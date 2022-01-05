Шансы на удачу: астролог Урусэль рассказала, чего ждать разным знакам зодиака в 2022 году

Фото: Из личного архива Юлии Урусэль

По просьбе читателей «Вечерняя Москва» вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в 2022 году, который пройдет под знаком Синего Водяного Тигра.

По восточному Календарю год Синего Водяного Тигра будет очень динамичным и неспокойным, как и положено его управителю тигру.

Кому год Тигра принесет удачу?

Этот год будет очень важным в событийном плане для тех, кому в 2022 году исполнится 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 года. А шансы на удачу вырастут у следующих знаков зодиака: Тельцов, Раков, Скорпионов, Козерогов и Рыб. В этот период для вас особенно важно заявить о себе и действовать уверенно в наступающем году. Тема финансов и монетизации своих ресурсов выйдет вперед. С одной стороны, риск и активные действия в этом году будут оправданны.

Но не каждый может рисковать, поэтому кому-то, наоборот, нужно тщательно продумывать свои шаги в бизнесе и решении финансовых вопросов. В общем, финансы в руках тех, кто умеет быть лидером, рисковать и доверять своей интуиции. А вот те, кто решит взять паузу и быть наблюдателем в столь быстро перестраивающемся мире, могут упустить момент и остаться за бортом. Действуйте, не упускайте возможности и не бойтесь схватить тигра за хвост. Также нас ждут четыре затмения: два солнечных — 30 апреля и 25 октября, два лунных — 16 мая и 8 ноября.

Периоды между затмениями — так называемые коридоры затмений — стоит использовать как время для пересмотра своих ценностей, планов, отношений, профессиональных вопросов. При этом надо постараться сохранять внутренний баланс.

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Овен

Январь, март и май 2022 года для многих Овнов будут достаточно напряженными. Дела наверняка пойдут не по плану, а на личном фронте могут возникнуть конфликты и проблемы со взаимопониманием. Благодаря упорству и трудолюбию Овнов к концу мая — началу июня ситуация начнет меняться. Скорее всего, в период с июля по октябрь Овны добьются заметных успехов в карьере и увеличат свой доход. Октябрь, ноябрь и декабрь — это месяцы, на протяжении которых Овнам стоит тщательно взвешивать риски при принятии решений и избегать споров с коллегами и близкими.

Телец

В 2022 году у Тельцов появится возможность проявить себя с лучшей стороны и добиться успехов в профессиональной деятельности. Если в первые три месяца года Тельцы уделят много внимания планированию и деталям, то к середине весны откроются интересные перспективы и поступят заманчивые предложения. Конец мая — июнь — лучшее время для отдыха и поддержания здоровья. Июль и август пройдут довольно нервно. А в третьей декаде года Тельцы будут уверены в своих силах. С 25 октября по 8 ноября — судьбоносный период, лучше ничего важного не планировать.

Близнецы

2022 год для многих Близнецов будет наполнен интересными событиями и новыми проектами. Период с января по апрель отлично подходит для тщательного планирования и подготовки к активным действиям. Самое удачное время для реализации планов — с начала июня до середины октября. Летом и осенью Близнецы будут чувствовать необходимость перемен и при поддержке близких людей могут решиться на кардинальную смену работы или переезд. Конец года вряд ли отличится постоянством, но в ноябре-декабре Близнецы укрепят отношения с любимым человеком и встретятся с давними друзьями.

Рак

Большинство Раков в полной мере смогут показать свой творческий потенциал и заслужить одобрение и поддержку большого числа людей. В январе и феврале у Раков появится возможность значительно увеличить свои доходы и наладить взаимоотношения с надежным партнером. Середина мая — конец июня — довольно напряженный период, на протяжении которого Ракам придется пересмотреть свои приоритеты. Но представители знака справятся с этой задачей и уже осенью будут довольны результатами работы. В конце года перед многими Ракам забрезжат интересные перспективы.

