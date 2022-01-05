Как, наконец, начать заниматься спортом после Нового года: советы психологов

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Новогодняя ночь — волшебное время перемен. Мы подводим итоги, планируем начинания и, как в детстве, загадываем желания. Кажется, что именно с боем курантов произойдет та самая заветная трансформация — проснемся 1 января совершенно другим человеком. Таким, кому будет все под силу, кто сможет достичь поставленных целей. Например, начать заниматься спортом. Но, увы, утром мы всt те же: на раннюю пробежку по-прежнему не тянет. Как воплотить мечту в реальность и добавить в жизнь больше физической активности, рассказала специалист Московской службы психологической помощи Светлана Арсеньева.

Вижу цель — не вижу препятствий

Как и любые жизненные изменения, занятия спортом требуют мотивации, поэтому стоит решить, для чего именно вам нужен спорт. Поставьте перед собой цель. Может, хотите глобально изменить стиль жизни — сделать ее более динамичной? Или в планах дать мышцам немного нагрузки, потому что ведете сидячий образ жизни? Либо хотите похудеть, скорректировать пропорции тела, позаботиться о здоровье? Выбирая приоритетную задачу, ограничьтесь одной. Если их будет несколько, существует риск остаться без желаемого результата — трудно удерживать в фокусе внимания сразу несколько направлений. В случае, когда что-то пойдет не по плану, вообще разочаруетесь в задумке, и мотивация заниматься спортом точно пропадет.

У профессиональных спортсменов цели достаточно четкие: чемпионаты, соревнования, Олимпийские игры. Это то, что не позволяет останавливаться и дает силы двигаться дальше. Возьмите этот опыт на вооружение. Например, врач порекомендовал заняться плаванием для укрепления опорно-двигательного аппарата. Если ориентироваться лишь на такой посыл, высока вероятность бросить занятия довольно быстро. Измените формат тренировок. Возможно, в бассейне проходят соревнования среди любителей — станьте участником! Готовясь к заплывам, будете держать себя в тонусе и сохраните настрой продолжать плавание.

Формулирование цели — не единственная основополагающая часть процесса приучения себя к спорту. Значение имеет хорошее самочувствие. Чтобы заниматься спортом, нужно быть в ресурсе: соблюдать режим сна, отдыха, приема пищи.

К себе — бережно

В зависимости от поставленной цели можете выбрать подходящий вид спорта. Учтите важный фактор — правильно подобранная физическая активность приносит удовольствие. Кто-то его испытает от занятий боксом, а кому-то нравится теннис, волейбол или танцы. Приступив к занятиям, не перегружайте тело, не совершайте насилия над собой. Как вы сможете полюбить спорт, если будете испытывать боль, дискомфорт? Ваше тело и психика начнут протестовать, сработают защитные механизмы.

«Влюбляем» себя в спорт без громких заявлений и жестких графиков:

— В режим тренировок входите плавно;

— Не покупайте абонемент сразу на год и пять тренировок в неделю (новичка это может привести к стрессу — такая нагрузка требует глобальной перестройки образа жизни);

— Отнеситесь к себе бережнее: не наказывайте за пропущенное занятие, но, наоборот, поощряйте за достижения, пусть даже самые незначительные.

Что делать, если…

— Бегаете, чтобы сбросить вес, но при этом терпеть не можете этот вид активности? Скорее всего, эпоха пробежек быстро закончится. От процесса необходимо испытывать хорошие эмоции, а не негатив. Когда тренировки идут через сопротивление, значит, что-то делаете не так. Пересмотрите свой выбор и попробуйте другую физическую деятельность.

— Вы — семейный человек и на тренировки не остается времени? Привлеките к активному образу жизни всю семью. Например, купите на всех абонемент в бассейн. Так спорт может стать частью семейного досуга.

— Избегаете скопления народа? Займитесь спортом дома самостоятельно или с тренером онлайн. Домашние тренировки — хороший способ приучить себя к физическим нагрузкам и при этом сэкономить деньги и время.

— Совершенно нет времени на себя? При планировании расписания тренировок учтите, что лучше всего организм воспринимает утренние нагрузки — мы получаем заряд бодрости и хорошего настроения на весь день. Правда, для этого необходимо перестроить режим сна (необязательно сразу и резко). Сначала можно вставать минут на 10–15 раньше и наслаждаться вкусом любимого кофе, любоваться видом из окна. Меняя время пробуждения, вы сможете приступить к легким физическим нагрузкам, в дальнейшем плавно увеличивая их интенсивность. Постепенно режим перестроится, вы привыкнете вставать раньше — появится возможность и для утренних пробежек.

Может быть так, что изменить распорядок дня по объективным причинам невозможно и свободного часа утром не найти. В этом случае попробуйте ежедневно практиковать небольшие нагрузки, например дыхательные упражнения, рассчитанные на 5–10 минут. Этого уже может быть вполне достаточно.

Помните главное: вы — уникальный человек, не стоит оглядываться на других, лучше прислушиваться к собственным желаниям и потребностям. На тренировках старайтесь почувствовать свое тело, свои возможности. Так вы сформируете личный путь и опыт.

Бывает, что самостоятельно внедрить в жизнь новые привычки не получается — не работают ни сила воли, ни вроде бы найденная мотивация. Если вы ощущаете потребность в поддержке или хотите выговориться, обращайтесь к специалистам Московской службы психологической помощи населению. Также круглосуточно работает телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и +7 (495) 051 (для мобильного) и чат психологической поддержки. Подробности на сайте msph.ru.