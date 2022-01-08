Без похмелья и галлюцинаций: чем правильно закусывать водку, вино и коньяк

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В России традиционно новогодние каникулы проходят на широкую ногу. Нередко праздничные посиделки заканчиваются печально: несварением, алкогольным отравлением и сильным похмельем. Чтобы после застолья чувствовать себя хорошо, важно пить и закусывать маленькими порциями, а также использовать правильные сочетания продуктов. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Правильные пары

Обильная и жирная еда в сочетании с алкоголем — это двойная ударная доза для поджелудочной железы. Такая трапеза может закончиться обострением хронического панкреатита и других заболеваний ЖКТ. По словам Соломатиной, за счет тяжелых закусок россияне еще и могут выпить больше нормы. Опасная и острая еда в сочетании с алкоголем раздражают слизистую, а сильносоленые блюда могут привести к обезвоживанию организма.

— Водку можно закусывать более плотными закусками. Это слабосоленая селедка, в том числе в салатах, различная жирная рыба, икра, жульен, но с белыми грибами или шампиньонами. Грибы — абсорбент, но есть условно съедобные грибы (разные сморчки), сочетая их с алкоголем, можно нарваться на галлюцинации. Подойдут и какие-то картофельные салаты. Вообще хорошим абсорбентом считается картофельное пюре, оно оказывает более мягкое, обволакивающее действие. То же самое и рис. Эти продукты, в отличие от грибов, хорошо усваиваются многими. Также помогают не заполучить похмелье холодцы и квашеная капуста, — отметила диетолог.

Под виски Соломатина порекомендовала выбрать что-то полегче: фруктовые салаты, груши, яблоки, сыры. Коньяк вообще лучше не закусывать, разве что лимоном или кусочком шоколада, сказала собеседница «ВМ». Но тут больше с точки зрения вкуса, уточнила диетолог.

Белое сухое вино стоит сочетать с мясными закусками из птицы, рыбой, сыром. Красное — с тяжелыми мясными блюдами, например, бужениной или паштетом. Сладкие десертные вина, как и шампанское, отлично сочетаются с фруктами, ягодами и легкими десертами. Ко второму напитку также отлично подойдут морепродукты.

Лайфхаки от похмелья

Для хорошего самочувствия не стоит смешивать разные алкогольные напитки и пробовать что-то новое. Самый удачный вариант — пить то, что хорошо переносится индивидуально. Тем не менее, как отметила Соломатина, самым легким и безопасным вариантом будет белое сухое вино: в нем мало градусов и сахара. Еще один совет от эксперта, который поможет избавиться от утреннего похмелья, — пить воду и есть фрукты.

— Хороший абсорбент — яблоки, груши, сливы, дыни. Также стоит добавить на стол мочегонные продукты, например, арбуз. Он быстро выведет из организма токсины. А томатный сок будет разжижать кровь, из-за чего человек почувствует себя лучше. И нужно во время застолья пить как можно больше воды. Она снизит концентрацию алкоголя. Человек же чувствует похмелье именно при обезвоживании. Плюс обменные процессы замедляются, когда нет воды, — заключила Соломатина.