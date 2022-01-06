Следуй за мечтой. Москвичи, сменившие профессию в 2021 году, делятся историями успеха

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

Пройти бесплатную профессиональную переподготовку и получить новую работу могут безработные москвичи, мамы дошкольников, а также люди старше 50 лет. Выпускники учебного центра «Профессионал» подводят итоги года и рассказывают свои истории успешной смены направления работы.

В «Профессионале» можно не только освоить востребованную профессию, но и получить полное сопровождение при трудоустройстве. Карьерные консультанты центра помогают выпускникам в составлении резюме, подборе подходящих вакансий и подготовке к собеседованию. Совместно прорабатываются барьеры, разбираются сложные вопросы, и в итоге каждый второй выпускник учебного центра находит новую работу по душе.

Виктории Ковалевой в «Профессионале» помогли начать карьеру в digital-сфере. По образованию девушка — экономист, долгое время работала в проектном отделе строительной компании. Вечером после работы она самостоятельно изучала программы по веб-дизайну.

Попав под сокращение, Виктория узнала, что может бесплатно получить новую профессию. Она давно хотела сменить сферу деятельности и подала заявку на онлайн-курс по веб-дизайну и верстке сайтов в «Профессионале».

— Мне помогли не только получить современную digital-профессию, но и правильно составить новое резюме, подобрать профильные вакансии. После обучения я быстро нашла работу веб-дизайнера. Недавно у меня закончился испытательный срок в новой компании. Получаю огромное удовольствие от этой работы. Теперь всем своим друзьям я советую не бояться, а начинать действовать, ведь Москва — это город возможностей, — поделилась Виктория.

Еще один выпускник «Профессионала», Евгений Катков, поменял скучную работу в офисе на востребованную сейчас профессию электромонтера. Бывший бухгалтер, попав под сокращение, долгое время не мог найти работу по специальности. Когда он узнал о возможности бесплатной переподготовки, то не раздумывая пошел учиться на электромонтера.

— Всегда знал, что для электромонтера в большом городе есть и будет работа. К тому же она хорошо оплачивается. Еще во время обучения я разместил свое резюме на сайте поиска работы, и уже через несколько дней меня пригласили на собеседование, которое я прошел успешно. Компания согласилась подождать, пока я доучусь. Когда я окончил курс и получил четвертый разряд, меня сразу приняли в штат, — рассказал Евгений.

Уже несколько месяцев выпускник работает инженером слаботочных систем в торгово-монтажной компании. Он рад, что не побоялся и кардинально сменил сферу профессиональной деятельности.

Своим успехом гордится и Ирма Джалогония. В этом году она окончила курс по SMM. Раньше москвичка работала менеджером по оптовым продажам в магазине. После увольнения Ирма решила обновить свои профессиональные навыки, освоить продвижение в социальных сетях и онлайн-платформы продаж.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

— Думала, что с нуля освоить совершенно новое направление будет тяжело, но благодаря замечательному преподавателю я схватывала все буквально на лету. Рада, что мне повезло попасть в этот учебный центр. Мы до сих пор дружим всей группой и делимся своими успехами, — радуется выпускница.

Сразу после окончания обучения Ирма начала стажироваться в салоне красоты и уже через неделю была принята в штат. Она совмещает обязанности администратора и SMM-менеджера. Большой опыт в сфере продаж тоже помогает в работе. Продвижение страничек в социальных сетях дает хорошие результаты — теперь запись в салоне заполнена на недели вперед.

Помощь рядом

Если в следующем году вы хотите попасть на курсы в «Профессионал», необходимо обратиться в центр занятости населения или оформить заявку на сайте. Все документы можно заполнить дистанционно.

Направление на бесплатное обучение могут получить безработные москвичи, мамы дошкольников, люди в возрасте 50 лет и старше, а также члены малоимущих семей с детьми.