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Лев

Многим Львам придется проявить гибкость в общении и готовность быстро реагировать на перемены. В январе и феврале лучшей тактикой Львов будет действовать по обстоятельствам и не двигаться против течения, тогда весна и лето пройдут спокойно. Весной произойдет обновление чувств, жизнь заиграет новыми красками. Львов не будет покидать боевой настрой и позитив. В период с октября по декабрь на первый план у Львов выйдут работа и семья, которые потребуют особого внимания. От импульсивных покупок в этом году лучше воздержаться, но финансовый поток будет стабильным, появятся новые источники дохода.

Дева

Год для Дев — благоприятный период для романтических встреч, создания семьи и рождения ребенка, для укрепления партнерского союза и привлечения единомышленников. Первая половина года будет довольно неровной, но без серьезных проблем и потрясений. Самый напряженный период для Дев ожидается с 22 июля по 23 августа, когда они почувствуют спад энергии и необходимость в отпуске. А вот конец августа и начало сентября отлично подойдет для смены работы. 2022 год для Дев закончится вполне позитивно, они будут чувствовать себя спокойно и уверенно.

Весы

Год будет неровным, с многочисленными подъемами и падениями. Начнется он с перемен, которые подтолкнут Весы к поиску партнеров и единомышленников. Если Весам удастся собрать вокруг себя надежную команду, то весна пройдет спокойно. В мае могут напомнить о себе хронические болезни. Во второй половине июня и до конца августа враги и завистники попробуют активизироваться и испортить репутацию Весов. Выйти из положения поможет интуиция Весов. В конце 2022 года их ожидают приятные сюрпризы и новые знакомства, которые заложат начало переменам в 2023 году.

Скорпион

Удача будет на стороне Скорпионов. Но для большого успеха им придется активно действовать. Весной Скорпионам необходимо держать свои эмоции под контролем, потому что поспешность и неоправданный риск могут привести к потере крупной суммы денег. Инвестирование и покупки недвижимости лучше перенести на июнь-июль. С сентября по конец декабря на первый план у Скорпионов выйдет профессиональная деятельность. Важный судьбоносный период с 25 октября по 8 ноября, когда лучше ничего важного не планировать. Исключите в это время браки, переезды или операции.

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Стрелец

Многие Стрельцы будут стремиться к стабильности и постоянству. Поэтому они вряд ли решатся на неоправданный риск и перемены, которые ведут к призрачным целям. Желание знать, что ждет их завтра, и чувствовать твердую почву под ногами отразится на работе Стрельцов. Первые два месяца года — весьма позитивный период для творчества, смены места жительства и ремонта. Летом стоит быть осторожными, особенно в июне: каждое необдуманное слово может стать причиной конфликта. С середины сентября по конец октября — отличное время для переговоров и заключения договоров.

Козерог

Год Козероги посвятят работе и карьерному росту. Они будут много учиться. Чтобы добиться желаемого, придется действовать открыто, активно презентовать идеи. Это также время романтических встреч, свиданий, путешествий и перспективных знакомств. Период с 22 июля по 23 августа лучше всего подойдет для отпуска. Во время отпуска Козероги смогут укрепить здоровье и восстановить энергию. И уже в сентябре будут готовы к крупным проектам и большим объемам работы.

Водолей

Многих Водолеев ждут большие перемены. Изменится восприятие мира, отношение к событиям и людям. Первые месяцы года важно наладить доверительные отношения с руководством и коллегами. Тогда удастся значительно повысить свой доход. Самое нестабильное время — летние месяцы, когда велика вероятность конфликтов и сплетен. В период затмений, с 25 октября по 8 ноября, тоже лучше ничего важного не планировать. Это самое непредсказуемое время для Водолеев в 2022 году.

Рыбы

Для большинства Рыб год будет позитивным и активным. Он принесет вам массу возможностей и перспектив. А вот четкое планирование и понимание цели поможет достичь успеха с большей вероятностью. Уже в начале года Рыбы достигнут определенных успехов, не встретив серьезных препятствий на своем пути. Весна будет нестабильной, но Рыбам удастся справиться. Конец июня — середина июля — благоприятный период для подъема по карьерной лестнице и творчества. Осенью в жизни одиноких Рыб может появиться близкий человек, а Рыбы в отношениях убедятся, что выбрали половинку правильно.