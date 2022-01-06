Удивительное рядом: самые необычные самострои Москвы

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Госинспекция по недвижимости представила рейтинг необычных объектов самовольного строительства, выявленных на территории Москвы.

— Самостроями, которые мы выявляем на территории города, зачастую являются обычные здания и строения, традиционно используемые под магазины, склады и ангары, шиномонтажи и автомастерские. Однако в ходе инспекционных мероприятий встречаются и постройки, которые сложно отнести к какой-то группе. При этом всех их объединяет отсутствие разрешительной документации и, как следствие, потенциальная угроза для здоровья и жизни граждан, — рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

В 2021 году Госинспекция по недвижимости выявила свыше двух тысяч самовольных построек. О самых необычных читайте далее.

Первое место занимает незаконно возведенный отель на дереве, который был построен в поселении Московском: гостиница в буквальном смысле функционировала на ветвях. Отель в Новомосковском административном округе располагался на земельном участке, где предполагалось ведение только рекреационной деятельности без права на строительство. Сама постройка также была возведена без разрешительной документации. В настоящее время дом на дереве демонтирован.

На втором месте разместились сооружения, самовольно установленные на крыше пристройки к многоквартирному жилому дому в районе Ховрино. Здание стало похоже на дачный участок: там размещались пара шатров, теплица, палатка и даже туалетная комната. Нарушитель обустроился основательно — в одном из шатров было проведено электричество, а в другом проложены канализационные трубы. В результате нарушение было устранено, кровлю освободили от самостроя.

Замыкает рейтинг оригинальных самостроев незаконная надстройка, фактически используемая под хранение оружия. На одном из зданий конноспортивной базы на востоке Москвы без разрешения на строительство был возведен второй этаж. В ходе проверки пользователь всячески препятствовал доступу на территорию, а когда удалось туда попасть, был обнаружен склад оружия. Силами Госинспекции нарушение земельно-имущественного законодательства было устранено, а вопросом законности действий коммерсантов занялись правоохранительные органы.

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