или в случае повреждения, нарушающего целостность бланка паспорта. К последнему можно отнести отсутствие страницы или ее части, предназначенной для внесения отметок.

Также паспорт подлежит замене в случае износа, когда невозможно однозначно визуально определить содержание всех или отдельных указанных в паспорте сведений.

— Есть ли какие-то особенности при перевыпуске паспорта?

— Как таковых особенностей нет. К замене паспорта гражданина РФ применяются те же самые требования, что и при первичной выдаче. При перевыпуске может отличаться место получения документа. Однако по-прежнему большая часть паспортов выдается по месту жительства. Так, в этом году в Москве по месту жительство оформили около 63 процентов от общего числа выданных паспортов.

— Перейдем ли мы когда-нибудь на цифровые паспорта?

— В соответствии с поручениями правительства России планируемый срок начала выдачи такого рода паспортов должен быть не позднее 1 июля 2023 года. Ключевую роль в этом вопросе играет техническая база. Так, использование электронного паспорта предполагает наличие IT-инфраструктуры и специальной программы, которая должна устанавливаться на мобильные устройства.